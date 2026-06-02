El Arco de Elbaph es el segundo gran arco argumental de la Saga Final de “One Piece”. En esta parte de la historia creada por Eiichirō Oda, tras un audaz escape de Egghead, Luffy y su tripulación de los Piratas de Sombrero de Paja se dirigen a la legendaria isla de los guerreros gigantes. El popular y longevo anime llegó a este punto en abril de 2026, así que los fanáticos están pendientes de los eventos más importantes y esperados. Entre ellos el encuentro con Loki, el “Príncipe Maldito”, y la invasión de los Caballeros de Dios.

El primero se produjo en los episodios 1160 y 1161 del anime, donde Loki asegura tener información crucial sobre Shanks el Pelirrojo, lo que despierta inmediatamente el interés de Luffy, quien considera hacer un trato con el Príncipe maldito, posee poderes devastadores y una recompensa especial del Gobierno Mundial de 2.6 mil millones de Berries.

Mientras que el segundo momento importante se producirá en los próximos capítulos del anime “One Piece”. Aunque los Caballeros de Dios, también conocidos como Caballeros Sagrados o Holy Knights, hicieron su primera aparición en el episodio 1164, aún no desatan el caos en la isla de los gigantes.

En "One Piece", Gunko es una guerrera de élite miembro de los Caballeros Divinos (o Caballeros Sagrados), una fuerza formidable bajo el mando directo del Gobierno Mundial (Foto: Toei Animation)

¿QUIÉNES SON LOS CABALLEROS DE DIOS EN “ONE PIECE” Y CÓMO FUE SU PRIMERA APARICIÓN?

Los Caballeros de Dios son una fuerza de combate militar de élite que pertenece al Gobierno Mundial. Tienen la máxima autoridad legal dentro de la Tierra Santa de Mary Geoise y actúan como la mano ejecutora directa de la nobleza mundial. Son convocados únicamente ante emergencias extremas que atentan contra el statu quo de la Tierra Santa.

Este grupo fue mencionado en el episodio 1117 por Monkey D. Dragon, pero su primera aparición se produjo en el capítulo 1164 de “One Piece”, cuando descendieron en la isla de Elbaph bajo las órdenes directas de Imu y en busca del príncipe gigante Loki. Saint Figarland Shamrock y Saint Gunk fueron los dos primeros caballeros en mostrarse en acción.

Pero el objetivo principal de los Caballeros de Dios en la isla es anexionar Elbaf al Gobierno Mundial por la fuerza, lo que desata una guerra caótica a gran escala que fuerza a los gigantes y a los Sombrero de Paja a unirse.

¿QUIÉNES SON LOS MIEMBROS DE LOS CABALLEROS DE DIOS?

Saint Shamrock: El actual Comandante Supremo de los Caballeros de Dios.

Saint Gunko: Una de las guerreras clave de la orden.

Saint Sommers: Caballero de Dios que porta marcas de la orden en su uniforme.

Saint Killingham: Miembro perteneciente a la Casa Limotive.

¿Quiénes le dan voz a los Caballeros de Dios?

Kenjirō Tsuda le da voz a Shamrock

Sumire Uesaka le da voz a Gunko

Hiroki Yasumoto le da voz a Sommers

Shinnosuke Tachibana le da voz Killingham

Gunko es una poderosa guerrera de los Caballeros Sagrados en el anime "One Piece" que a diferencia de sus compañeros nobles, es la única que inicialmente no recibió el título de "Saint" (San) (Foto: One Piece)

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