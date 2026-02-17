Los caminos de los amigos de la infancia, Gabriel Stenne (Alban Lenoir) y Driss (Dali Benssalah), se vuelven a cruzar cuando su primer amor sufre un terrible accidente automovilístico y la hija de víctima busca justicia en “Los huérfanos” (“The Orphans” en inglés y “Les Orphelins” en su idioma original). El comandante de la IGPN (Inspección General de la Policía Nacional) y el intermediario de criminales deben unir fuerzas para salvarla de los peligros en los que se involucra y ayudarla a encontrar a los culpables. ¿Cuándo se estrenará la película francesa en Netflix? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

Este thriller de acción cuenta con la dirección de Olivier Schneider, el guion de Alban Lenoir, Nicolas Peufaillit, Olivier Schneider y Jean-André Yerles, y con las actuaciones de Alban Lenoir, Dali Benssalah, Sonia Faidi, Suzanne Clément, Anouk Grinberg, Naidra Ayadi, Romain Levi, Guillaume Soubeyran, Jacqueline Corado, Jean Kinsella, Patrick Médioni, Ludovic Gossiaux y Affif Ben Badra, entre otros.

“Los huérfanos”, de los productores de “Lost Bullet”, contó con un presupuesto de 18,54 millones de euros, se estrenó en los cines franceses en agosto de 2025 y llegará a la plataforma de streaming de la N roja en febrero de 2026.

Alban Lenoir da vida a Gabriel Stenne, comandante de la IGPN (Inspección General de la Policía Nacional), en la película francesa "Los huérfanos" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “LOS HUÉRFANOS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Los huérfanos”, “dos amigos de la infancia se ven obligados a superar sus diferencias cuando el amor del pasado de ambos muere en un sospechoso accidente y su hija adolescente busca venganza.”

Por lo que he visto en el tráiler, Leila descubre que el hijo del director ejecutivo de una gran empresa está involucrado en el accidente y que la empresa intenta encubrirlo, así que decide hacer justicia por su cuenta. No obstante, no mide el peligro al que se expone y los dos amigos de la infancia deben intervenir antes de que sea demasiado tarde.

¿CÓMO VER “LOS HUÉRFANOS”?

“Los huérfanos” se estrenará el viernes 20 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película francesa solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “THE ORPHANS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LOS HUÉRFANOS”

Alban Lenoir como Gabriel Stenne

Dali Benssalah como Driss

Sonia Faidi como Leïla Lakti

Suzanne Clément como Christina Rovelli

Anouk Grinberg como Fanny

Naidra Ayadi como Sofia Lakti

Romain Levi como Jonas

Guillaume Soubeyran como Mathias Rovelli

Jacqueline Corado

Jean Kinsella

Patrick Médioni

Ludovic Gossiaux

Affif Ben Badra

Jérôme Gaspard

Michaël Troude

Anthony Heilmann

Julien Duverger

Alban Lenoir interpreta a Gabriel Stenne, Sonia Faidi interpreta a Leïla Lakti y Dali Benssalah interpreta a Driss en la película francesa "Los huérfanos" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “LOS HUÉRFANOS”?

“Los huérfanos”, producida por Rémi Leautier, Sidonie Dumas y Rémi Cervoni, tiene una duración de 95 minutos, es decir, 1 hora y 35 minutos.

