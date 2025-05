Si te gustan las series policiales y llenas de misterio, “Los sobrevivientes” (en inglés: “The Survivors”) es una propuesta interesante que no debes dejar de perderte. ¿De qué trata? ¿Cuándo se estrena? ¿Quiénes conforman el elenco? A continuación, las respuestas a estas y otras interrogantes.

¿DE QUÉ TRATA “LOS SOBREVIVIENTES”?

La serie “Los sobrevivientes” sigue a Kieran Elliott, un joven que sobrevivió hace mucho a un accidente acuático en el que murieron dos personas y una niña. Quince años después regresa a su pueblo natal junto a su familia, pero la culpa lo atormenta. ¿Qué pasó realmente aquel día?

Cuando se halla el cuerpo de una joven en la playa, los lugareños nuevamente se ven sacudidos por la tragedia, por lo que las investigaciones amenazan con revelar hechos ocultos del pasado como el caso de la niña desaparecida y, entre ellos, un asesino. “Los secretos no mueren con los muertos”, cerca del final del tráiler.

TRÁILER DE “LOS SOBREVIVIENTES”

En el tráiler de 1 minuto con 54 segundos de “Los sobrevivientes” vemos a Kieran en el mar luchando por su vida en medio de una tormenta, a lo lejos aparecen dos muchachos que acuden a su auxilio, pero la unidad acuática que los trasladaba termina volcando. De inmediato, una voz en off que narra en primera persona dice: “Todo cambió ese día cuando dos jóvenes se ahogaron, luego supe que otra vida se había perdido. Su nombre era Gabby Birch”.

En otra toma se ve a Kieran ya adulto despertando asustado como si hubiera tenido una pesadilla. Luego lo vemos en la playa cargando un bebé al lado de su amigo Brian cuando ven llegar a una muchacha de nombre Bronte. Nuevamente se escucha la voz en off: “Todo el mundo habla de Finn y Toby… ¿qué le pasó a Gabby?”.

Posteriormente, Bronte se acerca a Mia, a quien le pregunta si pueden conversar sobre Gabby y la tormenta, ella accede. Después de proporcionarle fotos, comienza a analizarlos; sin embargo, todo da un giro radical cuando esta joven que investiga lo que realmente sucedió, aparece muerta.

Más adelante, Mía le pregunta a un hombre si cree que hay una conexión entre lo que pasó con Bronte y Gabby. En otro escenario aparece Kieran con su familia, a quien le consultan si hay algo que deben saber.

Cerca del final del tráiler se oye a Mía criticando las investigaciones: “En esta ciudad se pasa por alto a las chicas muertas”, ante ello una oficial le promete atrapar al responsable. Pero en su afán de saber más, pareciera que están tras ella. El avance de la serie termina con la voz en off: “Nadie sabe cómo murió, pero lo averiguaré. No dejaré que la olviden”, mientras se ven imágenes de Bronte.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “THE SURVIVORS”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LOS SOBREVIVIENTES”?

El drama “Los sobrevivientes” se estrena el próximo viernes 6 de junio en Netflix. Por tanto, para ver los seis episodios de esta serie limitada debes tener una suscripción en la plataforma de streaming.

ELENCO DE LA SERIE “THE SURVIVORS”

Charlie Vickers es Kieran Elliott

Yerin Ha es Mia Chang

Robyn Malcolm es Verity Elliott

Damien Garvey es Brian Elliott

Thom Green es Sean Gilroy

George Mason es Ash Carter

Jessica De Gouw es Olivia Birch

Miriama Smith es la sargento detective principal Sue Pendlebury

Johnny Carr es el detective Alex Dan

Martin Sacks es Julian Gilroy

Julian Weeks es Liam Gilroy

Shannon Berry es Bronte Laidler

Catherine McClements es Trish Birch

Don Hany es George Barlin

¿“LOS SOBREVIVIENTES” SE BASA EN UN LIBRO?

Sí, la serie “Los sobrevivientes” está basada en la novela best-seller de Jane Harper, a quien el showrunner Tony Ayres le atribuye el mérito de ser una excelente creadora de novelas policiacas.

“El duelo y la pérdida son temas que he abordado durante toda mi carrera. Siempre me ha interesado cómo reacciona la gente ante la pérdida, porque parece ser una condición humana universal. Todos tendremos que afrontarla en algún momento de nuestras vidas, y a veces en diferentes momentos. Me pareció un eje temático muy fuerte para la obra. Pero también soy consciente de que necesitamos brindar al público un andamiaje”, dijo a Tudum por Netflix.

¿DÓNDE SE GRABÓ “LOS SUPERVIVIENTES”?

La serie se filmó en Tasmania, lugar en el que se ambienta la ciudad ficticia de Evelyn Bay, donde el libro desarrolla su trama. específicamente se grabó en la zona llamada Eaglehawk Neck por su “paisaje gótico”.

