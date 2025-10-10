La telenovela “Los Hilos del Pasado” se viene emitiendo y atrapa a la audiencia no solo por su trama y la calidad de su elenco, sino también por sus escenarios internacionales. Aquí conocerás todas las locaciones clave y qué dijo el productor José Alberto Castro sobre las más complejas y las más costosas del rodaje.

Este melodrama de TelevisaUnivision, protagonizado por Yadhira Carrillo, Eduardo Santamarina, Bárbara López y Emmanuel Palomares, se estrenó el 26 de setiembre de 2025. El productor, creador de “Rubí”, “Teresa” y “La desalmada”, destacó la apuesta visual que sostiene el relato.

¿DÓNDE SE GRABÓ “LOS HILOS DEL PASADO”?

“Se filmó principalmente en México y sumamos paradas internacionales para elevar la estética del proyecto”, señaló José Alberto Castro. El productor detalló escenas en Wynwood Walls (Miami), la Piazza del Duomo (Milán) y la Villa Erba, a orillas del Lago di Como.

Islas Mujeres, México

El rodaje base se hizo en México. Isla Mujeres aportó postales del Caribe y secuencias de playa que lucen al elenco juvenil y contrastan con las atmósferas urbanas y europeas.

Islas Mujeres es una de las impresionantes locaciones de "Los hilos del pasado" (Foto: Shutterstock)

Miami, Estados Unidos

El equipo trabajó en Wynwood Walls. “Miami… fue una locación compleja y de un costo interesante”, dijo el productor, por la logística y la alta afluencia de visitantes.

Milán, Italia

Se filmó en la Piazza del Duomo, una postal icónica que suma sofisticación al melodrama y dialoga con el vestuario de “Yadhira Carrillo” en escenas clave.

Lago de Como, Italia

“Creo que la más complicada del proceso fue el Lago di Como… había muchísimo turismo”, explicó Castro. La producción rodó en Villa Erba, una locación exclusiva que “también tiene un costo importante”.

¿CUÁL FUE LA LOCACIÓN MÁS COSTOSA DE “LOS HILOS DEL PASADO”?

De acuerdo con José Alberto Castro, Villa Erba en el Lago de Como fue de las más costosas por su exclusividad y temporada alta; además, Miami (Wynwood Walls) implicó “un costo interesante”. La más complicada fue el Lago di Como por la alta concentración de turistas y la coordinación de permisos. “Poder trabajar y grabar en la Piazza del Duomo fue también importante”, añadió sobre Milán, donde el control del flujo de personas exigió precisión de tiempos.

¿CÓMO VER “LOS HILOS DEL PASADO”?

La telenovela “Los Hilos del Pasado” se emite por Univision a las 9 p. m. ET y está disponible en ViX México. El arranque fue “maravilloso” y “lo más visto en su categoría”, afirmó el productor.

La telenovela cuenta la historia de Carolina, una reconocida diseñadora de modas que está casada con Manuel, un exitoso productor musical (Foto: Univision)

