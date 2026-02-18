Cuando un terrible accidente le arrebata a su madre y el responsable utiliza su poder para evitar las consecuencias, Leïla Lakti (Sonia Faidi) decide hacer justicia por su cuenta sin pensar en los peligros a los que se exponen, así que Gabriel Stenne (Alban Lenoir) y Driss (Dali Benssalah) deben intervenir para salvar a la hija de su amor del pasado en “Los huérfanos” (“The Orphans” en inglés y “Les Orphelins” en su idioma original), película francesa de Netflix. ¿Quiénes conforman el reparto principal de la cinta dirigida por Olivier Schneider? Entonces, revisa la lista de actores y personajes.

El thriller de acción, producido por Rémi Leautier, Sidonie Dumas y Rémi Cervoni, quienes también trabajaron en “Lost Bullet”, tiene una duración de 95 minutos, contó con un presupuesto de 18,54 millones de euros y se estrenó en los cines franceses en agosto de 2025, pero llegará a la plataforma de streaming de la N roja en febrero de 2026.

“Los huérfanos”, escrita por Alban Lenoir, Nicolas Peufaillit, Olivier Schneider y Jean-André Yerles, cuenta con las actuaciones de Alban Lenoir, Dali Benssalah, Sonia Faidi, Suzanne Clément, Anouk Grinberg, Naidra Ayadi, Romain Levi, Guillaume Soubeyran, Jacqueline Corado, Jean Kinsella, Patrick Médioni, Ludovic Gossiaux y Affif Ben Badra, entre otros.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LOS HUÉRFANOS”

1. Alban Lenoir como Gabriel Stenne

Alban Lenoir, que apareció en “The Truth About Charlie”, “The Green Hornet”, “Taken”, “Hero Corp”, “The Squad”, “Lost Bullet” y “The Wages of Fear”, interpreta a Gabriel Stenne, comandante de la IGPN (Inspección General de la Policía Nacional) que se une a un amigo de la infancia para ayudar a la hija de su primer amor. Para salvar a la joven deben lidiar con personas muy peligrosas.

Alban Lenoir da vida a Gabriel Stenne, un oficial que ayuda a la hija de su primer amor, en la película francesa "Los huérfanos" (Foto: Netflix)

2. Dali Benssalah como Driss

Dali Benssalah, que participó en producciones como “Interrail”, “Au revoir Tom Selleck”, “A Faithful Man”, “Flash”, “Savages”, “Street Flow”, “Mes frères, et moi” y “No Time to Die”, asume el papel de Driss, un intermediario de criminales que debe trabajar con su viejo amigo Gabriel por un objetivo en común.

Alban Lenoir interpreta a Gabriel Stenne, Dali Benssalah interpreta a Driss y Sonia Faidi interpreta a Leïla Lakti en la película francesa "Los huérfanos" (Foto: Netflix)

3. Sonia Faidi como Leïla Lakti

Sonia Faidi, que fue parte de “Caro Nostra”, “Les Livreurs”, “Après le soleil”, “Prime Target: Objetivo clave” y “Dernière Séquence”, da vida a Leïla Lakti, quien tras descubrir que el hijo del director ejecutivo de una gran empresa está involucrado en el accidente de su madre y que la empresa intenta encubrirlo, decide buscar venganza.

Alban Lenoir asume el rol de Gabriel Stenne, Sonia Faidi asume el rol de Leïla Lakti y Dali Benssalah asume el rol de Driss en la película francesa "Los huérfanos" (Foto: Netflix)

4. Suzanne Clément como Christina Rovelli

Suzanne Clément, que apareció en “Tromper le silence”, “Laurence Anyways”, “Amsterdam”, “Mommy”, “Les Premiers, les Derniers”, “Taulardes”, “Early Winter” y “Longing”, interpreta a Christina Rovelli en “Los huérfanos”. Se trata de la mujer que intenta ocultar la verdad del accidente.

Suzanne Clément da vida a Christina Rovelli, la enemiga principal de los protagonistas de la película francesa "Los huérfanos" (Foto: Netflix)

5. Anouk Grinberg como Fanny

Anouk Grinberg, que fue parte de producciones como “Raining Cats and Frogs”, “Le procès de Bobigny”, “Sea, No Sex & Sun”, “Baby Love”, “Money”, “L’Autre” y “L’Innocent”, da vida a Fanny, aliada de Gabriel y Driss.

Anouk Grinberg interpreta a Fanny, aliada de Gabriel y Driss, en la película francesa "Los huérfanos" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Los huérfanos”:

Naidra Ayadi como Sofia Lakti

Romain Levi como Jonas

Guillaume Soubeyran como Mathias Rovelli

Jacqueline Corado

Jean Kinsella

Patrick Médioni

Ludovic Gossiaux

Affif Ben Badra

Jérôme Gaspard

Michaël Troude

Anthony Heilmann

Julien Duverger

¿DE QUÉ TRATA “LOS HUÉRFANOS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Los huérfanos”, “dos amigos de la infancia se ven obligados a superar sus diferencias cuando el amor del pasado de ambos muere en un sospechoso accidente y su hija adolescente busca venganza.”

¿CÓMO VER “LOS HUÉRFANOS”?

“Los huérfanos” se estrenará el viernes 20 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película francesa solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

