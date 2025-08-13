La magia del melodrama regresa a la pantalla hispana con “Los hilos del pasado”, la nueva producción de José Alberto Castro, creador de éxitos como “Teresa” y “Las hijas de la señora García”. Conoce de qué trata y sus fecha de estreno.

La producción marca el regreso de Yadhira Carrillo a la pantalla y promete ser uno de los estrenos más esperados del año en la televisión hispana de Estados Unidos.

¿CUÁNDO SE ESTRENA DE “LOS HILOS DEL PASADO”?

La telenovela debutará el 10 de septiembre a las 9:00 p. m. (hora del Este) por Univision en Estados Unidos.

Para quienes prefieran el streaming, estará disponible en ViX desde el 11 de septiembre.

¿DE QUÉ TRATA “LOS HILOS DEL PASADO”?

La historia sigue a Carolina (Yadhira Carrillo), una reconocida diseñadora de modas que vive un matrimonio exitoso con Manuel (Eduardo Santamarina), un productor musical. Todo cambia cuando aparece Cristina (Bárbara López), una joven que se enamora de Carlos (Emmanuel Palomares), hijastro de Carolina. Lo que Carolina desconoce es que Cristina es, en realidad, su hija biológica, a quien se vio obligada a abandonar dos décadas atrás por la oposición de doña Luisa (Azela Robinson) a que su hijo Salvador (David Zepeda) dejara el sacerdocio. Entre secretos, heridas y amores prohibidos, la protagonista deberá recomponer los lazos rotos por el destino.

“Los hilos del pasado” es una versión renovada de “El privilegio de amar”, adaptada a la era de redes sociales y comunicación inmediata, según explicó el productor José Alberto Castro.

EL ELENCO DE “LOS HILOS DEL PASADO”

Este proyecto marca el regreso a la televisión de Yadhira Carrillo tras años alejada de los reflectores. La acompañan figuras como Natasha Dupeyrón, Sergio Goyri, Laura Flores, Mark Tacher, Raquel Garza, Lorena Meritano, Rafael Inclán y más.

Protagonistas

Yadhira Carrillo como Carolina, exitosa diseñadora de modas con un pasado doloroso.

Yadhira Carrillo es la protagonista de "Los hilos del pasado"

Bárbara López como Cristina, la hija que Carolina se vio obligada a abandonar y que regresa sin saberlo a su vida.

como Cristina, la hija que Carolina se vio obligada a abandonar y que regresa sin saberlo a su vida. Emmanuel Palomares como Carlos, hijastro de Carolina y gran amor de Cristina.

como Carlos, hijastro de Carolina y gran amor de Cristina. Eduardo Santamarina como Manuel, esposo de Carolina y productor musical exitoso.

Personajes clave

David Zepeda como Salvador, el gran amor de Carolina y padre de Cristina.

como Salvador, el gran amor de Carolina y padre de Cristina. Azela Robinson como Doña Luisa, antagonista que marcó el destino de la protagonista.

Elenco secundario destacado

Natasha Dupeyrón

Sergio Goyri

Laura Flores

Mark Tacher

Raquel Garza

Lorena Meritano

Rafael Inclán

