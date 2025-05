Si te gustan los dramas de misterio y policiales, sin duda “Los secretos que ocultamos” es una buena opción para ti. Se trata de una serie que aterriza en Netflix que te envolverá en un ambiente en el que no sabes qué pasó exactamente, por lo que te cuestionarás sobre quiénes son realmente las personas que viven a tu alrededor. En los siguientes párrafos, lo que debes saber sobre esta producción.

La imagen de la joven que desapareció (Foto: Uma Film) ×

¿DE QUÉ TRATA “LOS SECRETOS QUE OCULTAMOS”?

“Los secretos que ocultamos” es una serie danesa que nos muestra la aparente vida perfecta que llevan los habitantes de uno de los vecindarios más acaudalados del norte de Copenhague, donde vive Cecilie, quien se entera de la desaparición de la aur pair de su vecina; por lo que tratará de buscar respuestas, pero en ese afán descubrirá secretos acaban con su mundo que creía perfecto.

El momento en el que la aur pair recurre a Cecilie para pedirle ayuda (Foto: Uma Film) ×

TRÁILER DE “LOS SECRETOS QUE OCULTAMOS”

El tráiler de 1 minuto con 28 segundos comienza con una llamada a la policía para denunciar la desaparición de una aur pair hace dos noches. Luego se oye la voz de una oficial preguntando si tuvieron algún conflicto o algo que la hiciera querer huir. Segundos después, las imágenes cambian y enfocan la casa de Cecilie, a quien Ruby se le acerca para pedirle ayuda, pero ella le dice que no puede porque quienes la emplearon son sus vecinos. De inmediato se oye la voz de la persona que la contrató y le señala que deben irse.

Dos días después aparece la vecina en la vivienda de Cecilie, a quien le pregunta si sabe algo de la muchacha, pues se escapó a mitad de la noche sin pasaporte ni dinero. Es aquí donde comienza a cuestionarse si necesitaba ayuda y lamenta no haberle prestado atención cuando recurrió a ella, pues no tiene a nadie en su país. En ese momento, su esposo le dice que no difunda rumores.

Debido a que comienza a sospechar de todo, su vecino le comenta: “Somos del mismo mundo y hay que estar unidos”. Esto la sorprende, aún más cuando conocidos de la joven desaparecida le comentan que por tener dinero tiene suerte, ya que las autoridades les hacen caso ante cualquier un incidente, pero ella les promete que las ayudar a encontrarla.

FECHA DE ESTRENO DE “LOS SECRETOS QUE OCULTAMOS” Y CÓMO VER LA SERIE

La serie “Los secretos que ocultamos” llegan a Netflix el 15 de mayo de 2025. Por tanto, para poder disfrutarla debes tener una suscripción a la plataforma de streaming.

Cuando le dicen a Cecilie que no difunda rumores (Foto: Uma Film) ×

ELENCO DE LA SERIE “LOS SECRETOS QUE OCULTAMOS”

Marie Bach Hansen como Cecilie

Excel Busano

Simon Sears como el esposo de Cecilie

Danica Curcic como la vecina de Cecilie, de cuya casa desapareció Rubí

Lars Ranthe como el vecino de Cecilie

Lukas Zuperka

Frode Bilde Rønsholt

Donna Levkovski

La pareja que contrató a la joven desaparecida parece ocultar algo (Foto: Uma Film) ×

FICHA DE DATOS DE “LOS SECRETOS QUE OCULTAMOS”

Título original: Reservatetaka

Reservatetaka Año: 2025

2025 País: Dinamarca

Dinamarca Creador: Ingeborg Topsøe

Ingeborg Topsøe Dirección: Ingeborg Topsøe y Per Fly

Ingeborg Topsøe y Per Fly Guion: Ingeborg Topsøe, Ina Bruhn y Mads Tafdrup

Ingeborg Topsøe, Ina Bruhn y Mads Tafdrup Música: Halfdan E

Halfdan E Fotografía: Jasper Spanning

Jasper Spanning Compañías: Uma Film

Cecilie se compromete a encontrar a la muchacha (Foto: Uma Film) ×

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí