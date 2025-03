La octavo temporada de “Love Is Blind” (“El amor es ciego” en español) llegó justo para el quinto aniversario de la famosa franquicia. El 14 de febrero de 2025 un nuevo grupo de solteros y solteras, todos ellos radicados en Minneapolis, Minnesota, se conocieron a través de las cápsulas y tras una serie de preguntas escogieron a su pareja ideal. Tras conocerse en persona, las parejas recién formadas viajan a Honduras para comprobar si la química física es igual de fuerte.

Una vez que las parejas regresan a Minneapolis, deben vivir juntas. Pero no es la única prueba que deben superar, ya que deben conocer a las familias, responder a las preguntas de los amigos y enfrentar el reencuentro con los otros solteros. Esto hace aflorar secretos y remordimientos.

Después de que Dave y Lauren terminaran su compromiso, solo cuatro parejas llegaron al altar en el último episodio de la octava temporada de “Love Is Blind”, que se estrenó el 7 de marzo de 2025. Sara y Ben, Monica y Joey, Virginia y Devin, y Taylor y Daniel, ¿quiénes dijeron “sí acepto”? ¿Quiénes se separaron?

¿QUIÉNES SE CASARON Y QUIÉNES SE SEPARARON EN “LOVE IS BLIND” - TEMPORADA 8?

Sara y Ben

Aunque los dos parecían emocionados por su boda, Sara dijo que no estaba lista para decir sí. “Ben, te amo mucho. Pero siempre quise tener una pareja con la que estuvieras en la misma onda. Así que hoy no puedo”, indicó. “Lo siento, pero no quiero que se malinterprete. Todavía te amo y todo en ti es increíble. Me preocupo mucho por ti”.

Ben se sorprendió, pero sonrió y aseguró que aún quería estar con Sara. “Ya veremos. Hablaremos de eso”. No obstante, después de la ceremonia, Sara reconoció que sus dudas surgieron a raíz de que no estaban de acuerdo en temas como la religión, la justicia social y otros.

Sara y Ben deciden no casarse en el episodio final de la temporada 8 de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

Monica and Joey

Mientras Monica estaba nerviosa el día de su boda, Joey se mostraba relajado y seguro de su decisión. Cuando llegó el momento de leer los votos, Monica dijo que aunque Joey la hizo sentir cómoda desde su primera cita, no podía decir que sí “ahora mismo”. Él estuvo de acuerdo y dijo que no podía comprometerse por completo. Salieron juntos por el pasillo tomados de la mano y siendo vitoreados por los invitados.

“Si Joey me hubiera dicho con sus palabras ‘Estoy 100% comprometido. Eres tú. Sé que eres tú. Estoy segura’, siento que podría haber sido muy diferente”, explicó Mónica después de la ceremonia. Por su parte, Joey dijo que la primera vez que escuchó a Monica decir “te amo” fue en el altar.

Monica y Joey tampoco se casan en el último capítulo de la temporada 8 de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

Virginia y Devin

Mientras se vestía, Devin dijo que Virginia era “el amor de mi vida” y estaba listo para dar el sí. En el altar, pronunció sus votos, hizo una oración para que Dios lo ayudara a encontrar a Virginia y pronunció “Acepto”. Pero cuando llegó el turno de Virginia, dijo: “Te amo tanto, pero no estoy lista”.

Más tarde, Devin confesó que se sentía “perdido” y no entendía por qué Virginia dijo que no. En tanto, ella reveló que necesitaban poder hablar sobre sus diferencias antes de convertirse en esposos.

Virginia no acepta casarse con Devin en el último capítulo de la temporada 8 de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

Taylor y Daniel

A diferencia de las anteriores parejas, los familiares y amigos de Taylor y Daniel no tenían dudas sobre la boda. De hecho, mientras Daniel caminaba al altar, su hermana Rachel tocó el piano y cantó “Can’t Help Falling in Love” de Elvis Presley. Después de que Daniel lloró tras ver entrar a Taylor, ambos leyeron sus románticos votos matrimoniales.

Y al final de la octava temporada de “Love Is Blind”, Taylor y Daniel dijeron “sí, acepto” y se casaron. Fueron la única pareja que demostró que “El amor es ciego”.

Taylor y Daniel son los únicos que se casaron al final de la temporada 8 de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)