Si tú también te sumergiste en “Los secretos que ocultamos” casi sin darte cuenta, seguro sabes de lo que hablo cuando digo que es imposible ver solo un capítulo. Somos muchos los que la terminados de corrido en un día, de esos en los que uno se queda pegado al sillón o a la cama con una manta y algo caliente para tomar. Son 6 episodios llenos de misterio, tensión y ese tipo de drama que te deja con el corazón en la garganta.

Y es que esta serie danesa no solo cuenta con una historia atrapante, sino que también pone el foco en temas muy profundos: el racismo, el clasismo, la indiferencia institucional y todo envuelto en una investigación de desaparición que te hace sospechar de todos. Cuando terminó, lo primero que pensé fue: “¿Y ahora qué? ¿Habrá segunda temporada?”

"Los secretos que ocultamos" te envuelve en un ambiente en el que no sabes qué pasó exactamente, por lo que te cuestionarás sobre quiénes son realmente las personas que viven a tu alrededor (Foto: Netflix)

¿HABRÁ TEMPORADA 2 DE “LOS SECRETOS QUE OCULTAMOS”?

Aquí es donde empiezan las noticias que quizás no querías leer. A día de hoy, “Los secretos que ocultamos” no ha sido renovada por Netflix. Y más que eso, todo apunta a que no va a tener una segunda temporada. Sé que suena decepcionante, pero hay una razón detrás.

Netflix ha presentado esta producción como una miniserie, lo cual, en el lenguaje del streaming, quiere decir que es una historia cerrada. Un solo bloque narrativo con principio, nudo y desenlace. Nada queda realmente abierto a una continuación, aunque el final nos deje con esa sensación de querer más.

La creadora, Ingeborg Topsøe, conocida también por su trabajo en “Wildland” y “Hanna”, diseñó “Los secretos que ocultamos” con la idea clara de contar una única historia en seis partes. Y si lo pensamos bien, eso tiene cierto valor: no todas las series necesitan varias temporadas para dejar huella. A veces, lo más potente es un buen relato, breve pero impactante.

Además, la serie cierra sus hilos argumentales sin cabos sueltos. Se nota que fue escrita con mucha intención, dejando respuestas, sí, pero también con ese eco emocional que te hace reflexionar incluso después de que terminan los créditos del último episodio.

Danica Curcic como Katarina en la serie danesa "Los secretos que ocultamos" (Foto: Netflix)

¿HAY ESPERANZA DE RENOVACIÓN?

Siempre existe una pequeña posibilidad. Ya sabemos que, si una serie tiene un éxito inesperado y logra una base de fans muy fuerte, Netflix podría considerar expandir el universo, ya sea con una secuela, un spin-off o una nueva historia dentro del mismo entorno. Pero siendo sinceros, no es el caso aquí. Al menos por ahora, no hay planes oficiales de una segunda temporada.

Así que, si estabas esperando fecha de estreno o algún adelanto de lo que podría pasar, lo mejor es ir soltando la idea. No porque la historia no lo merezca, sino porque desde su concepción, la serie nació para ser una sola.

