“Los abandonados” (en su idioma original: “The Abandons”) ya está disponible en Netflix, por lo que miles de suscriptores de la plataforma de streaming han disfrutado de esta historia ambientada en el Territorio de Washington (cerca de la actual frontera con Oregón) en 1854. Sin embargo, para replicar el escenario de aquella época, el equipo trasladó el rodaje principal fuera de Estados Unidos. ¿Sabes exactamente dónde? Pues, averígualo en las siguientes líneas.

Vale precisar que la serie de Netflix está protagonizada por Lena Headey y Gillian Anderson, quienes le dan vida a dos matriarcas que se enfrentan por el control de sus tierras a mediados del siglo XIX.

Así, a lo largo de sus 7 episodios, la producción trata de ilustrar la lucha de clases en un lugar donde la justicia brilla por su ausencia.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Los abandonados”:

¿DÓNDE SE GRABÓ “LOS ABANDONADOS”?

De acuerdo con IMDb, la serie se filmó entre mayo y octubre del 2024, y tuvo como locación de rodaje principal la provincia de Alberta, Canadá .

Allí, las llanuras abiertas de la ciudad de Calgary ayudaron construir el mundo de la ficción, con caminos de tierra y horizontes despejados... tan necesarios para el género wéstern.

El equipo también grabó en Kananaskis Country, una región conocida por su terreno accidentado y por sus impresionantes vistas de las Montañas Rocosas canadienses.

Además, se reportaron filmaciones en otras localidades de Alberta, como Crossfield y Cochrane.

Finalmente, Oregón de Estados Unidos fue registrado en IMDb como otra de las locaciones de rodaje (probablemente secundaria).

¿CÓMO VER “LOS ABANDONADOS”?

Tal como te puedes imaginar, “Los abandonados” es una producción exclusiva de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming de la “N” roja.

En EE. UU., se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

LISTA DE EPISODIOS DE “LOS ABANDONADOS”

1. «Huérfanos». Fiona Nolan y su familia ―un grupo de huérfanos― deben aliarse a sus vecinos para enfrentar al despiadado clan Van Ness luego de que les tendieran una emboscada en sus tierras.

Fiona Nolan y su familia ―un grupo de huérfanos― deben aliarse a sus vecinos para enfrentar al despiadado clan Van Ness luego de que les tendieran una emboscada en sus tierras. 2. «La cacería». Los dos clanes deben dejar a un lado su rivalidad para detener una amenaza que pone en riesgo al pueblo. Fiona y Dahlia reciben a un viejo amigo.

Los dos clanes deben dejar a un lado su rivalidad para detener una amenaza que pone en riesgo al pueblo. Fiona y Dahlia reciben a un viejo amigo. 3. «Triaje». Constance intenta cerrar un trato que puede tener peligrosas consecuencias. La atracción entre Elias y Trisha se profundiza. Fiona cuida a un hombre herido.

Constance intenta cerrar un trato que puede tener peligrosas consecuencias. La atracción entre Elias y Trisha se profundiza. Fiona cuida a un hombre herido. 4. «Propósito maternal». Constance le brinda una oportunidad a Albert, pero Fiona sospecha de los motivos que puede esconder su ofrecimiento. Los conflictos entre familia e identidad aquejan a Lilla.

Constance le brinda una oportunidad a Albert, pero Fiona sospecha de los motivos que puede esconder su ofrecimiento. Los conflictos entre familia e identidad aquejan a Lilla. 5. «Los Joaquines». Los intrusos siembran el caos en una ocasión solemne para la familia Van Ness. Fiona considera una propuesta que podría decidir el futuro de la Cresta del Ángel.

Los intrusos siembran el caos en una ocasión solemne para la familia Van Ness. Fiona considera una propuesta que podría decidir el futuro de la Cresta del Ángel. 6. «Devoción e ira». Tras exceder sus límites, Constance y Fiona enfrentan motines internos. Garret se ve obligado a ensuciarse las manos.

Tras exceder sus límites, Constance y Fiona enfrentan motines internos. Garret se ve obligado a ensuciarse las manos. 7. «Este iba a ser mi refugio de paz». El clan Van Ness y los huérfanos se preparan para un enfrentamiento épico, lo que obliga a los integrantes de ambas familias a tomar una decisión sobre sus lealtades.

El canadiense Lamar Johnson asume el rol de Albert Mason en la serie "Los abandonados" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí