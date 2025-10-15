Cuando una pareja de odiosos y malvados villanos planea apoderarse de la ciudad, dos niños que se alían con una familia de animales mágicos para detenerlos en “Los Cretinos” (“The Twits” en su idioma original), película animada de Netflix dirigida y coescrita por Phil Johnston, quien anteriormente trabajó en proyectos como “Ralph el Demoledor” y “Zootopia”. ¿Quiénes conforman el reparto de voces? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La cinta también escrita por Meg Favreau está basada libremente en la novela infantil de Roald Dahl de 1980. “Siempre me han atraído los personajes reprensibles. No sé qué dice esto de mí, y la verdad es que no quiero investigarlo. La cuestión es que, de niño, ‘Los Cretinos’ era mi libro favorito. Me encantan los Cretinos y sus terribles travesuras. Me encanta su falta de autoconciencia, higiene personal y cualquier atisbo de decencia humana. Y me encanta esta película porque nos recuerda que a los cretinos como ellos, cuyas emociones por defecto son la ira y la venganza, no se les puede permitir triunfar en nuestro mundo.”, explicó Johnston.

Margo Martindale, Johnny Vegas, Natalie Portman, Emilia Clarke, Maitreyi Ramakrishnan, Ryan Lopez, Jason Mantzoukas, Timothy Simons, Alan Tudyk y Nicole Byer conforman el reparto principal de voces de “Los Cretinos”. Pero ¿quién es quién en la nueva película animada de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LOS CRETINOS”

1. Margo Martindale como Mrs. Twit

Margo Martindale, que fue parte de producciones como “Instant Family”, “Dexter”, “New Girl”, “The Millers”, “Doctor Odyssey”, “Family Squares” y “Cocaine Bear”, es la encargada de darle voz a la señora Twit, una mujer desagradable que junto a su esposo disfruta de hacer maldades.

Margo Martindale le da vida a Mrs. Twit, la villana de la comedia musical animada "Los Cretinos" (Foto: Netflix)

2. Johnny Vegas como Mr. Twit

Johnny Vegas, que participó en “Early Man”, “Eaten by Lions”, “Tales from the Lodge”, “Time Travel is Dangerous”, “Romantic Getaway”, “Generation Z” y “World’s Most Dangerous Roads”, da vida al señor Twit, un hombre desaliñado que le declara la guerra a unos huérfanos.

Margo Martindale le presta voz a la Sra. Twit y Johnny Vegas le presta voz al Sr. Twit en la película animada "Los Cretinos" (Foto: Netflix)

3. Maitreyi Ramakrishnan como Beesha Balti

Maitreyi Ramakrishnan, quien saltó a la fama por su papel de Devi Vishwakumar en la serie de Netflix “Never Have I Ever” y fue parte del elenco de voces de la película de Pixar “Turning Red”, presta su voz a Beesha Balti, una huérfana que lidera el ataque contra los desagradables Twit.

Maitreyi Ramakrishnan le da voz a Beesha Balti, una huérfana que enfrenta Twit, en la película animada "Los Cretinos" (Foto: Netflix)

4. Natalie Portman como Mary Muggle-Wump

Natalie Portman, recordada por “Léon: The Professional”, las películas “Star Wars”, “Anne Boleyn”, “Thor: The Dark World”, “Lady in the Lake”, “Black Swan” y “Jackie”, le da voz a Mary Muggle-Wump en “Los cretinos”. Se trata de uno de los seres mágicos que ayuda a los huérfanos.

Natalie Portman es la encargada de dar voz a Mary Muggle-Wump, una criatura mágica, en la película animada "Los Cretinos" (Foto: Netflix)

5. Emilia Clarke como Pippa

Emilia Clarke, conocida por interpretar a Daenerys Targaryen en la serie de HBO “Game of Thones”, a Sarah Connor en la película “Terminator: Génesis” y a Qi’ra en la película “Solo: Una historia de Star Wars”, se encarga de prestar su voz a Pippa.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de voces de “Los cretinos”:

Ryan Lopez como Bubsy

Jason Mantzoukas como Mayor Wayne John John-John

Timothy Simons como Marty Muggle-Wump

Alan Tudyk como Sweet Toed Toad

Nicole Byer como Beverly Onion

Mark Proksch como Horvis Dungle

Rebecca Wisocky com Dee Dumdie-Dungle

Charlie Berens como Gorb Klurb

¿DE QUÉ TRATA “LOS CRETINOS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Los Cretinos”, “el señor y la señora Twit, alias los Cretinos, son las personas más malas, apestosas y repulsivas del mundo, además de ser los propietarios del parque de atracciones más repugnante, peligroso y estúpido del planeta. Pero cuando, encima, se apoderan de la ciudad, dos valientes huérfanos y una familia de animales mágicos deberán ponerse a su nivel y jugar sucio para salvarla.

‘The Twits’ es una película rematadamente divertida y trepidante —plagada de las tretas de la pareja, desde los gusanos-espaguetis al espantoso encogimiento—, pero también habla de la eterna batalla entre la crueldad y la empatía. Un relato ideal para los tiempos que corren."

¿CÓMO VER “LOS CRETINOS”?

“Los Cretinos” se estrenará el viernes 17 de octubre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película animada solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

