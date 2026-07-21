La plataforma de streaming Netflix vuelve a apostar por el thriller psicológico español y esta vez lo hace con “Los creyentes” (en inglés: “The Truthers”), una nueva película que reúne a los actores José Coronado y Stéphanie Magnin en una historia familiar marcada por la sospecha. Así, si llegaste hasta aquí seguro es porque quieres saber quién le pone rostro a cada personaje en la cinta. Por eso, en las siguientes líneas, te traigo la guía completa del elenco. ¡Descubre quién es quién en la producción!

Vale precisar que el filme sigue el regreso de una mujer a su casa familiar tras la muerte repentina de su madre, en un ambiente marcado por teorías conspirativas y silencios incómodos.

Entonces, a medida que la convivencia se vuelve más tensa y el comportamiento de su padre resulta cada vez más inquietante, ella deberá decidir si lo que siente es simple paranoia o una sospecha justificada dentro de su propio hogar.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Los creyentes”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LOS CREYENTES”?

1. José Coronado como Martín

Empiezo la lista con el protagonista masculino de la película española de Netflix: Martín, el padre de familia cuyo comportamiento errático desata buena parte de las sospechas de la trama.

El actor que asume este rol es el galardonado José Coronado, quien ha sido acreditado en títulos como “Entrevías”, “La chica de nieve” y “Legado”.

José Coronado como Martín en una escena de la película española "Los creyentes" (Foto: El Desorden Crea / Netflix)

2. Stéphanie Magnin como Ruth

Ruth, por su parte, es la mujer de 30 años que regresa a casa de su familia tras la muerte de su madre en extrañas circunstancias, y que termina sospechando de su propio padre.

La artista que la interpreta es Stéphanie Magnin, quien ya tiene experiencia en el thriller español gracias a producciones como “La fiera” y “La moderna”.

Stéphanie Magnin como Ruth en una escena de la película española "Los creyentes" (Foto: El Desorden Crea / Netflix)

3. Fanny Gautier como Lucía

Lucía es otro personaje del reparto principal de “Los creyentes”.

Este papel está a cargo de Fanny Gautier, reconocida por su trabajo previo en “90 60 90 Diario secreto de una adolescente”, “Génesis, en la mente del asesino” y “Un año y un día”.

Fanny Gautier como Lucía en una escena de la película española "Los creyentes" (Foto: El Desorden Crea / Netflix)

4. Alberto Olmo como Arón

Por otro lado, Alberto Olmo, también integrante de los elencos de “El agua”, “Un lío de millones” y “Mala influencia”, aparece en la película como Arón.

Alberto Olmo como Arón en una escena de la película española "Los creyentes" (Foto: El Desorden Crea / Netflix)

Otros actores y personajes de “Los creyentes”:

5. Olaya López como un agente de policía

como un agente de policía 6. Israel Ruiz como el doctor Velasco

como el doctor Velasco 7. Mabel del Pozo

8. Noémie Dulau

9. Fanny Gautier

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