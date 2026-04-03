Los Crunchyroll Anime Awards 2026 se llevará a cabo el 23 de mayo de 2026 en el Grand Prince Hotel Shin Takanawa en Tokio y los nominados fueron anunciados el 2 de abril, así que los fanáticos ya pueden votar por sus favoritos. Anime del Año, Película del Año, Mejor Director y Mejor Diseño de Personajes son algunas de las categorías más importantes. Anteriormente desglosamos la primera, así que es el turno de la segunda en la lista, que este año incluye a “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” y por supuesto, a “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle”.

Después de que “Demon Slayer: Infinity Castle” se convirtiera en la película anime más taquillera de la historia, consiguiera múltiples premios y volviera a los cines pocos meses después de su estreno, su nominación era obvia. Aunque las cifras de “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” no se comparan a la cinta de “Kimetsu no Yaiba”, sin duda fue un éxito en taquilla en 2025.

Estos son los nominados a Película del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2026 y por los que podrás votar desde el 2 hasta el 14 de abril:

100 Meters

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle

Mononoke the Movie: Chapter II — The Ashes of Rage

The Rose of Versailles

Scarlet

LOS NOMINADOS A PELÍCULA DEL AÑO EN LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026

1. 100 Meters

“100 Meters”, película de anime basada en el manga de Uoto, compite en la categoría de Película del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2026. La cinta dirigida por Kenji Iwaisawa (“On-Gaku: Our Sound”) narra la intensa rivalidad entre Togashi, un corredor talentoso, y Komiya, un estudiante determinado. Explora la superación personal, obsesión, identidad y el atletismo a lo largo de los años, con un enfoque psicológico y realista.

La película "100 metros" utiliza la rotoscopia, una técnica de animación que consiste en calcar manualmente el movimiento de un video grabado fotograma a fotograma (Foto: GKIDS / Netflix)

2. Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc

“Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” es una de las favoritas de esta categoría, aunque no será sencillo superar a “Demon Slayer: Infinity Castle”. Esta cinta adapta el arco de “Bomb Girl” del manga escrito e ilustrado por Tatsuki Fujimoto y se centra en el romance trágico y la batalla de Denji con Reze, una chica misteriosa que resulta ser un híbrido demonio-bomba soviético.

En la película anime "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc", Denji conoce a Reze en una cafetería y viven un idilio adolescente (Foto: MAPPA / Shueisha)

3. Demon Slayer: Infinity Castle

“Demon Slayer: Infinity Castle” es el candidato con más probabilidades de ganar este importante premio. La película que marca el inicio del clímax definitivo de la historia de Tanjiro Kamado también fue nominada a Mejor Banda Sonora y a otras categorías menores. ¿Ya votaste por la primera entrega de la trilogía que adapta el final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotouge?

La película "Demon Slayer: Infinity Castle" es uno de los favoritos a ganar el premio principal de los Crunchyroll Anime Awards 2026 (Foto: Ufotable / TOHO)

4. Mononoke the Movie: Chapter II — The Ashes of Rage

“Mononoke the Movie: Chapter II — The Ashes of Rage” es la secuela directa de “Phantom in the Rain” y se ambienta un mes después en los mismos aposentos interiores. La película de terror psicológico sobrenatural sigue al Vendedor de Medicinas en el entorno feudal del Ooku (harén imperial), donde la intensa lucha por concebir un heredero provoca combustiones humanas espontáneas.

"Mononoke the Movie: Chapter II — The Ashes of Rage" narra la tragedia de las mujeres atrapadas en un entorno de intriga, competitividad y presión por el heredero, explorando la culpa y el dolor acumulado (Foto: EOTA)

5. The Rose of Versailles

Miyuki Sawashiro se encarga de darle voz a Oscar Francois de Jarjayes, protagonista de la película anime "La rosa de Versalles" (Foto: Netflix)

Ambientada en el próspero siglo XVIII, “La rosa de Versalles” (“The Rose of Versailles” en inglés) es una película romántica de animación japonesa que se basa en el manga de 1972 de Riyoko Ikeda. Esta no es la primera vez que se adapta la historia de Oscar, una bella mujer criada de niño por un distinguido general. El largometraje romántico se desarrolla durante la turbulenta Revolución Francesa y cuenta con una protagonista que desafía los límites sociales de estatus y género de esa época.

6. Scarlet

"Scarlet" es una película japonesa de animación de acción y fantasía de 2025, escrita y dirigida por Mamoru Hosoda (Foto: Toho Co., Ltd. / Sony Pictures Entertainment)

Inspirada libremente en “Hamlet” de Shakespeare, “Scarlet” es una película de anime de fantasía y venganza dirigida por Mamoru Hosoda y que narra la historia de una princesa medieval que busca vengar a su padre. Luego de morir, despierta en el “Más Allá” y debe luchar contra su némesis para no convertirse en “Vacío”.

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