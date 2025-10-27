Las apuestas son un asunto muy serio en Río de Janeiro, especialmente cuando se trata del "jogo do bicho“, el juego más tradicional aunque no por eso menos ilegal de la ciudad.

¿Quiénes controlan el juego? Cuatro familias, una tan peligrosa como la otra, tanto que una jugada en falso puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Aún así, un recién llegado aspira al trono y está dispuesto a arriesgar el cuello con tal de adueñarse de la lotería.

Creada por Heitor Dhalia, Bernardo Barcellos y Bruno Passeri, “Los dueños del juego” (“Os Donos do Jogo”, en su idioma original) llega este miércoles 29 de octubre a Netflix, con André Lamoglia (“Élite”) a la cabeza.

¿Quiénes más protagonizan esta serie de ocho episodios? El elenco es completamente brasileño y puedes conocerlos a continuación:

GUÍA DEL ELENCO DE “LOS DUEÑOS DEL JUEGO”

1. André Lamoglia - Profeta Moraes

Profeta es un joven ambicioso del interior de Río que busca ascender en el imperio del juego ilegal, enfrentándose a familias tradicionales y a su propio pasado.

Nacido en 1997, André Lamoglia es un carioca conocido por su papel de Iván en Élite y de Rafa en Juacas. Se ha consolidado como uno de los talentos brasileños más internacionales de la actualidad.

André Lamoglia es Profeta Moraes (Foto: André Lamoglia / Instagram)

2. Giullia Buscacio - Suzana Guerra

Heredera de la familia Guerra, esposa de Búfalo. Inteligente y estratégica, busca modernizar los negocios familiares, aunque su mayor rival es su hermana.

Nació en Portugal (1997) y creció en Brasil. Giullia Buscacio es famosa por novelas como Velho Chico y O Sétimo Guardião.

Giullia Buscacio es Suzana Guerra (Foto: Giullia Buscacio / Instagram)

3. Mel Maia - Mirna Guerra

Hermana de Suzana, impulsiva y ambiciosa. Quiere el control de los negocios familiares y desafía las normas patriarcales del clan Guerra.

Reconocida desde niña por Avenida Brasil, Mel Maia ha desarrollado una carrera destacada en cine y televisión.

Mel Maia es Mirna Guerra (Foto: Mel Maia / Instagram)

4. Xamã (Geizon Carlos) - Búfalo

Exluchador de MMA que asume el control del negocio del juego en la familia Guerra. Representa la nueva generación del crimen organizado.

Xamã es un rapero y actor, conocido por su estilo urbano y por su debut televisivo en Justiça 2.

Xamã es Búfalo en la serie de Netflix "Los dueños del juego" (Foto: Xamã / Instagram)

5. Juliana Paes - Leila Fernandez

Esposa de Galego, símbolo del poder femenino en la vieja guardia. Manipuladora y carismática, teje alianzas para mantener el control del clan Fernández.

Juliana Paes es una de las actrices más conocidas de Brasil, protagonista de telenovelas como Gabriela y A Dona do Pedaço.

Juliana Paes es Leila Fernandez (Foto: Juliana Paes / Instagram)

6. Chico Díaz - Galego Fernandez

Capo veterano del juego del bicho, defensor de las tradiciones del negocio y rival de la nueva generación.

Chico Díaz es un actor brasileño-mexicano nacido en 1959, con más de 40 años de trayectoria en televisión, cine y teatro.

Chico Díaz es Galego Fernandez (Foto: Chico Díaz / Facebook)

7. Adriano Garib - Nélio Moraes

Es el padre de Profeta, parte de una familia de jugadores veteranos. Representa los valores conservadores del crimen.

Conocido por Salve Jorge y Império, Garib combina papeles duros y reflexivos.

Adriano Garib es Nélio Moraes (Foto: Adriano Garib / Instagram)

8. Bruno Mazzeo - Renzo Saad

Heredero de la familia Saad, encarcelado tras una emboscada. Lucha por recuperar el poder mientras su tío lo suplanta.

Hijo de Chico Anysio, Bruno Mazzeo es actor, guionista y humorista. Ha trabajado en Vai que Cola y Filhos da Pátria.

Bruno Mazzeo es Renzo Saad (Foto: Bruno Mazzeo / Instagram)

9. Tuca Andrada - Marcinho Saad

Tío de Renzo y administrador interino del negocio familiar, con conexiones políticas.

Actor veterano, con trayectoria en cine y televisión, reconocido por Amor de Mãe.

Tuca Andrada es Marcinho Saad (Foto: team_tucaandrada / Instagram)

10. Roberto Pirillo - Jorge Guerra

Patriarca de la familia Guerra; debilitado pero emblemático líder del imperio del juego.

Roberto Pirillo es un actor de larga carrera, con papeles destacados en producciones de Globo.

Roberto Pirillo es Jorge Guerra (Foto: Roberto Pirillo / Instagram)

11. Henrique Barreira - Santiago Fernandez

Hijo del capo Galego, aspira a suceder a su padre en el negocio, pero su lealtad está dividida.

Joven actor en ascenso en Brasil, con apariciones en producciones televisivas recientes.

Henrique Barreira es Santiago Fernandez en la serie de Netflix "Los dueños del juego" (Foto: Henrique Barreira / Instagram)

12. Ruan Aguiar - Esqueleto, hermano de Profeta, violento y leal.

13. Igor Fernandez - Sombra, aliado fiel de Profeta.

14. Pedro Lamin – Nelinho, otro de los hermanos Moraes.

15. Dandara Mariana - Audrey, figura clave en los círculos sociales del juego.

16. Stepan Nercessian – Viejo aliado de Galego, figura política influyente.

FICHA TÉCNICA OFICIAL DE “LOS DUEÑOS DEL JUEGO”

Elemento Detalle Título original Os Donos do Jogo Título internacional Los dueños del juego / Rulers of Fortune País Brasil Idioma original Portugués Género Thriller, drama criminal, ficción histórica Estreno 29 de octubre de 2025 Plataforma Netflix Número de episodios 8 Duración por episodio 45-55 minutos (estimado) Dirección principal Heitor Dhalia, Rafael Miranda Fejes, Matias Mariani Creadores Heitor Dhalia, Bernardo Barcellos, Bruno Passeri Guionistas Bernardo Barcellos, Mariana Torres, Luciana Pessanha, Rafael Spínola, Rosana Rodini Productora Paranoid Filmes Fotografía Pedro Cardillo Sonido Dolby Digital Formato de imagen Color, relación 2.00 : 1 Localizaciones Río de Janeiro, Brasil Elenco principal André Lamoglia, Giullia Buscacio, Mel Maia, Xamã, Juliana Paes, Chico Díaz, Adriano Garib, Bruno Mazzeo, Stepan Nercessian, entre otros

