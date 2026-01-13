Algunos fans de Stranger Things empezaron a acusar a sus creadores, los hermanos Duffer, de haber utilizado ChatGPT para desarrollar partes de la quinta y última temporada de la serie. La polémica estalló tras el estreno del episodio final, que rápidamente generó debate y teorías en redes sociales. Como sabrás, el cierre de la historia llegó con un capítulo de dos horas estrenado en Año Nuevo. En él, Vecna es finalmente derrotado y Eleven aparentemente se sacrifica para proteger a sus amigos.

(ALERTA DE SPOILER: PASA DIRECTAMENTE AL PRÓXIMO PÁRRAFO PARA SEGUIR LEYENDO LA NOTA) Sin embargo, la escena final deja una puerta abierta cuando Mike plantea que ella podría haber fingido su muerte y que, en realidad, estaría a salvo en algún lugar, lo que dividió a la audiencia.

Muchos seguidores quedaron inconformes con ese final ambiguo. Algunos expresaron decepción por no tener una respuesta clara sobre el destino de Eleven, mientras que otros alimentaron teorías que luego fueron desmentidas, como la idea de que existiría un episodio secreto adicional para cambiar el desenlace.

La sospecha sobre el uso de inteligencia artificial surgió después del estreno de un documental de Netflix titulado One Last Adventure: The Making Of Stranger Things 5.

Duffer Brothers really used chatgpt for this script? WTF 😡😡 pic.twitter.com/f2fyOZ7zWa — Vicky Shinde (@iamshinde83) January 12, 2026

En una escena donde se ve a los Duffer trabajando en el guion, comenzó a circular en X una captura de pantalla de la computadora de uno de ellos. Un usuario escribió: “¿Los hermanos Duffer realmente usaron ChatGPT para este guion? WTF”.

No obstante, no todos estuvieron de acuerdo con esa interpretación. Según el portal NME, algunos usuarios señalaron que el logo que se veía en la pestaña no parecía el de ChatGPT, mientras que otros recordaron que esas imágenes podrían haber sido grabadas hace unos tres años, antes de que la herramienta se volviera popular, lo que pone en duda la acusación.

Tras el estreno, Matt Duffer también reaccionó a las críticas por el final y admitió que lamentaba haber dado entrevistas explicativas.

“Realmente no debería haber hecho ninguna de estas entrevistas posteriores”, dijo. “No estoy en un buen momento. ¿Por qué demonios hicimos esas entrevistas ayer? Estoy agotado. Además, me estaba recuperando de la gripe. Así que, si alguien está molesto por alguna respuesta que dimos, por favor, ténganme un poco de paciencia”.

Los creadores admitieron su incomodidad con las entrevistas posteriores al estreno y defendieron sus decisiones creativas. (Foto: Netflix)

Más allá de la controversia, el episodio final tuvo un fuerte impacto cultural. Las reproducciones de canciones como Purple Rain y When Doves Cry de Prince se dispararon en Spotify, mientras que artistas como Iron Maiden y David Bowie también celebraron el interés por sus temas.

Además, se confirmó que el universo de Stranger Things continuará con dos spin-offs en desarrollo: una nueva serie de acción real con personajes inéditos y una producción animada titulada Stranger Things: Tales From ‘85, prevista para estrenarse este año.

¿Qué dice la crítica sobre el final de Stranger Things?

El final de Stranger Things generó opiniones divididas. La crítica coincide en que, si bien la quinta temporada tuvo problemas de ritmo y coherencia, el episodio final logra rescatar la esencia de la serie al priorizar el cierre emocional de sus personajes sobre el espectáculo visual.

Muchos críticos elogiaron la nostalgia y la química del elenco, destacando que el adiós se siente fiel a la historia que representó para Netflix.

Sin embargo, otros sectores de la prensa especializada fueron más duros, calificando el desenlace como “anticlimático”. Se critica que los hermanos Duffer evitaron tomar riesgos importantes, como la muerte definitiva de personajes principales, lo que para algunos restó peso dramático a la batalla final.

La crítica describe el final como una conclusión emocionalmente satisfactoria y nostálgica, aunque algunos expertos lo consideran excesivamente largo y poco arriesgado. (Foto: Netflix)

En términos generales, el consenso apunta a que es un final que busca complacer a los fans más devotos (“fanservice”) mediante el sentimentalismo y las referencias presentadas al inicio de la serie.

Aunque no se considera un desastre al nivel de otras producciones, la crítica destaca que la serie terminó salvándose más por el cariño acumulado hacia Hawkins que por la narrativa.

