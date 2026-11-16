Dos jóvenes brillantes, convencidos de que podían mejorar el mundo con el dinero, terminaron en el centro de uno de los escándalos más comentados del universo cripto. Y con esa premisa basada en hechos reales, “Los altruistas” (en su idioma original: “The Altruists”) es la nueva miniserie que llega a Netflix. Así, si te gustaría saber de qué trata exactamente la producción y desde cuándo puedes verla en la famosa plataforma de streaming de la “N” roja, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

¿DE QUÉ TRATA “LOS ALTRUISTAS”?

La serie narra la historia de Sam Bankman-Fried y Caroline Ellison, dos jóvenes idealistas y ambiciosos que quisieron rehacer el sistema financiero mundial en un abrir y cerrar de ojos.

Sin embargo, eventualmente, terminaron siendo acusados de robar 8,000 millones de dólares, por lo que terminaron convertidos en los “Bonnie y Clyde” de la generación Z.

Vale precisar que, en la vida real, Bankman-Fried fundó el exchange FTX, mientras que Ellison fue codirectora de Alameda Research. Así, ambos estaban al frente cuando FTX colapsó en noviembre del 2022.

¿Y el origen del título? Pues, ambos creían ser altruistas desde el inicio, pero una pequeña mentira fue creciendo hasta volverse enorme.

MIRA EL TRÁILER DE “LOS ALTRUISTAS”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LOS ALTRUISTAS”?

Los ocho episodios que componen “Los altruistas” se estrenan en Netflix el jueves 19 de noviembre del 2026.

Por lo tanto, para disfrutarlos, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “LOS ALTRUISTAS”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Los altruistas”:

Julia Garner como Caroline Ellison

como Caroline Ellison Anthony Boyle como Sam Bankman-Fried

como Sam Bankman-Fried Alex Lawther como Sam Trabucco

como Sam Trabucco Matt Rife como Ryan Salame

como Ryan Salame Karan Soni como Nishad Singh

como Nishad Singh Madison Hu como Constance Wang

como Constance Wang Eugene Young como Gary Wang

como Gary Wang Naomi Okada como Claire Watanabe

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE “LOS ALTRUISTAS”?

Graham Moore y Jacqueline Hoyt son los cocreadores, guionistas y showrunners de “Los altruistas”.

Por otro lado, James Ponsoldt dirigió el primer episodio; Kyle Patrick Alvarez, el segundo y el tercero; Mairzee Almas, el cuarto y el quinto; Moore, el sexto; y Silver Tree, los dos finales.

La actriz estadounidense Julia Garner le da vida a Caroline Ellison en la miniserie de Netflix "Los altruistas" (Foto: Higher Ground Productions / New York Magazine / Vox Media Studios)

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