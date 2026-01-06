La serie Los Simpson, conocida por sus supuestas predicciones sobre el futuro, volvió a llamar la atención de los fans con teorías que apuntan a escenarios preocupantes para 2026. Seguidores atentos relacionaron antiguos episodios con temas actuales como la “super-gripe”, el avance de la inteligencia artificial, conflictos globales, casas inteligentes e incluso la vida extraterrestre. Algunas de estas teorías no están ligadas a fechas concretas, pero muchos espectadores creen que podrían estar adelantando acontecimientos cercanos.

Según el New York Post, uno de los ejemplos más citados aparece en el episodio “Them, Robot”, de la temporada 23, donde la inteligencia artificial comienza a reemplazar los trabajos humanos en Springfield. En la historia, el Sr. Burns despide a sus empleados y los sustituye por robots, que luego se vuelven contra él.

Esta trama fue vinculada con estudios recientes sobre el impacto real de la automatización. Un análisis publicado en octubre, basado de forma irónica en hallazgos de ChatGPT, concluyó que la inteligencia artificial podría eliminar cerca de 100 millones de empleos en Estados Unidos durante la próxima década.

En un episodio, el Sr. Burns despide a sus empleados y los sustituye por robots, que luego se vuelven contra él. Esto recuerda al impacto de la automatización en la vida real. (Foto: Fox)

“La revolución agrícola se desarrolló a lo largo de miles de años. La revolución industrial tardó más de un siglo”, señala el informe. “El trabajo artificial podría transformar la economía en menos de una década”.

Otros episodios también fueron reinterpretados a la luz de eventos actuales. En “Deep Space Homer”, emitido en 1994, Homero es enviado al espacio junto a Buzz Aldrin para hacer más atractivo el viaje espacial al público general.

Décadas después, los vuelos turísticos se hicieron realidad, como el reciente viaje suborbital de una tripulación femenina en un cohete de Blue Origin, lo que refuerza la idea de que el turismo espacial podría volver más comercial antes de lo pensado.

En “Deep Space Homer”, Homero es enviado al espacio. El episodio cobró especial relevancia en un momento en que una tripulación femenina hizo lo propio en un cohete de Blue Origin. (Foto: Fox)

La serie también fue relacionada con brotes de enfermedades. El episodio “Marge in Chains”, de 1993, muestra cómo un virus ficticio se propaga por Springfield tras llegar desde Japón en cajas de carga.

Este capítulo volvió a circular con fuerza durante la pandemia de covid y ahora resurge en medio de una fuerte temporada de gripe en Estados Unidos, que registra las tasas de infección más altas en casi 30 años, según datos recientes de los CDC.

Otro tema recurrente es la tecnología doméstica. En “Treehouse of Horror XII”, la familia Simpson se muda a una casa inteligente controlada por voz que, con el tiempo, se vuelve peligrosa.

El episodio “Marge in Chains”, de 1993, muestra cómo un virus ficticio se propaga por Springfield tras llegar desde Japón en cajas. En este preciso momento, EE. UU. registra las tasas de infección más altas en casi 30 años. (Foto: Fox)

El episodio fue interpretado como una advertencia, especialmente cuando encuestas recientes indican que más de 8 de cada 10 hogares en EE. UU. ya cuentan con dispositivos inteligentes como timbres, electrodomésticos o aspiradoras robot.

Finalmente, Los Simpson también abordaron teorías sobre extraterrestres y guerras globales. En “The Springfield Files”, dos agentes del FBI investigan un supuesto avistamiento alienígena de Homero, mientras que otros episodios hacen referencias directas a una posible Tercera Guerra Mundial.

Estas historias no hacen más que reforzar la percepción de que la serie es capaz de anticipar (o reflejar) los cambios más significativos de cada época.

