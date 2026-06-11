Como cada cuatro años, la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA reúne a las mejores selecciones nacionales para competir por el título de campeón del mundo. La nueva edición de este evento que paraliza a millones de aficionados en todos los continentes empieza el 11 de junio de 2026. Por supuesto, todos estarán atentos a los partidos, los resultados y cada uno de los detalles del torneo deportivo, pero si también eres fan de los animes y buscas la serie perfecta para ver durante estas semanas, te comparto algunas de las opciones más populares.

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También es importante recordar que, “One Piece” y la selección nacional de fútbol de Japón presentaron una colaboración especial previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se trata de un video promocional de un minuto titulado “To Our Highest Peak” (“Hacia nuestra cima más alta”) y que mezcla escenas memorables del manga de Eiichiro Oda con imágenes de los Samurai Blue a lo largo de los años.

Pero no es el único anime que ha hecho algo parecido. En medio de la celebración del décimo aniversario del anime “My Hero Academia”, se publicó un crossover especial con la selección nacional de fútbol de Japón. En el póster aparecen cinco personajes populares vistiendo la indumentaria oficial de Japón diseñada por Adidas para el año 2026.

ESTOS SON LOS ANIMES QUE PUEDES VER DURANTE EL MUNDIAL FIFA 2026

1. Blue Lock

“Blue Lock” es sin duda el anime de fútbol del momento. La serie basada en el manga escrito por Muneyuki Kaneshiro e ilustrado por Yusuke Nomura sigue a 300 jóvenes delanteros japoneses que son aislados en una prisión de entrenamiento de alta tecnología. Su objetivo es competir en un brutal battle royale deportivo para encontrar al delantero más egoísta del mundo y crear al mejor goleador que llevará a Japón a ganar la Copa del Mundo.

Sinopsis: “Yoichi es un joven al que acaban de eliminar junto a su equipo. De pronto recibe una carta donde lo convocan para participar en un extraño experimento sobre fútbol.”

¿Dónde ver “Blue Lock”? Puedes encontrar las dos temporadas en Crunchyroll, Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max.

"Blue Lock" tiene dos temporadas. La primera de 24 episodios y la segunda de 14 episodios. Una tercera entrega del anime ya fue confirmada (Foto: 8-Bit)

2. Captain Tsubasa (Supercampeones)

“Captain Tsubasa”, mejor conocido como “Supercampeones” en Hispanoamérica, es el anime de fútbol más conocido de todos los tiempos. Este clásico legendario con tiros imposibles y jugadas que desafían la gravedad se basa en el manga escrito e ilustrado por Yōichi Takahashi y sigue a Tsubasa Ozora (Oliver Atom), un joven prodigio para el que el fútbol lo es todo. Su sueño es convertirse en el mejor jugador del mundo, ganar la Copa del Mundo con Japón y triunfar a nivel profesional.

Sinopsis: “Más que una afición, el fútbol es una obsesión para Tsubasa. Cuando su mamá lo lleva a otra ciudad para que perfeccione su técnica, forjará nuevas amistades… y rivalidades.”

¿Dónde ver “Captain Tsubasa”? Crunchyroll y Netflix

Los partidos de "Captain Tsubasa" destacan por su intensidad, acrobacias exageradas y mensajes de superación y trabajo en equipo (Foto: Tsuchida Production)

3. Inazuma Eleven

“Inazuma Eleven” es perfecta para los amantes del fútbol con superpoderes, acción explosiva y un viaje épico para convertirse en los mejores del mundo. Este anime sigue la historia de Mark Evans (Mamoru Endo), un joven y apasionado portero que busca revivir el mediocre equipo de su escuela, el Instituto Raimon, para convertirse en los campeones del país.

Sinopsis: “Muchos de los jugadores del Raimon asumirán un nuevo reto: mostrar su talento a nivel mundial en un torneo de fútbol donde jugarán contra las mejores selecciones. Antes, deberán competir con amigos y adversarios. ¿Quiénes serán los elegidos para jugar en el equipo nacional?”

¿Dónde ver “Inazuma Eleven”? Amazon Prime Video

Los partidos del anime "Inazuma Eleven" incluyen movimientos especiales sobrenaturales que involucran fuego, hielo, rayos o incluso telequinesis (Foto: Oriental Light and Magic/OLM)

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