Cuando el cadáver de un niño desaparecido años atrás es encontrado en el bosque y otro pequeño es secuestrado, el fiscal Leopold Bilski (Jakub Gierszał) debe iniciar una investigación intensa para encontrar al hijo de una escritora recién llegada antes de que sea demasiado tarde en “Los colores del mal: Negro” (“Colors of Evil: Black” en inglés y “Kolory zla. Czern” en su idioma original), secuela de la película polaca de Netflix “Los colores del mal: Rojo”. ¿Quiénes conforman el reparto principal de esta producción? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

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Dirigido por Adrian Panek, este thriller policíaco que tiene una duración de 110 minutos se basa en la exitosa saga de novelas de Małgorzata Oliwia Sobczak que se centra en oscuras investigaciones de misterio y crímenes.

Jakub Gierszał, Marianna Zydek, Andrzej Chyra, Zdzisław Wardejn, Beata Ścibakówna, Piotr Żurawski, Robert Gonera, Julian Świeżewski, Adam Bobik, Róża Łukaszewicz, Bartosz Mikulak, Dorota Ruśkowska y Cezary Łukaszewicz son parte del elenco de “Los colores del mal: Negro”. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LOS COLORES DEL MAL: NEGRO”

1. Jakub Gierszał como Leopold Bilski

Jakub Gierszał, quien ganó reconocimiento con su papel en la película “Suicide Room” y apareció en “All That I Love”, “Lasting”, “Morris from America”, “Breaking the Limits”, “Beyond Words”, “The Getaway King” y “Doppelgänger”, retoma el papel del fiscal Leopold Bilski, quien sigue las pistas para encontrar al pequeño Piotrus y descubre que está vinculado a un caso del pasado y otros secretos que se esconden en ese pueblo.

Jakub Gierszał interpreta a Leopold Bilski y Marianna Zydek interpreta a Julia Sarman en el thiller policíaco polaco "Los colores del mal: negro" (Foto: Netflix)

2. Marianna Zydek como Julia Sarman

Marianna Zydek, que participó en “Druga polowa”, “Republika dzieci”, “Cyberhost”, “Thursday”, “Simona Kossak”, “Terapueta” y “Projekt UFO”, da vida a Julia Sarman, una escritora que regresa a su pueblo natal en busca de inspiración para su próximo libro. Pero antes de que pueda empezar su borrador, su hijo Piotrus desaparece misteriosamente durante una feria.

En el thiller policíaco polaco "Los colores del mal: negro", Julia Sarman (Marianna Zydek) es una escritora que busca desesperadamente a su hijo (Foto: Netflix)

3. Andrzej Chyra como Pakozs

Andrzej Chyra, que fue parte de producciones como “Beyond Words”, “Un pueblo y su rey”, “Listen to the Universe”, “Nunca volverá a nevar”, “All Our Fears”, “The Wedding” y “A Girl and an Astronaut”, asume el papel de Pakozs, el jefe de la policía y nuevo jefe de Leopold Bilski. Es el padre de Michal, quien esconde un secreto.

Andrzej Chyra da vida a Pakozs, el jefe de la policía del pueblo, en la película polaca "Los colores del mal: Negro" (Foto: Netflix)

4. Zdzisław Wardejn como el padre Wojciech

Zdzisław Wardejn, que apareció en “Pastor o impostor”, “El pantano”, “Recepcja”, “Entregas navideñas”, “La banda del guante verde”, “Wielka Warszawska” y “Matysiakowie”, interpreta al padre Wojciech en “Los colores del mal: Negro”. Se trata de un sacerdote que se convierte en uno de los sospechosos.

Zdzisław Wardejn asume el rol del padre Wojciech, representante de la iglesia en el pueblo, en la película polaca "Los colores del mal: Negro" (Foto: Netflix)

5. Beata Ścibakówna como la alcaldesa Burchardt

Beata Ścibakówna, que participó en “Drogi wolności”, “Zawsze warto”, “Blondynka”, “Dziewczyny z Dubaju”, “Algorytm miłości”, “Listy do M. Pożegnania i powroty” y “Aniela”, da vida a la alcaldesa Burchardt, quien perdió a una hija años atrás y que está alejada de su hija menor.

Beata Ścibakówna se encarga de interpretar a la alcaldesa Burchardt en la película polaca "Los colores del mal: Negro" (Foto: Netflix)

Estos son los actores que completan el reparto de “Los colores del mal: Negro”:

Piotr Żurawski

Robert Gonera

Julian Świeżewski

Adam Bobik

Róża Łukaszewicz

Bartosz Mikulak

Dorota Ruśkowska

Cezary Łukaszewicz

¿DE QUÉ TRATA “LOS COLORES DEL MAL: NEGRO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Los colores del mal: Negro” “gira en torno al fiscal Leopold Bilski, transferido a lo que aparentaba ser el pacífico pueblo de Casubia, donde la desaparición de menores expone incómodas verdades y oscuros secretos escondidos por años.

Siguiendo una estela de inquietantes indicios, juegos psicológicos y leyendas locales, Bilski debe confrontar la oscuridad que se oculta tras las fachadas perfectas. Es la historia del alto precio que se debe pagar cuando se enfrenta al mal escondido en la vida cotidiana.”

¿CÓMO VER “LOS COLORES DEL MAL: NEGRO”?

“Los colores del mal: Negro” está disponible en Netflix desde el 10 de junio de 2026, por lo tanto, para ver la secuela de la película polaca de misterio y suspense de 2024 solo necesitas una suscripcion a la plataforma de streaming de la N roja.

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