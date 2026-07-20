En julio del 2026, Netflix suma un nuevo thriller psicológico a su catálogo. Se trata de “Los creyentes” (en inglés: “The Truthers”), película española que llega con el talentoso actor José Coronado como cabeza de un reparto que promete tensión familiar de la más incómoda. Así, ¿te gustaría conocer los principales detalles de su trama y de su lanzamiento en la plataforma de streaming de la “N” roja? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Presta atención!

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Vale precisar que el guion de la cinta le pertenece a Carlos Montero y Darío Madrona, la dupla creativa detrás de la exitosa serie “Élite”, quienes también ejercen como productores ejecutivos junto a Diego Betancor.

Por otro lado, la dirección es de Roger Gual, la fotografía corre por cuenta de Juana Jiménez y la música es de Nico Casal.

¿DE QUÉ TRATA “LOS CREYENTES”?

De acuerdo con Netflix, “Los creyentes” narra la historia de Ruth (Stéphanie Magnin), una mujer de treinta años que llevaba tiempo distanciada de su familia y que vuelve a casa luego de que su madre muriera en extrañas circunstancias.

Allí se reencuentra con su padre, Martín (José Coronado), quien desde que se jubiló se ha convertido en un hombre gruñón, agresivo y obsesionado con una siniestra teoría conspirativa.

En este contexto, la relación entre ambos se vuelve tan tensa, y el comportamiento de él tan errático, que Ruth empieza a sospechar que Martín pudo ser el responsable de la muerte de su madre.

Así, la pregunta que sostiene toda la trama es compleja: ¿es posible que esté compartiendo techo con un asesino?

Importante: la cinta combina los géneros de drama y suspenso psicológico, con un componente familiar que le da un matiz distinto al del thriller convencional.

MIRA EL TRÁILER DE “LOS CREYENTES”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LOS CREYENTES”?

La película “Los creyentes” se estrena a nivel global en Netflix el viernes 24 de julio de 2026.

Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “LOS CREYENTES”?

En “Los creyentes”, José Coronado, recordado por “La chica de nieve” y “Legado”, interpreta a Martín, mientras que Stéphanie Magnin le da vida a Ruth.

Asimismo, completan el elenco principal:

Fanny Gautier como Lucía

como Lucía Alberto Olmo como Arón

El póster de "Los creyentes", película española del director Roger Gual explora géneros como el suspenso y el drama (Foto: El Desorden Crea / Netflix)

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