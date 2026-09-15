Un gánster con crisis existencial y muchas deudas es reclutado por una misteriosa organización llamada Ching He para convertirlo en un solucionador, que debe encargarse de resolver con discreción los problemas de criminales, políticos, grandes empresarios y cualquier otra persona incapaz de arreglárselas por su cuenta en “Los solucionadores” (“The Fixers” en inglés y “Hei Bai Qing Dao Fu” en su idioma original), serie taiwanesa de Netflix. ¿Cuándo se estrena? ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, estos y otros detalles relevantes.

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“Tras ver ‘The Fixers’, espero que los espectadores busquen una entrada secreta al Templo Ching He cada vez que visiten un templo y se pregunten si encender varitas de incienso podría atraer a alguien que les ayude con sus problemas”, indicó el director Hung Tzu-hsuan (“96 Minutes”), quien trabaja de la mano de Henri Chang (“Copycat Killer”).

“Los solucionadores”, que ofrece una visión más profunda de una red oculta de agentes secretos integrados en la cultura tradicional de los templos de Taiwán, cuenta con las actuaciones de Christopher Lee, Shou Lou, Regina Lei, Fu Meng-po, Tou Chung-hua, Chang Yung-cheng y Kelly Lin, entre otros.

Shou Lou asume el papel de Louis Hsueh en la serie taiwanesa "Los solucionadores", dirigida por Hung Tzu-hsuan y Henri Chang (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “LOS SOLUCIONADORES”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Los solucionadores”, “Felix Chiang, un gánster endeudado que atraviesa una crisis de la mediana edad, es reclutado inesperadamente por una misteriosa organización conocida como Ching He para convertirse en un solucionador de problemas. Operando a plena vista desde el centenario Templo Ching He, sus miembros resuelven discretamente problemas difíciles para criminales, figuras políticas, élites empresariales y cualquier persona incapaz de resolverlos por sí misma.

Felix forma pareja con Louis Hsueh (Shou Lou), el arrogante heredero de una familia política. Este dúo disparejo choca constantemente, mientras que la enigmática Mina Shen (Regina Lei), la intermediaria, complica repetidamente sus misiones. Mientras luchan por encontrar un punto en común, Yeh Yueh Tong, el antiguo rival de Ching He, se alía con otras facciones en un intento despiadado por destruir el orden clandestino que Ching He ha mantenido durante un siglo.”

Por lo visto en el tráiler, el protagonista se ve envuelto en una persecución llena de adrenalina. Además, el avance muestra más detalles de la misteriosa organización Fixers y su ambigua forma de justicia. Así como las tensiones entre Ching He y Yeh Yueh Tong, liderada por Madam Fan, que parece decidida a tomar el control de su rival.

¿CÓMO VER “LOS SOLUCIONADORES”?

“Los solucionadores” se estrenará el jueves 17 de septiembre de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie taiwanesa solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “THE FIXERS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LOS SOLUCIONADORES”

Christopher Lee como Felix Chiang

Shou Lou como Louis Hsueh

Regina Lei como Mina Shen

Fu Meng-po

Tou Chung-hua

Chang Yung-cheng

Kelly Lin como

Regina Lei se encarga de interpretar a Mina Shen en la serie taiwanesa "Los solucionadores", que cuenta con diez episodios (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “THE FIXERS”?

“Los solucionadores”, que cuenta con Cora Yim y Benjamin Lin como productores ejecutivos, tiene diez episodios.

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