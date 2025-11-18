Netflix apuesta por cerrar el año con fuerza. Así, en diciembre del 2025, la famosa plataforma de streaming de la “N” roja busca ofrecer algo para cada tipo de espectador: desde el esperadísimo final de “Stranger Things” hasta la tercera entrega de “Knives Out”, pasando por el regreso de “Emily in Paris” y una avalancha de contenido navideño.

¿Te gustaría sumar estas series y películas a tu lista de visualizaciones? Pues, a continuación, te presento los 17 estrenos más importantes de Netflix en diciembre del 2025. ¡Anda alistando tu agenda!

LOS MEJORES ESTRENOS DE NETFLIX EN DICIEMBRE DEL 2025

1. “Troll 2” (1 de diciembre). La secuela de la película de monstruos noruega más exitosa de la historia regresa con más acción, efectos especiales y mitología nórdica.

2. “My Secret Santa” (3 de diciembre). Esta comedia romántica navideña está protagonizada por Alexandra Breckenridge (“Virgin River”) y Ryan Eggold. Aquí, una madre soltera se disfraza de Santa Claus y encuentra el amor inesperadamente.

3. “The Abandons” (4 de diciembre). Nueva serie wéstern escrita por Kurt Sutter (“Sons of Anarchy”) y protagonizada por Lena Headey y Gillian Anderson. Esta sigue a un grupo de colonos enfrentando traiciones y peligros en el Viejo Oeste.

4. “Owning Manhattan” - Temporada 2 (5 de diciembre). Ryan Serhant regresa con más dramas y negocios de lujo en el reality sobre bienes raíces más exclusivo de Nueva York.

5. “Blood Coast” - Temporada 2 (9 de diciembre). Serie francesa de acción que vuelve con más violencia, narcotráfico y corrupción policial en Marsella.

6. “Masaka Kids: A Rhythm Within” (9 de diciembre). Documental sobre niños huérfanos de Uganda que encuentran esperanza y fama mundial con sus videos de bailes virales.

7. “Record of Ragnarok” - Temporada 3 (10 de diciembre). El popular anime regresa con nuevos duelos épicos entre dioses y humanos en la batalla definitiva por la humanidad.

8. “El accidente” (“The Accident”) - Temporada 2 (10 de diciembre). Drama mexicano que explora la vida de cuatro familias marcadas por una tragedia colectiva.

9. “Man vs. Baby” (11 de diciembre). Rowan Atkinson (“Mr. Bean”) genera risas al enfrentarse a los retos de cuidar a un bebé en una comedia física familiar.

10. “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” (12 de diciembre). Daniel Craig vuelve como Benoit Blanc en la tercera entrega de la exitosa saga de Rian Johnson, prometiendo un misterio aún más retorcido.

11. “Ciudad de sombras” o “City of Shadows” (12 de diciembre). Thriller español de seis episodios que investiga un asesinato en la icónica Pedrera de Gaudí en Barcelona.

12. “Home for Christmas” - Temporada 3 (12 de diciembre). La comedia romántica noruega favorita para las fiestas regresa con nuevas aventuras y amores para Johanne.

13. “Emily in Paris” - Temporada 5 (18 de diciembre). Lily Collins retorna en una temporada llena de moda, amores, secretos y el glamour de París… ¡y ahora también Roma!

14. “The Great Flood” (19 de diciembre). Película coreana de desastres, protagonizada por Kim Da-mi, en la que la humanidad lucha para sobrevivir a un diluvio apocalíptico.

15. “Goodbye June” (24 de diciembre). Drama familiar con Kate Winslet y Helen Mirren sobre una madre enferma que reúne a su familia para una última Navidad.

16. “Stranger Things” - Temporada 5 Volumen 2 (25 de diciembre). Una nueva tanda de episodios del desenlace de la serie fenómeno global llega por Navidad. Además, el esperado capítulo final de la producción se lanza el 31 de diciembre.

17. “NFL Christmas Gameday” (25 de diciembre). El día de Navidad, Netflix transmite en vivo dos partidos de la NFL: Dallas Cowboys vs. Washington y Detroit Lions vs. Minnesota. ¿Te los vas a perder?

El partido de Navidad del 2025 de la NFL está protagonizado por dos importantes enfrentamientos (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí