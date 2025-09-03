El calendario de estrenos de Disney+ suma un título español esperado por los amantes del thriller: “Los sin nombre”. Tras su exitoso debut en Movistar Plus+, la miniserie producida por Filmax y dirigida por Pau Freixas llegará al streaming global, prometiendo impactar con una historia cargada de suspenso y emociones a flor de piel. Conoce su fecha de estreno, de qué trata, el elenco protagonista y, por supuesto, compartimos el tráiler de esta producción que busca desenterrar los secretos más oscuros de la condición humana.

Debes saber que “Los sin nombre” no es solo otro thriller español: adapta una aclamada novela de Ramsey Campbell y retoma el universo del filme homónimo de Jaume Balagueró de 1999, pero apostando por el desarrollo de personajes y las aristas emocionales. Está recomendada para quienes buscan historias oscuras, con giros psicológicos y un ritmo narrativo absorbente.

¿DE QUÉ TRATA LA SERIE “LOS SIN NOMBRE”?

El thriller parte de la vida de Claudia, una mujer marcada para siempre por la traumática desaparición de su hija Ángela. Siete años después de ese suceso, y cuando parece por fin recuperarse, Claudia recibe una llamada inquietante: “Mamá, soy yo, Ángela. ¡Por favor, ven a buscarme!”. Esta frase resucita una esperanza dolorosa y la empuja a reabrir heridas. Junto al inspector Salazar —quien llevó el caso original— y Laura, una joven relacionada con la niña desaparecida, Claudia dará inicio a una investigación paralela, adentrándose en terrenos de sectas, milagros y oscuros secretos familiares. “Los sin nombre” es un thriller psicológico donde nada es lo que parece y el suspense nunca da tregua.

Esta serie promete enganchar al espectador, al mezclar misterio, trauma, maternidad y redención.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LOS SIN NOMBRE” EN DISNEY+?

La miniserie “Los sin nombre” llegará a Disney+ en Latinoamérica y España el 10 de septiembre de 2025. Tras haberse emitido en junio en Movistar Plus+, esta nueva ventana ofrece la posibilidad de maratonear los seis episodios en exclusiva para suscriptores.

“Los sin nombre” se estrena el 10 de septiembre por Disney+ (Foto: Movistar Plus+)

ELENCO DE “LOS SIN NOMBRE”

Miren Ibarguren como Claudia Durán

como Claudia Durán Rodrigo de la Serna como Javier Salazar

como Javier Salazar Milena Smit como Laura Rey Ortiz

como Laura Rey Ortiz Daniel Pérez Prada como Varela

como Varela Pablo Derqui como Gus

como Gus Susi Sánchez y Ana Torrent en colaboraciones especiales

y en colaboraciones especiales Elvira Mínguez, Eva Santolaria, Bastien Ughetto, Francesc Garrido, Bea Segura, José Manuel Poga, entre otros.

Reparto de la miniserie “Los sin nombre” durante la noche de presentación (Foto: Movistar Plus+)

MIRA EL TRÁILER DE “LOS SIN NOMBRE”

El avance oficial de “Los sin nombre” muestra una atmósfera inquietante, marcada por escenarios urbanos y rurales de Cataluña, rostros llenos de secretos y una búsqueda desesperada por la verdad. El tráiler ya está disponible en las redes oficiales de Disney+ y Movistar Plus+ y anticipa el pulso psicológico y la tensión dramática que definirá cada episodio.

