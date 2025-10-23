Después de años de especulaciones y teorías entre los seguidores, “Los Simpson” han sorprendido al traer de vuelta al polémico personaje Apu Nahasapeemapetilon, aunque de una forma inesperada: solo para mostrar su muerte. El regreso se produjo en el especial “La Casa del Árbol del Horror XXXVI”, emitido como parte de la temporada 37, y reavivó el debate sobre la representación del personaje y las decisiones creativas detrás de la serie animada más longeva de la televisión estadounidense.

El contexto no podría ser más simbólico. Desde su última aparición en 2017, Apu había desaparecido del elenco principal tras las críticas generadas por el documental “El problema con Apu”, que cuestionó los estereotipos sobre la comunidad del sur de Asia. Ahora, con “Los Simpson” en plena etapa de renovación y una segunda película en camino, su breve reaparición ha generado sorpresa y nostalgia entre los fanáticos.

APU REGRESA A “LOS SIMPSON” DESPUÉS DE OCHO AÑOS... SOLO PARA MORIR

El segmento “Mundo de plástico”, incluido en “La Casa del Árbol del Horror XXXVI”, muestra un Springfield apocalíptico donde Lisa y otros sobrevivientes descubren los restos del Kwik-E-Mart y de Apu, junto con Jailbird. Aunque se trata de una secuencia breve, marca la primera vez en casi una década que el famoso comerciante vuelve a ser reconocido en pantalla. Su muerte, presentada con humor negro, consolidó una de las escenas más comentadas del especial.

Apu Nahasapeemapetilon regresó en el especial de Halloween “La Casa del Árbol del Horror XXXVI” (Foto: Fox)

LA DESAPARICIÓN DE APU: ¿QUÉ PASÓ CON EL PERSONAJE DESDE 2017?

La última aparición activa de Apu fue en 2017, en “The Serfsons”, episodio de la temporada 29. Desde entonces, solo se le había visto en planos de fondo o créditos. La decisión de reducir su presencia se relaciona con la controversia sobre su representación cultural y con la salida de Hank Azaria, quien dejó de prestarle voz en 2020. El regreso fugaz de Apu parece más una broma interna que una resolución narrativa.

¿QUÉ DIJERON LOS CREADORES SOBRE EL FUTURO DE APU?

El productor ejecutivo Matt Selman ha evitado confirmar si el personaje volverá en el futuro. Consultado por el medio Cracked, dijo: “No puedo hablar de Apu ahora mismo. No lo sé”. La respuesta mantiene abierto el debate entre quienes desean un regreso reformulado y los que prefieren dejar atrás al personaje. Entretanto, “Los Simpson” han sabido usar la ironía para abordar su propio historial de polémicas.

¿CÓMO VER EL EPISODIO DE LA MUERTE DE APU EN “LOS SIMPSON”?

El episodio especial “La Casa del Árbol del Horror XXXVI” de “Los Simpson” (temporada 37) se estrenó el 19 de octubre de 2025 y actualmente puede verse tanto en televisión como en plataformas digitales autorizadas. En Estados Unidos, el capítulo fue emitido por la cadena FOX, mientras que en Latinoamérica estará disponible poco después del estreno en Disney+, junto al resto de episodios nuevos de la serie.

“Los Simpson” está en la temporada 37 (Foto: Fox)

