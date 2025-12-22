Taylor Swift decidió adelantar el regalo navideño para sus fans. Y es que los últimos episodios de su docuserie “The End of an Era”, inicialmente previstos para estrenarse el viernes 26 de diciembre del 2025, llegan a Disney+ mucho antes... ¿Quieres saber exactamente cuándo? Pues, te invito a descubrirlo en las siguientes líneas. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que la talentosa cantautora estadounidense habría tomado la decisión de cambiar la fecha de lanzamiento de los capítulos 5 y 6 de su serie documental para evitar coincidir con el ajetreo de fin de año.

Además, tuvo la oportunidad de compartir un adelanto exclusivo de los episodios, a través de Good Morning America, donde se muestran escenas íntimas del detrás de cámaras de su exitosa gira.

Antes de continuar, te dejo el avance:

¿CUÁNDO SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 5 Y 6 DE “THE END OF AN ERA”?

Los episodios finales de la docuserie “The End of an Era” se estrenan el martes 23 de diciembre, tres días antes de su fecha de lanzamiento original.

Cabe resaltar que estos capítulos profundizan en las relaciones personales que sostuvieron a Taylor Swift durante los conciertos que ofreció en estadios de todo el mundo, entre marzo del 2023 y diciembre del 2024.

Así, se incluyen momentos con sus padres, Andrea y Scott Swift, su hermano Austin, y el recuerdo de su abuela, la soprano Marjorie Finlay.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 5 Y 6 DE “THE END OF AN ERA”?

Los episodios 5 y 6 de "Taylor Swift: The Eras Tour - The End of an Era" llegan a Disney+ siguiendo este horario en Estados Unidos:

Zona horaria Hora Hora del Pacífico (PT) 12:00 a.m. del martes 23 de diciembre Hora de las Montañas (MT) 1:00 a.m. del martes 23 de diciembre Hora Central (CT) 2:00 a.m. del martes 23 de diciembre Hora del Este (ET) 3:00 a.m. del martes 23 de diciembre

Por otro lado, a nivel internacional, se respeta la siguiente programación:

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. del martes 23 de diciembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. del martes 23 de diciembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. del martes 23 de diciembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. del martes 23 de diciembre España 9:00 a.m. del martes 23 de diciembre

¿CÓMO VER LOS EPISODIOS 5 Y 6 DE “THE END OF AN ERA”?

“The End of an Era” es un título exclusivo de Disney+. Por lo tanto, para disfrutar de cada uno de sus episodios sin problemas, debes asegurarte de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Con eso en consideración, puedes ingresar al LINK OFICIAL de la serie documental de Taylor Swift.

Por supuesto, allí ya se encuentran los primeros capítulos de la producción:

Episodio 1. “Welcome to the Eras Tour”. Taylor recuerda el desarrollo y los ensayos de la gira, y se prepara para su serie de conciertos en el Wembley Stadium.

Taylor recuerda el desarrollo y los ensayos de la gira, y se prepara para su serie de conciertos en el Wembley Stadium. Episodio 2. “Magic in the Eras”. Taylor y su equipo aprovechan un descanso de dos meses para actualizar la gira e incorporar canciones de “The Tortured Poets Department”.

Taylor y su equipo aprovechan un descanso de dos meses para actualizar la gira e incorporar canciones de “The Tortured Poets Department”. Episodio 3. “Kismet”. Cuando la gira regresa a Estados Unidos, Taylor recuerda su pasado y planea sorpresas nuevas para sus fans.

Cuando la gira regresa a Estados Unidos, Taylor recuerda su pasado y planea sorpresas nuevas para sus fans. Episodio 4. “Thank You for the Lovely Bouquet”. Taylor reflexiona sobre sus conjuntos acústicos y le da la bienvenida al escenario a Travis Kelce y Sabrina Carpenter.

En territorio estadounidense, recuerda que estos son los planes disponibles:

Disney+ Estándar con anuncios: US$11.99 al mes

US$11.99 al mes Disney+ Premium (sin anuncios): US$18.99 al mes

US$18.99 al mes Disney+ Premium Anual: US$189.99 anual

La docuserie "The End of an Era" explora cómo Taylor Swift enfrentó momentos críticos durante su última gira mundial (Foto: Object & Animal / Disney+)

