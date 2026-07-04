Aunque la confirmación de la fecha de estreno de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) en streaming fue uno de los anuncios más esperados de la Anime Expo 2026, no fue el único anuncio que se realizó en la convención más grande de América del Norte sobre cultura pop japonesa, manga, anime y videojuegos, y que se realizó del 2 al 5 de julio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, California. A continuación, te comparto la lista completa.

Mira también: Los animes que llegan a Netflix en julio de 2026

Los anuncios más importantes de la Anime Expo 2026 incluyen grandes sorpresas de la industria. Entre ellas también destacan la nueva película anime de “Solo Leveling”, la emocionante continuación de “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run”, la película de “The Apothecary Diaries” que llegará después de la tercera temporada de la serie.

Respecto a “Solo Leveling: Beyond the System”, Aniplex y Crunchyroll indicaron que la película continuará la historia directamente donde terminó la segunda temporada y adaptará la siguiente fase del viaje de Sung Jinwoo.

Además, reveló la fecha de estreno de “The Apothecary Diaries: The Secret Treasure of the Deceased Consort” (“El tesoro secreto de la consorte fallecida” en español) y un primer tráiler que muestra detalles clave del viaje de Maomao y Jinshi.

"Solo Leveling: Beyond the System" retoma la historia justo después de los eventos de la segunda temporada del popular anime (Foto: A-1 Pictures)

ESTOS SON LOS PRINCIPALES ANUNCIOS DE LA ANIME EXPO 2026

Día 1 (Jueves 2 de julio)

Mashle: Magic and Muscles: Se presentó de manera oficial el tráiler de la tercera temporada, confirmando su ventana de estreno definitivo para enero de 2027.

Black Clover : Se anunció el estreno de la temporada 2 planeado para octubre de 2026.

: Se anunció el estreno de la temporada 2 planeado para octubre de 2026. Star Wars: Visions: Se reveló un nuevo adelanto extendido y su fecha oficial de lanzamiento, el 5 de agosto.

The Elusive Samurai: Aniplex mostró un teaser de la temporada 2 y la fecha d estreno, el 17 de julio.Día 2

Viernes 3 de julio

Solo Leveling: Beyond the System : Aniplex y Crunchyroll confirmaron que la continuación de la serie llegará en formato de película cinematográfica.

: Aniplex y Crunchyroll confirmaron que la continuación de la serie llegará en formato de película cinematográfica. JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run : Warner Bros. Japan publicó el tráiler principal confirmando el regreso del anime el 25 de septiembre con un formato semanal.

: Warner Bros. Japan publicó el tráiler principal confirmando el regreso del anime el 25 de septiembre con un formato semanal. Demon Slayer: Infinity Castle I : Crunchyroll reveló que la película se unirá a su catálogo a finales de julio de 2026.

: Crunchyroll reveló que la película se unirá a su catálogo a finales de julio de 2026. ALIEN STAGE: Se confirmó la producción de una adaptación al anime inspirada en el popular proyecto musical.

La película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" estará disponible en el catálogo de Crunchyroll a finales de mes con múltiples opciones de subtítulos y doblaje (Foto: Ufotable)

Sábado 4 de julio

Bleach: Thousand-Year Blood War – Part 4 (The Calamity Stage): Se proyectó de manera anticipada el primer episodio subtitulado en la Crypto.com Arena, confirmando su estreno oficial en televisión para el 25 de julio de 2026.

Black Clover – Temporada 2: Tuvo su panel de estreno global donde se revelaron en exclusiva los primeros dos episodios.

Frieren: Beyond Journey’s End: Se revelaron avances oficiales e información de producción sobre la continuación de la serie.

Cyberpunk: Edgerunners: Se presentaron actualizaciones sobre el nuevo proyecto de animación en el universo de CD Projekt Red.

Record of Ragnarok – Temporada 4: Se oficializó la producción de la cuarta entrega que adaptará los siguientes combates del manga.

Wind Breaker: Paneles de la franquicia entregaron adelantos sobre los próximos arcos y su tercera temporada.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí