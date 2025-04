Hablar de la pena de muerte en Estados Unidos no es nada fácil. Es uno de esos temas que, inevitablemente, te remueven por dentro, porque estamos hablando de vidas humanas, justicia, dolor… y también de decisiones que no tienen vuelta atrás. Lo curioso —y lo más duro— es que, más allá del debate moral o legal, hay un factor que muchas veces no se discute: el económico. Y cuando ves los números, la historia cambia bastante.

La pena de muerte era una especie de castigo “rápido y definitivo” para los crímenes más atroces. Pero resulta que, al meterte a revisar informes y estudios serios, como los del Centro de Información sobre la Pena de Muerte en EE.UU., te encuentras con una realidad completamente diferente: aplicar esta condena no solo es más complejo, sino muchísimo más caro que mantener a alguien preso de por vida.

Y no, no estamos hablando de una diferencia menor. Los costos se disparan en todo sentido: desde los juicios, las apelaciones, el tiempo que pasa el acusado en el corredor de la muerte, hasta el proceso mismo de la ejecución. Todo eso implica años, abogados, recursos del Estado y, por supuesto, mucho dinero de los contribuyentes. Es decir, de todos.

Lo más paradójico es que, aunque es tan costosa y cada vez más cuestionada, la pena de muerte sigue estando vigente en 27 estados de Estados Unidos.

La pena de muerte en Estados Unidos se mantiene en algunos estados para delincuentes que hayan realizado crímenes de alta violencia, como asesinatos, por ejemplo (Foto: AFP)

ESTADOS DE ESTADOS UNIDOS DONDE LA PENA DE MUERTE ES LEGAL

Aunque muchos estados ya han abolido la pena capital o han declarado moratorias, todavía hay 27 que la conservan activa en su legislación. La mayoría la aplica exclusivamente en casos de homicidio agravado. Estos son:

Alabama

Arizona

Arkansas

California

Florida

Georgia

Idaho

Indiana

Kansas

Kentucky

Luisiana

Misisipi

Misuri

Montana

Nebraska

Nevada

Carolina del Norte

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pensilvania

Carolina del Sur

Dakota del Sur

Tennessee

Texas

Utah

Wyoming

¿CUÁNTO CUESTA APLICAR LA PENA DE MUERTE?

Los costos varían mucho de un estado a otro, pero en todos los casos coinciden en algo: aplicar la pena de muerte es más caro que una cadena perpetua. Estos son algunos datos clave que encontré: