Los Tezuka Awards 2026 ya tienen lista de jurados y, como era de esperarse, Shonen Jump ha convocado a algunas de las figuras más influyentes del manga actual: los creadores de “One Piece”, “Jujutsu Kaisen”, “My Hero Academia” y “Assassination Classroom” evaluarán a las nuevas promesas, junto al autor de “Rurouni Kenshin”, Nobuhiro Watsuki, cuya inclusión ha generado un fuerte debate en redes. ¿La razón? Pues, según portales como PopRant, este último mangaka fue condenado—en el 2018—por un caso gravísimo: la posesión de material de explotación infantil, tras encontrarse varios DVDs con contenido de menores en su oficina y domicilio... lo que lo hizo recibir una multa de 200 mil yenes (aproximadamente, 1,266 dólares estadounidenses).

Por supuesto, esta terrible trayectoria judicial explica por qué, apenas se reveló que volvería a ser juez, numerosos usuarios en las plataformas digitales cuestionaron que se le otorgue nuevamente un rol de prestigio en un premio vinculado al legado de Osamu Tezuka.

Y es que estos galardones reconocen a nuevas voces del manga y funcionan como una auténtica puerta de entrada a Weekly Shonen Jump, al estar pensados para descubrir y formar a futuros autores profesionales.

¿QUIÉNES SON LOS MANGAKAS ELEGIDOS COMO JURADOS?

De acuerdo con el anuncio que replicaron cuentas de X como @sandman_AP, el jurado del Tezuka Awards 2026 está conformado por cinco figuras clave del manga comercial. La lista incluye a:

Eiichiro Oda , responsable de “One Piece”.

, responsable de “One Piece”. Gege Akutami , creador de “Jujutsu Kaisen”.

, creador de “Jujutsu Kaisen”. Kohei Horikoshi , autor de “My Hero Academia”.

, autor de “My Hero Academia”. Yusei Matsui , mente detrás de “Assassination Classroom”.

, mente detrás de “Assassination Classroom”. Nobuhiro Watsuki, conocido por “Rurouni Kenshin”.

Se espera, así, que el panel revise manuscritos de autores debutantes que aspiran a serializarse en la revista o a ganar visibilidad editorial.

¿POR QUÉ LA ELECCIÓN DE NOBUHIRO WATSUKI GENERA TANTA CONTROVERSIA?

Tal como te puedes imaginar, la polémica gira en torno a la decisión de integrar a Watsuki en un grupo de mangakas que, para muchos fans, representan el rostro actua del shonen global.

En ese sentido, la molestia no solo se centra en la condena del 2018, sino en el mensaje que se envía al mantenerlo en espacios importantes sin una reflexión visible sobre su caso.

Al final, más allá de los grandes nombres involucrados, lo que está en juego es la confianza del público: hay quienes celebran la vitrina para nuevos autores, pero sienten que los Tezuka Awards pierden credibilidad al mantener a este hombre en primera fila.

Esta es una revista antológica semanal de manga orientado a una demografía shōnen, publicada por la editorial Shūeisha (Foto: Shōnen Jump)

