La serie “Los Abandonados” (en su idioma original: “The Abandons”) es una de las alternativas que Netflix le ofrece a aquellos en busca de un wéstern con una narrativa oscura y visceral. Así, seguro te has dado cuenta de que gran parte de la tensa atmósfera de la ficción recae en su apartado musical. Por eso, si te preguntas qué melodías acompañan a los personajes en la producción, esta nota es para ti. Aquí te presento cada una de las canciones que forman parte de su banda sonora. ¡Presta atención!
Vale precisar que la serie de Netflix narra la historia de dos poderosas matriarcas, quienes se enfrentan por el control de la frontera de Washington en 1850.
Allí, cuando el clan liderado por Constance Van Ness (Gillian Anderson) le tiende una emboscada a la familia Fiona Nolan (Lena Headey), esta última debe aliarse con sus vecinos para defenderse... resistiéndose a la riqueza y crueldad de sus enemigos.
EL SOUNDTRACK DE “LOS ABANDONADOS”
A diferencia de otras producciones, las cuales se apoyan en canciones ya preexistentes, la música de esta serie es principalmente original y instrumental.
Y es que el compositor Jeff Danna fue el responsable de crear una partitura de 25 pistas que suman 57 minutos de duración en total.
Cabe resaltar que estas fueron lanzadas por Netflix Music de forma simultánea con el estreno de “Los abandonados”, el pasado jueves 4 de diciembre del 2025.
LISTA DE CANCIONES DE “LOS ABANDONADOS”
A continuación, repasa la lista completa de canciones que conforman el álbum oficial “The Abandons (Soundtrack from the Netflix Series)”:
- 1. “The Abandons” – Jeff Danna
- 2. “On the Edge of Nowhere” – Jeff Danna
- 3. “Two Riders” – Jeff Danna
- 4. “The Body Wagon” – Jeff Danna
- 5. “A Table for the Departed” – Jeff Danna & Arden Danna
- 6. “Stone or Stick” – Jeff Danna & Arden Danna
- 7. “Unlikely Lovers” – Jeff Danna
- 8. “The Joaquins” – Jeff Danna (la pista instrumental más larga del álbum)
- 9. “Coffins” – Jeff Danna
- 10. “Look What Your Love Has Left Us” – Jeff Danna
- 11. “Your Father’s Love of Schubert” – Jeff Danna
- 12. “The Grace That I See” – Jeff Danna
- 13. “A Fallen Priest” – Jeff Danna
- 14. “Bound by Murder” – Jeff Danna
- 15. “Ride the Badlands” – Jeff Danna
- 16. “Chasing the Love of Strangers” – Jeff Danna
- 17. “Tracking Cavalry” – Jeff Danna
- 18. “Do I Sound Quite Mad” – Jeff Danna
- 19. “This Maternal Twinge” – Jeff Danna
- 20. “Searching for Secrets” – Jeff Danna
- 21. “Elias and Trisha” – Jeff Danna
- 22. “Fiona Circles the House” – Jeff Danna
- 23. “Walter’s Family” – Jeff Danna & Arden Danna
- 24. “Pray for Guidance” – Jeff Danna
- 25. “Fire & Vengeance” – Jeff Danna (tema que suena durante el clímax del final de temporada)
A esta selección se le debe sumar la canción “Trouble So Hard” (2017) de Amythyst Kiah & Her Chest of Glass, la cual también se oye en la serie.
¿DÓNDE ESCUCHAR LA BANDA SONORA DE “LOS ABANDONADOS”?
Tal como te puedes imaginar, la banda sonora completa de “Los abandonados” está disponible en todas las plataformas principales de streaming musical.
