El verano termina, pero la emoción en Fiyi apenas inicia: la segunda temporada de “Love Island Games” aterriza en septiembre en Peacock, prometiendo más competencia, drama y citas inolvidables. El reality reúne a catorce solteros emblemáticos que regresan para probar suerte en el amor y en el juego, cada uno proveniente de distintas versiones de la exitosa franquicia, desde Estados Unidos y Reino Unido hasta Australia, Francia o Países Bajos.

Esta edición especial contará nuevamente con Ariana Madix como conductora, mientras que el comediante Iain Stirling aporta el toque irreverente como narrador. Maura Higgins también regresa para liderar el programa semanal “Aftersun”, dándole aún más sabor al reencuentro entre concursantes carismáticos de temporadas pasadas. La combinación de competencia física, química instantánea y estrategias frescas elevará la expectación entre los fans.

¿DE QUÉ TRATA “LOVE ISLAND GAMES” 2 ?

“Love Island Games” fusiona lo mejor de los realities de citas con dinámicas de eliminación y pruebas físicas. La convivencia en la villa de Fiyi se sacude con desafíos de pareja y estrategias, enfrentamientos, reconexiones e invitados sorpresa (“bombshells”) que amenazan cualquier relación establecida. La interacción global y la votación digital elevan el drama y la adrenalina con cada episodio. El premio para la pareja ganadora será de US$100,000 en efectivo.

LA LISTA DE LOS PARTICIPANTES DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “LOVE ISLAND GAMES”

Esta temporada destaca por reunir a solteros que ya han causado furor en diferentes ediciones internacionales. Serán catorce los islanders originales; otros nuevos entrarán como sorpresas a lo largo de la competencia. Elenco confirmado:

Andrea Carmona (Temporada 6, EE. UU.)

Andreina Santos-Marte (Temporada 7, EE. UU.)

Charlie Georgios (Temporada 7, EE. UU.)

Chris Seeley (Temporada 7, EE. UU.)

Garbi Denteh (Temporada 4, Bélgica/Países Bajos)

Isaiah Campbell (Temporada 4, EE. UU.)

Josh Goldstein (Temporada 3, EE. UU.)

Kay Kay Gray (Temporada 5, EE. UU.)

Kendall Washington (Temporada 6, EE. UU.)

Lucinda Strafford (Temporada 7, Reino Unido y Temporada 5, Australia)

Mert Okatan (Temporadas 2 y 3, Bélgica/Países Bajos)

Nicola Gauci Borda-Warr (Temporada 1, Malta)

Solene Favreau (Temporada 2, Francia)

Tyrique Hyde (Temporada 10, Reino Unido)

Nota: Varios “bombshells” se incorporarán semana a semana para causar giros dramáticos, fieles a la tradición del show.

¿DÓNDE Y CÓMO VER LA SEGUNDA TEMPORADA DE “LOVE ISLAND GAMES”?

La nueva temporada de “Love Island Games” se estrena el martes 16 de septiembre por Peacock, la plataforma de streaming exclusiva en Estados Unidos.

El episodio debut será un especial de dos horas (9 p.m. ET/6 p.m. PT), y el resto de la temporada podrá verse casi a diario, de jueves a martes.

Los usuarios necesitan suscripción: el plan premium más económico cuesta US$10.99/mes; premium plus, sin publicidad, es US$16.99/mes. Los fans podrán votar en tiempo real por sus favoritos usando la app oficial.

