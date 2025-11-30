Diciembre del 2025 llega cargado de estrenos que prometen mantener a los usuarios de los servicios de streaming más famosos (Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+ y Apple TV+) frente a la pantalla... ¡hasta Año Nuevo! Así, ¿te gustaría actualizar tu lista de visualizaciones? Pues, en esta nota, reuní 15 películas y series que no te puede perder este mes.

Vale precisar que estos títulos se lanzan de manera oficial en cada una de las plataformas indicadas en la lista. Por lo tanto, para disfrutarlos sin problemas, asegúrate de que tus suscripciones estén activas.

LOS ESTRENOS DE NETFLIX

1. “Knives Out: Wake Up Dead Man” (12 de diciembre)

La tercera película de la saga de Rian Johnson trae el regreso de Daniel Craig como Benoit Blanc. ¿La razón? Pues, investigar la muerte de un sacerdote en otro caso lleno de giros sorprendentes.

2. “Emily in Paris” - Temporada 5 (18 de diciembre)

¡Emily continúa con sus aventuras románticas! Y es que la protagonista de esta popular serie retorna a las pantallas para nuevas confusiones y más amores complicados.​

3. “Stranger Things 5″ - Volumen 2 y Episodio Final (25 y 31 de diciembre)

Tras el impactante Volumen 1, Netflix presenta los últimos episodios de “Stranger Things 5”: los capítulos 5-7 llegan el 25 de diciembre, mientras que el gran final de la serie se lanza el 31 de diciembre.​

LOS ESTRENOS DE HBO MAX

4. “The Family McMullen” (5 de diciembre)

En esta secuela de la película “The Brothers McMullen” (1995) de Edward Burns, la familia protagonista regresa para enfrentar algunas nuevas crisis.

5. “IT: Welcome to Derry” - Final de temporada (14 de diciembre)

La primera temporada de la aterradora serie del universo “IT” concluye con su octavo episodio, el cual se lanza el domingo 14 de diciembre.

6. “One Battle After Another” (19 de diciembre)

¿El gran estreno cinéfilo del mes en HBO Max? “One Battle After Another”, el impresionante thriller de Paul Thomas Anderson protagonizado por Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio Del Toro.

LOS ESTRENOS DE DISNEY PLUS

7. “Percy Jackson and the Olympians” - Temporada 2 (10 de diciembre)

A lo largo de la segunda temporada de la adaptación de las obras de Rick Riordan, Percy se aventura en el Mar de Monstruos para encontrar el Vellocino de Oro.

8. Los documentales de Taylor Swift: “The Eras Tour: The Final Show” y “The End Of An Era” (12 de diciembre)

En estas producciones, la exitosa cantante estadounidense ofrece una mirada al detrás de cámaras de su monumental gira mundial ‘Eras Tour’.

9. “Made in Korea” (24 de diciembre)

El gran K‑drama político del mes llega de la mano de Hyun Bin y Jung Woo-sung. Este se centra en un hombre ambicioso que asciende al poder mientras un fiscal arriesga todo para detenerlo.

LOS ESTRENOS DE APPLE TV+

10. “The First Snow of Fraggle Rock” (5 de diciembre)

En este especial de la serie “Fraggle Rock: Back to the Rock”, los carismáticos protagonistas esperan con entusiasmo el inicio de las fiestas. Además, se incluye la participación de la influencer Lele Pons.

11. “F1 The Movie” (12 de diciembre)

Tras su exitoso paso por los cines, el emocionante drama de carreras con Brad Pitt por fin llega a Apple TV+.​

12. “Born to be Wild” (19 de diciembre)

¿Buscas una docuserie centrada en la vida silvestre? Pues, este proyecto narrado por Hugh Bonneville puede ser perfecto para ti. Y es que sigue a seis animales en peligro de extinción durante su rehabilitación.

LOS ESTRENOS DE AMAZON PRIME VIDEO

13. “The Merchants of Joy” (1 de diciembre)

En este simpático documental, conocemos a cinco familias de Nueva York que viven vendiendo árboles de Navidad (y así, llevan alegría a diferentes hogares).

14. “Oh. What. Fun.” (3 de diciembre)

Michelle Pfeiffer protagoniza una comedia dramática en la que interpreta a una madre agotada que decide emprender su propia aventura navideña... lejos del caos familiar.

El póster de "Oh. What. Fun.", película dirigida por Michael Showalter, quien coescribió el guion con Chandler Baker (Foto: Amazon MGM Studios)

15. “Fallout” - Temporada 2 (17 de diciembre)

Finalmente, la secuela de la exitosa serie de ciencia ficción retoma la historia tras el épico desenlace de la primera entrega... llevando a los espectadores al yermo del Mojave y a New Vegas.

