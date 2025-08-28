“Los desenredos del amor” (en inglés: “Love Untangled”) es la película coreana que llega a Netflix este viernes 29 de agosto del 2025, presentando una historia sobre el primer amor ambientada en 1998. Pero, ¿sabes quiénes son todos los actores y personajes de la producción? Pues, te invito a conocerlos en esta guía de reparto.

Vale precisar que la cinta está dirigida por Namkoong Sun y se desarrolla a lo largo de 118 minutos de metraje, tiempo en el que se exploran géneros como la comedia, el drama y el romance.

Así, la historia se centra en una chica que planea alisar su cabello perpetuamente rizado antes de hacer una confesión que le cambiará la vida, todo mientras se enreda con un estudiante transferido.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Los desenredos del amor”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LOS DESENREDOS DEL AMOR”?

1. Gong Myung como Han Yun-seok

Empiezo la lista con uno de los protagonistas de la película de Netflix: Han Yun-seok. Él es un estudiante -transferido de Seúl a Busan- con antecedentes misteriosos que se convierte en una pieza clave en los planes de Park Se-ri. ¿La razón? Pues, ella lo rescató cuando casi se ahoga en el mar.

El actor que lo interpreta es Gong Myung, a quien también hemos visto en "Una chica del siglo XX“, ”Sin piedad para nadie" y "Be Melodramatic“.

Gong Myung como Han Yun-seok en una escena de la película coreana "Los desenredos del amor" (Foto: Netflix)

2. Shin Eun-soo como Park Se-ri

Park Se-ri, por su parte, es una joven que nunca ha podido confesar su amor debido a su complejo con su cabello extremadamente rizado.

La actriz que asume este rol es Shin Eun-soo, reconocida por su trabajo previo en producciones como "Light Shop: Entre la vida y la muerte“, ”Una familia ejemplar" y "Summer Strike“.

Shin Eun-soo como Park Se-ri en una escena de la película coreana "Los desenredos del amor" (Foto: Netflix)

3. Cha Woo-min como Kim Hyun

Kim Hyun es el chico más popular de la escuela y el objeto de la admiración de Park Se-ri. Él destaca entre los demás por su atractivo y su talento atlético.

Cha Woo-min como Kim Hyun en una escena de la película coreana "Los desenredos del amor" (Foto: Netflix)

4. Yoon Sang-hyeon como Baek Sung-rae

Baek Sung-rae es el compañero de clase de Park Se-ri que la ayuda con su plan de confesión. Él es un charlatán que sobresale en todo excepto en los estudios, aportando humor a la historia.

Yoon Sang-hyeon como Baek Sung-rae en una escena de la película coreana "Los desenredos del amor" (Foto: Netflix)

5. Kang Mi-na como Ko In-jeong

Ko In-jeong es la mejor amiga y la rival amorosa de Park Se-ri. Su personaje genera tensión cuando aparece repentinamente con el cabello liso, creando una nueva dinámica en la trama.

Kang Mi-na como Ko In-jeong en una escena de la película coreana "Los desenredos del amor" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Los desenredos del amor”:

6. Choi Gyu-ri como Ma Sol-ji , la amiga de Park Se-ri que es alegre, vivaz y leal

, la amiga de Park Se-ri que es alegre, vivaz y leal 7. Ryu Seung-soo como Park Hong-il , el padre de Park Se-ri y el fotógrafo oficial de la escuela

, el padre de Park Se-ri y el fotógrafo oficial de la escuela 8. Kim Ji-young como la madre de Park Se-ri

como la madre de Park Se-ri 9. Hong Eun-hee como Baek Jang-mi , la madre de Han Yun-seok y la propietaria del único salón en Busan que ofrece la alisadora mágica de Seúl

, la madre de Han Yun-seok y la propietaria del único salón en Busan que ofrece la alisadora mágica de Seúl 10. Lee So-yi como Bang Ha-young , una amiga de Park Se-ri

, una amiga de Park Se-ri 11. Son Hee-rim como Jung Da-ul, otra amiga de Park Se-ri

