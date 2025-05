Cuando una au pair filipina desaparece misteriosamente en uno de los barrios más adinerados de las afueras de Copenhague y la familia para la que trabaja no le da importancia, Cecilie (Bach Hansen) se interesa por la joven y empieza a investigar lo que sucedió con la niñera de su vecina y amiga Katarina (Danica Curcic) en “Los secretos que ocultamos” (“Secrets We Keep” en inglés y “ Reservatet” en su idioma original). En el proceso descubre secretos que no solo involucra a sus vecinos, también a su propia familia. ¿Quiénes conforman el elenco principal de la serie danesa de Netflix?

El drama creado por Ingeborg Topsøe (“Wildland”, “Hanna”) fue dirigido por Per Fly (“Borgen”) y escrito por Ina Bruhn (“Darkness: Those Who Kill”) y Mads Tafdrup (“Speak No Evil”). Tiene seis episodios que se estrenaron el 15 de mayo de 2025 en la plataforma de streaming de la N roja.

Marie Bach Hansen, Excel Busano, Danica Curcic, Simon Sears, Sara Fanta Traore, Lars Ranthe, Lukas Zuperka, Frode Bilde Rønsholt, Donna Levkovski, Gel Andersen, Henrik Prip, Nilda Galola Aclon y Asta Tvilling Jensen conforman el reparto de “Los secretos que ocultamos”. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie danesa de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LOS SECRETOS QUE OCULTAMOS”

1. Marie Bach Hansen como Cecilie

Marie Bach Hansen, que fue parte de “Borgen”, “The Legacy”, “The Team”, “White Sands” y “Chorus Girls”, da vida a Cecilie, la vecina y amiga de Katarina que sospecha que algo malo le pasó a Ruby. A pesar de que a nadie más parece importarle el paradero de la joven filipina, ella decide investigar y colaborar con la policía. También es la esposa de Mike y la madre de Viggo.

Cecilie (Bach Hansen) investiga la desaparición de una niñera de su vecindario en la serie danesa "Los secretos que ocultamos" (Foto: Netflix) ×

2. Donna Levkovski como Ruby

Donna Levkovski es la encargada de interpretar a Ruby en “Secrets We Keep”. Se trata de una au pair filipina que una noche antes de desaparecer le pide ayuda a Cecilie para abandonar a los Hoffman. Lo último que se sabe de ella es que realizó una llamada a emergencias.¿Por qué?

Donna Levkovski asume el rol de Ruby, la au pair que desaparece misteriosamente, en la serie danesa "Los secretos que ocultamos" (Foto: Netflix) ×

3. Danica Curcic como Katarina

Danica Curcic, que apareció en “Those Who Kill”, “Inspector Wallander”, “Tomgang”, “Klaes the Roommate”, “La niebla”, “El combatiente”, “Equinox”, “Cara a cara” y “El caso Hartung”, asume el rol de Katarina, la jefa de Ruby y madre de Oscar. Ella disfruta de su posición privilegiada y maltrata a Ruby.

Danica Curcic da vida a Katarina, la jefa de Ruby, en la serie danesa "Los secretos que ocultamos" (Foto: Netflix) ×

4. Lars Ranthe como Rasmus

Lars Ranthe, que participó en “Den anden verden”, “Greyzone”, “El combatiente”, “Algo en que creer”, “Tæt på sandheden”, “Julefeber”, “Friheden”, “El caso Hartung”, “Heder” y “Agent”, da vida a Rasmus Hoffman, el esposo de Katarina y un empresario millonario acostumbrado a salirse con la suya.

Danica Curcic interpreta a Katarina y Lars Ranthe interpreta a Rasmus en "Los secretos que ocultamos" (Foto: Uma Film) ×

5. Frode Bilde Rønsholt como Oscar

Frode Bilde Rønsholt asume el papel de Oscar, el hijo de Katarina y Rasmus Hoffman. El adolescente es amigo de Viggo, el hijo de Cecilie y Mike.

Viggo (Lukas Zuperka) y Oscar (Frode Bilde Rønsholt) son amigos en la serie danesa "Los secretos que ocultamos" (Foto: Netflix) ×

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Secrets We Keep”:

Excel Busano como Angel

Simon Sears como Mike

Sara Fanta Traore como Aicha

Lukas Zuperka como Viggo

Gel Andersen como Kim

Henrik Prip como Carl

Nilda Galola Aclon como Ona

Asta Tvilling Jensen como Vera

Lizzielou Corfixen como Mille

Isabelita Reyes como Darna

Esther Joy Gonzalvo Gutierrez

Eigil Hedegaard como Dan

Claudio Morales

¿DE QUÉ TRATA “LOS SECRETOS QUE OCULTAMOS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Secrets We Keep”, “Ruby, una joven ‘au pair’ filipina, desaparece en uno de los barrios más ricos de Dinamarca, al norte de Copenhague. Su vecina Cecilie está convencida de que le ha pasado algo y Angel, su propia ‘au pair’, empieza a investigar los rumores que circulan entre las numerosas ‘au pairs’ de la zona. Todo apunta a que se ha cometido un crimen. Sin embargo, la policía no da prioridad al caso de la extranjera desaparecida y Aicha, la nueva investigadora, necesita toda la ayuda posible de Cecilie y Angel.

Poco a poco, las estructuras de poder y los privilegios van quedando al descubierto en las hermosas mansiones. Pero el empeño de Cecilie por averiguar la verdad se pone a prueba cuando la desaparición de Ruby parece guardar relación con su propia familia. Cecilie tiene que cambiar radicalmente lo que pensaba sobre su familia y el entorno en el que está criando a sus hijos.”

¿CÓMO VER “LOS SECRETOS QUE OCULTAMOS”?

“Los secretos que ocultamos” está disponible en Netflix desde el 15 de mayo de 2025, por lo tanto, para ver la serie danesa solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

