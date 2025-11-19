“Los Simpson” volvió a sorprender a su audiencia al decidir la muerte permanente de otro personaje de larga trayectoria, una noticia que dejó a muchos fans tan sorprendidos como molestos.

En el episodio “Sashes to Sashes” de la temporada 37, transmitido el domingo por la noche, Alice Glick, la organista de la Primera Iglesia de Springfield, murió repentinamente en medio de un sermón.

Alice fue parte del universo de la serie durante 35 años y 34 temporadas. Su voz estuvo inicialmente a cargo de Cloris Leachman y, tras su fallecimiento en 2021, la tarea pasó a Tress MacNeille.

A lo largo de su historia, la personaje ya había atravesado situaciones extrañas, como cuando hizo su debut en 1991 en el episodio “Three Men and a Comic Book”.

No era la primera vez que Alice parecía morir. En la temporada 22 fue atacada por un Robopet salvaje, pero aun así regresó varias veces, ya fuera viva o incluso como fantasma, dependiendo del episodio. Esta vez, sin embargo, el destino del personaje quedó sellado, tal como confirmó el productor ejecutivo Tim Long.

Alice Glick murió súbitamente en un episodio reciente de “The Simpsons” y un productos confirmó que su muerte es definitiva. (Foto: FOX)

“En cierto sentido, Alice, la organista, vivirá para siempre a través de la hermosa música que hizo”, dijo a People. “Pero en otro sentido, más importante, sí, está muerta como un clavo.”

La muerte definitiva de Alice generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde los seguidores reaccionaron con sorpresa.

“Oh por Dios. Alguien actualice las wikis de The Simpsons sobre Alice Glick”, escribió un usuario en X. Otros añadieron mensajes como “¡Descansa en paz, señora Glick!” o “Creo que es la segunda vez que matan a la señora Glick”.

Algunos fans incluso compararon esta muerte con la de Larry “The Barfly” Dalrymple, quien fue eliminado de la serie el año pasado en el episodio “Cremains of the Day”.

“Primero Larry, ahora Alice Glick”, señaló un fan. “The Simpsons están matando a todos…”.

La noticia provocó una intensa respuesta en redes sociales, donde los fans expresaron sorpresa y molestia. (Foto: Fox)

La producción ya había enfrentado críticas por decisiones similares. Los co-ejecutivos Cesar Mazariegos y Jessica Conrad explicaron anteriormente cómo manejaron la muerte de Larry y aclararon rumores sobre el supuesto fin de otro personaje, el profesor Dewey Largo.

“Para algo como esto, recibiría con gusto el alboroto si realmente creen que lo mataríamos fuera de cámara”, dijo Conrad a TVLine, confirmando que Largo sigue vivo.

Mazariegos añadió: “Cuando matamos a Larry the Barfly el año pasado, fue una gran discusión. Pero normalmente no queremos deshacernos de nuestros personajes. Y es un mundo tan caricaturesco… sabemos que aunque Moleman esté en un auto que explota, no significa que esté muerto para siempre.”

La serie también enfrentó fuertes críticas en junio, cuando mostraron la muerte de Marge Simpson en una escena ambientada en el futuro durante el final de la temporada 36.

El productor ejecutivo Matt Selman se pronunció sobre la polémica y calificó las quejas como “ridículas”.

“Obviamente, como los episodios futuros de The Simpsons son fantasías especulativas, todos son diferentes cada vez”, declaró a Variety.

Esta decisión se suma a otras polémicas salidas de personajes icónicos. Meses atrás, causó controversia la supuesta muerte de Marge Simpson. (Foto: Fox)

“Probablemente Marge nunca volverá a estar muerta jamás.”, añadió. “El único lugar donde Marge está muerta es en un episodio ambientado en el futuro que se emitió hace seis semanas. ¡The Simpsons ni siquiera tiene canon!”.

Selman defendió la controversia, argumentando que demuestra que la audiencia sigue conectada emocionalmente con los personajes.

“Supongo que esto habla del hecho de que la gente se preocupa por Marge”, dijo. “Al final del día, probablemente sea bueno para el negocio, incluso cuando estas historias ridículas y engañosas se vuelven virales.”

“Los Simpson”, que se estrenó en 1989 y es la serie animada más longeva de la televisión, no tiene planes de terminar pronto. En abril, Fox renovó la serie por cuatro temporadas adicionales.

Con 37 premios Emmy obtenidos, la serie es un fenómeno cultural que ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión y el entretenimiento.

Los personajes de “Los Simpson” que han fallecido

En sus más de 30 años de emisión, varios personajes de Los Simpson han fallecido, aunque la serie a menudo juega con el concepto de la muerte o la “resurrección” de personajes.

Algunos han tenido muertes definitivas o fueron retirados de la serie por respeto a los actores de voz fallecidos.

Maude Flanders: La esposa de Ned Flanders. Falleció en la temporada 11, en el episodio “Alone Again, Natura-Diddily”, al caer de unas gradas durante un evento deportivo, en un accidente causado indirectamente por Homero.

Encías Sangrantes Murphy: El músico de jazz, mentor de Lisa. Murió de un ataque cardíaco en la temporada 6.

Mona Simpson: La madre de Homero. Regresó a la vida de Homero en varios episodios, y finalmente falleció de forma pacífica en la temporada 19, en el episodio “Mona Leaves-a”.

Frank Grimes: El compañero de trabajo de Homero en la central nuclear. Murió electrocutado en la temporada 8, en el episodio “Homer’s Enemy”, tras una crisis de frustración por la ineptitud de Homero.

El Gordo Tony: El líder de la mafia de Springfield. Murió de un ataque al corazón en la temporada 22, en el episodio “Donnie Fatso”, lo que llevó a su primo Tony el Flaco a tomar su lugar.

Edna Krabappel: La maestra de Bart. Aunque no se mostró su muerte en pantalla, el personaje fue retirado de la serie por respeto a la actriz de voz Marcia Wallace, quien falleció en 2013.

Larry Dalrymple: Un cliente habitual del bar de Moe. Falleció en un episodio reciente (temporada 35), tomando por sorpresa a muchos fans.

