CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. ¿Ya viste “Los secretos que ocultamos” (“Secrets We Keep” en inglés y “ Reservatet” en su idioma original)? Se trata de una serie danesa que ha conquistado Netflix. El thriller dramático creado y dirigido por Ingeborg Topsøe se centra en la misteriosa desaparición de la au pair de una familia adinerada de un barrio de las afueras de Copenhague y la investigación que realiza una vecina preocupada por la joven filipina. Aunque la verdad no se revela hasta el final, se dejan pistas que señalan al culpable. ¿Las notaste?

Una noche antes de desaparecer, Ruby (Donna Levkovski) le pide ayuda a Cecilie (Bach Hansen), la vecina de su jefa, para cambiar de familia. Cecilie prefiere no intervenir, pero al descubrir que la joven no está y a sus vecinos, Rasmus (Lars Ranthe) y Katarina (Danica Curcic), parece no importarles, presiona para que alerten a la policía e incluso realiza su propia investigación.

A medida que indaga en la historia de Ruby, descubre que estaba embarazada y que su propia familia podría estar involucrada. A pesar de sus dudas, su esposo Mike (Simon Sears). Pero su hijo Viggo (Lukas Zuperka) conoce la verdad, ya que Oscar (Frode Bilde Rønsholt), el hijo de Rasmus y Katarina, le mostró un video donde abusa sexualmente de la au pair.

Gracias al poder de su familia, puede cambiar la narrativa de la historia, se presenta cómo víctima de su niñera y no recibe su castigo. Aunque Oscar es el abusador de Ruby, parece no ser el responsable de su muerte, que según la policía fue un suicidio. Katarina estaba al tanto del crimen de su hijo y al parecer se deshace de Ruby para evitar que su hijo resulte perjudicado.

La reacción de Viggo (Lukas Zuperka) tras ver el video de Oscar (Frode Bilde Rønsholt) abusando de Ruby en "Los secretos que ocultamos"

LAS PISTAS QUE REVELAN AL CULPABLE DESDE EL INICIO DE “LOS SECRETOS QUE OCULTAMOS”

Las grabaciones inapropiadas de Oscar

Oscar y sus amigos de la escuela tenían un chat grupal donde compartían imágenes sexuales. El hijo de Katarina no solo observaba a las mujeres de manera inapropiada, también las grababa para mostrarle los videos a sus compañeros.

Cuando sus amigos presionan a Viggo para que comparta imágenes, Oscar le facilita un video de Ruby saliendo de la ducha.

El dron de Oscar

En los primeros episodios de “Los secretos que ocultamos”, Oscar juega constantemente con su dron, el mismo que utiliza para espiar las conversaciones de Cecilie y Keratina. También lo usa para grabar a mujeres.

De hecho, al final del primer capítulo, alguien espía a Cecilie y Mike mientras tienen relaciones. Lo más probable es que se trate de Oscar con su dron.

La cámara en el osito de peluche

Durante una cena, Cecilie presiona a Katarina y Rasmus para que investiguen el paradero de Ruby, así que la pareja la lleva a la habitación de la niñera para que revise sus cosas. Además, de comprobar que no se llevó su pasaporte, nota que tiene un oso de peluche que oculta una cámara de vigilancia.

Antes de que pueda hacer más preguntas, Oscar aparece y pregunta qué sucede. El hijo de Katarina estaba al tanto de la cámara oculta y la utilizaba para espiar a su au pair. De hecho, así consiguió el video de ella desnuda que Viggo compartió en el chat grupal.

Oscar abusó sexualmente de Ruby (Donna Levkovski) y lo grabó con la cámara de oso de peluche en "Los secretos que ocultamos"

Las actitudes de Oscar

El comportamiento de Oscar en los primeros episodios de “Secrets We Keep” hace evidente su culpabilidad. No solo acecha constantemente, además, se expresa de manera horrible sobre Ruby. “Mi madre dijo que Ruby es una puta... Dijo que por eso se fue”, menciona durante una breve charla con Cecilie.

Las actitudes de Oscar son respaldadas por Katarina (Danica Curcic) en la serie danesa "Los secretos que ocultamos"

