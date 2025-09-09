Si eres de los que crecieron con las telenovelas clásicas de Televisa y aún te emocionas con una buena historia llena de secretos familiares, reencuentros inesperados y villanos memorables, entonces estoy seguro de que te va a emocionar lo que viene. “Los Hilos del Pasado”, la nueva producción de José Alberto “El Güero” Castro, está por llegar a Univision y ViX, y promete ser ese melodrama imperdible que nos va a atrapar desde el primer capítulo.

Una de las grandes razones por las que esta telenovela ha generado tantas expectativas es porque marca el regreso de Yadhira Carrillo a los protagónicos, después de más de 15 años fuera de la pantalla. La última vez que la vimos en un rol principal fue en “Palabra de Mujer”, y aunque tuvo una pequeña aparición en “Las Hijas de la Señora García”, este es su verdadero regreso triunfal. Y no viene sola: la acompaña un elenco de lujo que mezcla caras conocidas, talentos jóvenes y figuras que también hacen su reencuentro con el público.

Te puedo decir que la historia tiene todos los ingredientes que buscamos en una buena telenovela: amores imposibles, vínculos que cruzan generaciones, personajes con doble cara, y por supuesto, un secreto del pasado que lo cambia todo. “Los Hilos del Pasado” no es solo un título bonito, es una metáfora poderosa de lo que veremos en cada episodio.

Así que, si ya estás esperando para sentarte frente a la tele (o al celular, que también se vale), aquí te dejo una guía completa con los actores y los personajes que le darán vida a esta historia. Porque si hay algo que disfrutamos, es saber quién es quién en cada novela y más cuando el elenco está tan bien armado.

ACTORES Y PERSONAJES DE “LOS HILOS DEL PASADO”

Yadhira Carrillo es Carolina Guillén

Yadhira Carrillo vuelve a las telenovelas con un papel que le queda como anillo al dedo: Carolina Guillén, una exitosa diseñadora de modas que, desde fuera, parece tenerlo todo. Sin embargo, detrás de esa imagen de mujer realizada y querida por su familia, hay un pasado que vuelve para sacudirlo todo.

Cuando era joven, Carolina tomó una decisión dolorosa: abandonar a su hija recién nacida por no tener los recursos para criarla. Ese secreto, que ha guardado durante años, será la base de esta historia que promete tocarnos el corazón.

Yadhira Carrillo es la protagonista de "Los hilos del pasado" (Foto: TelevisaUnivision)

Bárbara López es Cristina

Cristina es uno de esos personajes que sabes que vas a amar desde el primer momento. Interpretada por Bárbara López, esta joven es la hija biológica de Carolina, pero ninguna de las dos sabe la verdad. Cristina creció en un orfanato, pero su espíritu noble y su ambición por salir adelante la llevan a soñar con convertirse en modelo.

Lo interesante es que será precisamente a través de los diseños de Carolina que Cristina se abrirá paso en el mundo de la moda sin imaginar que está caminando de la mano de su madre. Aquí es donde empiezan esos “hilos” del pasado a entrelazarse de forma inesperada.

Bárbara López se está posicionando en el mundo de la actuación en México (Foto: Bárbara López / Instagram)

Eduardo Santamarina es Alejandro Navarro

No hay novela sin un galán maduro y carismático, y aquí ese rol lo cumple Eduardo Santamarina como Alejandro Navarro, esposo de Carolina y uno de los productores musicales más exitosos de la industria. En un principio, lo veremos como el hombre perfecto: enamorado, comprometido con su familia y apasionado por su trabajo.

Pero claro, como en toda buena telenovela, nada es tan perfecto como parece. Las presiones laborales comenzarán a afectar su relación, y su historia servirá como una puerta para introducir apariciones especiales de artistas reales del mundo musical.

Eduardo Santamarina también integra el elenco de "Los hilos del pasado" (Foto: TelevisaUnivision)

Emmanuel Palomares es Alfredo Navarro

Emmanuel Palomares le da vida a Alfredo, el hijo de Alejandro e hijastro de Carolina. Aunque no comparten sangre, el lazo entre Alfredo y Carolina es fuerte y sincero. Es un joven atractivo y carismático, con fama de mujeriego, pero con una gran evolución a lo largo de la historia.

Su arco narrativo se centra en el amor, y la sorpresa llega cuando se enamora perdidamente de Cristina, sin saber que podría haber un lazo familiar más profundo entre ellos. Drama garantizado.

En la ficción, su personaje se va a enamorar de Cristina (Foto: Emmanuel Palomares / Instagram)

David Zepeda es el padre Salvador Villaseñor

En un rol completamente diferente a los que nos tiene acostumbrados, David Zepeda interpreta a Salvador Villaseñor, un sacerdote que, al principio, parece estar al margen de la historia principal. Pero conforme avance la trama, descubriremos que fue una figura clave en la juventud de Carolina… y que su aparición podría cambiarlo todo.

Este tipo de personajes siempre son interesantes porque esconden más de lo que muestran. Y con Zepeda en el papel, seguro tendrá momentos muy intensos.

David Zepeda es un actor bien posicionado en las producciones de telenovelas (Foto: TelevisaUnivision)

Natasha Dupeyrón es Tamara

Otra gran sorpresa del elenco es el regreso de Natasha Dupeyrón, quien aquí encarna a Tamara, la antagonista principal. Villana con todas las letras, Tamara hará todo lo posible por separar a Cristina y Alfredo, y no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere.

Dupeyrón incluso cambió su look para meterse de lleno en el personaje, y por lo que se ha visto en redes, su interpretación promete ser una de las más comentadas.

La joven mexicana se encargará de interpretar el rol antagónico en la telenovela (Foto: Natasha Dupeyrón / Instagram)

ELENCO COMPLETO DE LOS HILOS DEL PASADO

Además de los personajes principales, la telenovela cuenta con un reparto coral espectacular, con actores y actrices de trayectoria que seguramente darán momentos memorables. Aquí te dejo la lista de quienes completan el elenco:

Azela Robinson

Laura Flores

Mark Tacher

Nailea Norvind

Rodrigo Murray

José Pablo Minor

Lorena Meritano

Eugenio Bartilotti

Rafael Inclán

Gia Franceschi

Manuel Duarte

Daniela Martínez

Raquel Garza

Sergio Goyri

Daniel Tovar

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER “LOS HILOS DEL PASADO”?

El gran estreno de “Los Hilos del Pasado” será este 10 de septiembre por Univision, en su horario estelar de 9P/8C. Y si prefieres verlo en streaming, la telenovela también estará disponible en ViX a partir del 11 de septiembre, para que no te pierdas ni un solo capítulo.