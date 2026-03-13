El Megacon Orlando 2026 se prepara para convertirse en una cita imperdible para los fans del anime. Y es que, del jueves 19 al domingo 22 de marzo, el Orange County Convention Center, en Florida, recibirá a algunos de los actores de voz más populares de series como “Demon Slayer”, “My Hero Academia”, “Solo Leveling”, “Bleach”, “One Piece” y “Frieren: Beyond Journey’s End”. Lo cierto es que el evento, organizado por Fan Expo, ha puesto el foco en la animación japonesa con una programación reforzada y un listado de invitados que promete estar a la altura de las expectativas de los asistentes.

Vale precisar que el foco en el anime también se refleja en la programación paralela, con experiencias como paneles temáticos, sesiones de fotos, firmas de autógrafos y actividades nocturnas bajo la marca Anime After Dark.

De esta manera, Megacon no solo ofrece encuentros con celebridades, sino un fin de semana completo para quienes siguen la animación japonesa y quieren vivirla fuera de la pantalla.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE VOZ DE ANIME CONFIRMADOS EN EL MEGACON ORLANDO 2026?

Entre los invitados al evento más esperados por los fans, figuran:

Johnny Yong Bosch , conocido por darle voz a Ichigo Kurosaki en “Bleach” .

, conocido por darle voz a Ichigo Kurosaki en . Justin Briner , protagonista como Izuku Midoriya (Deku) en “My Hero Academia” .

, protagonista como Izuku Midoriya (Deku) en . Aleks Le , quien le da voz de Sung Jinwoo en “Solo Leveling” .

, quien le da voz de Sung Jinwoo en . Zach Aguilar , vinculado a “Demon Slayer” como Tanjiro Kamado en la versión en inglés.

, vinculado a como Tanjiro Kamado en la versión en inglés. Mallorie Rodak, parte del elenco de “Frieren: Beyond Journey’s End” como Frieren.

Asimismo, la lista incluye a:

Christopher Sabat , voz de All Might en “My Hero Academia” y Roronoa Zoro en “One Piece” .

, voz de All Might en y Roronoa Zoro en . Colleen Clinkenbeard , reconocida por interpretar a Monkey D. Luffy en “One Piece” y participar en “My Hero Academia” .

, reconocida por interpretar a Monkey D. Luffy en y participar en . Eric Vale , intérprete de Tomura Shigaraki en “My Hero Academia” y Sanji en “One Piece” .

, intérprete de Tomura Shigaraki en y Sanji en . Erika Harlacher, asociada a “Demon Slayer” y a Violet Evergarden en el anime del mismo nombre.

asociada a y a Violet Evergarden en el anime del mismo nombre. Veronica Taylor , recordada como Ash Ketchum en “Pokémon” y como Sailor Moon/Usagi en “Sailor Moon Crystal” .

, recordada como Ash Ketchum en y como Sailor Moon/Usagi en . Alessandro Juliani , voz de L en “Death Note” .

, voz de L en . Brad Swaile , encargado de Light Yagami en “Death Note” .

, encargado de Light Yagami en . Brian Drummond , conocido por su trabajo como Vegeta en “Dragon Ball Z” y por su participación en “Death Note” .

, conocido por su trabajo como Vegeta en y por su participación en . Ian James Corlett , una de las voces de Goku en “Dragon Ball Z” .

, una de las voces de Goku en . Hisao Egawa , parte del elenco de “Naruto Shippuden” y “Slam Dunk” .

, parte del elenco de y . Katsuji Mori , leyenda del anime clásico por sus roles como Speed Racer en “Mach GoGoGo” y Ken en “Science Ninja Team Gatchaman” .

, leyenda del anime clásico por sus roles como Speed Racer en y Ken en . Jason Marsden , voz de Haku en el doblaje en inglés de “Spirited Away”.

, voz de Haku en el doblaje en inglés de “Spirited Away”. Alejandro Saab (CyYu), actor de voz de múltiples animes contemporáneos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL MEGACON ORLANDO 2026?

El Megacon Orlando 2026 se realizará del 19 al 22 de marzo en el Orange County Convention Center, en Orlando, Florida.

La convención se mantiene como uno de los eventos de cultura pop más grandes de Norteamérica, con secciones dedicadas a cómics, ciencia ficción, anime, videojuegos y más.

Si estás pensando en asistir, la organización recomienda revisar con frecuencia la web oficial del evento para conocer los horarios específicos de paneles, sesiones de fotos y firmas de autógrafos, ya que la programación puede cambiar.

Captura de la web del evento con la lista de actores de voz de anime invitados al festival (Foto: Fan Expo / MegaCon Orlando)

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