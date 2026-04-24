Aunque Crunchyroll es la principal plataforma de streaming para los fanáticos del anime, Netflix, Amazon Prime Video y otras también tiene contenido para los usuarios que disfrutan de este tipo de producciones. Si bien, series como “Jujutsu Kaisen”, “Solo Leveling”, “My Hero Academia” y “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” llegan primero a Crunchyroll, también están disponibles en el resto de servicios de video bajo demanda algún tiempo después. De hecho, los nuevos episodios de “One Piece” se estrenan en la plataforma de la N roja una semana después de su lanzamiento original.

Además, Netflix cuenta con un amplio catálogo de anime original y exclusivo, destacando producciones de alta calidad como “Cyberpunk: Edgerunners”, “Blue Eye Samurai”, “Castlevania”, “Tragones y Mazmorras” (“Delicious in Dungeon”), “Beastars”, “Violet Evergarden”, “Baki Hanma” y “Sangre de Zeus”.

Por lo tanto, a continuación, te recomiendo algunos animes que puedes ver en Netflix y que son perfectos para una maratón de fin de semana, ya que solo tienen una temporada.

LISTA DE ANIMES DE UNA SOLA TEMPORADA QUE PUEDES VER EN NETFLIX

1. Cyberpunk: Edgerunners

“Cyberpunk: Edgerunners” es un anime de acción y ciencia ficción ambientado en el universo de Cyberpunk 2077 y narra la historia de David Martínez, un joven de la calle que, tras perderlo todo en una distópica Night City, decide sobrevivir convirtiéndose en un edgerunner, un mercenario proscrito obsesionado con la tecnología y los implantes cibernéticos. Esta serie frenética e intensa tiene solo diez episodios.

Sinopsis: “En una corrupta realidad distópica llena de implantes cibernéticos, un joven talentoso e impulsivo intenta convertirse en uno de los mercenarios conocidos como ‘edgerunners’.”

"Cyberpunk Edgerunners" explora la corrupción corporativa, la pérdida de humanidad por la tecnología (ciberpsicosis) y la desigualdad social (Foto: Studio Trigger)

2. Kotaro vive solo

Basada en la serie de manga escrita e ilustrada por Mami Tsumura, “Kotaro vive solo” es un anime de diez episodios que narra la conmovedora historia de un niño de cuatro años que se muda solo a un complejo de apartamentos. El pequeño Kotaro demuestra una madurez forzada mientras lidia con el abandono y traumas familiares.

Sinopsis. “Un niño se muda solo a un edificio en ruinas. Allí, se hace amigo del artista de manga en quiebra que vive al lado.”

"Kotaro vive solo" aborda temas serios como el maltrato infantil, la negligencia y la resiliencia emocional (Foto: Liden Films)

3. Violet Evergarden

“Violet Evergarden” narra la historia de una joven exsoldado huérfana que, tras ser criada como un “arma” para la guerra y quedar marcada física y emocionalmente, busca entender el significado de las últimas palabras de su superior: “te amo”. El anime basado en la serie de novelas ligeras japonesas escritas por Kana Akatsuki e ilustradas por Akiko Takase tiene 13 episodios.

Sinopsis: “Acabó la guerra, y Violet Evergarden busca trabajo. Marcada e incapaz de sentir emociones, acepta ser escritora de cartas para entenderse y comprender su pasado.”

"Violet Evergarden" aborda el trauma de la guerra, la conexión emocional, la redención y la importancia de la comunicación (Foto: Kyoto Animation)

4. Pluto

Basada en el manga de Naoki Urasawa y el universo de Astro Boy, “Pluto” es una anime que sigue al detective robot Gesicht mientras investiga una serie de asesinatos de robots avanzados y humanos, explorando temas profundos como la conciencia artificial, el odio, el existencialismo y la línea difusa entre humanos y máquinas. Tiene ocho episodios.

Sinopsis: “Cuando los siete robots más avanzados del mundo y sus aliados humanos son asesinados uno por uno, el inspector Gesicht descubre que él también está en peligro…”

5. Devilman Crybaby

Dirigida por Masaaki Yuasa y escrita por Ichirō Ōkouchi, “Devilman Crybaby” es un anime que se basa en el manga “Devilman” de Gō Nagai y que sigue a Akira Fudo, quien fusiona con un demonio (Amon) para proteger a la humanidad de una invasión demoníaca resurgida. La serie oscura y violenta tiene diez episodios.

Sinopsis: “Los espíritus malignos deambulan por la Tierra y la humanidad se sumerge en el caos. Un niño demonio y Ryo, su amigo misterioso, en una guerra despiadada contra el mal.”

"Devilman Crybaby" está basada en el manga clásico de Go Nagai de los años 70 (Foto: Netflix)

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