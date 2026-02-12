June (Mia Jenkins) se muda a Milán luego de perder a su hermano. Su plan de empezar desde cero se complica cuando conoce al estudiante moledo Will (Luca Melucci) y a su mejor amigo problemático James (Pepe Barroso). Aunque empieza a salir con el primero, no puede evitar sentirse atraída por el chico que esconde una vida peligrosa en peleas clandestinas de MMA en “Love Me Love Me”, película italoestadounidense de Amazon Prime Video. ¿Quiénes conforman el reparto principal? Conoce a los actores y personajes de esta producción.
Basada en la primera novela de la serie homónima de cuatro libros de Stefania S. que ha generado más de 23 millones de lecturas en Wattpad, este drama romántico cuenta con la dirección de Roger Kumble (“Cruel Intentions”) y un guion escrito por Veronica Galli y Serena Tateo.
Mia Jenkins, Pepe Barroso, Luca Melucci, Andrea Guo, Michelangelo Vizzini, Madior Fall, Vanessa Donghi, Elizabeth Kinnear, Tommaso Caporali, Bruno Cabrerizo, Edoardo De Marte, Ángel de Miguel, Jim Bannister, Alessio Di Chirico, Marco Patrassi y Riccardo Rischia son parte del elenco de “Love Me Love Me”. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de Amazon Prime Video?
LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LOVE ME LOVE ME”
1. Mia Jenkins como June
Mia Jenkins, conocida por sus papeles de Alex en el drama musical “The Lodge”, y de Emma en la serie “Soy Luna”, también por su participación en la serie de Amazon Prime Video, “Hanna”, la serie de BBC Three, “Mood”, y la serie de Sky Atlantic, “Domina”, interpreta a June, quien se inscribe en una escuela internacional de élite para reorganizar su vida. Pero su mundo se altera tras conocer a dos amigos muy diferentes.
2. Pepe Barroso como James
Pepe Barroso, que fue parte de producciones como “45 Revoluciones”, “Alta mar”, “Patria”, “Gran Turismo” y “Those About to Die”, asume el papel de James, un chico carismático y problemático que esconde una vida peligrosa en peleas clandestinas de MMA. Al igual que su amigo, se siente atraído por June e inicia un peligroso juego.
3. Luca Melucci como Will
Luca Melucci, que anteriormente interpretó a Iván en la película “Maschile plurale”, da vida a Will en el drama romántico “Love Me Love Me”. Se trata de un excelente estudiante que le ofrece su amistad a June, quien acepta salir con él, pero también muestra interés en James. ¿Será el final de su amistad?
4. Andrea Guo como Amelia
Andrea Guo, que participó en series como “Somos una ola”, “Hausen”, “El quinto día”, “German Genius”, “Neuer Wind im Alten Land”, “WaPo Bodensee” y “Maxton Hall - Die Welt zwischen uns”, se une al elenco de otra producciones de Amazon Prime Video. Asume el rol de Amelia, la nueva amiga de June.
5. Michelangelo Vizzini como Blaze
Michelangelo Vizzini, actor italiano que fue parte de producciones como “Non puoi capirmi”, “Non dirlo a nessuno” y “Creatives: The Series”, interpreta a Blaze en la película dirigida por Roger Kumble. Se convierte en un buen amigo de June.
Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Love Me Love Me”:
- Madior Fall como Jackson
- Vanessa Donghi como Ari
- Elizabeth Kinnear como April
- Tommaso Caporali como Austin
- Bruno Cabrerizo como el profesor Beckett
- Edoardo De Marte como Jasper
- Ángel de Miguel como Jordan
- Jim Bannister como August
- Alessio Di Chirico como Luigi
- Marco Patrassi como Pietro
- Riccardo Rischia como Bouncer
¿DE QUÉ TRATA “LOVE ME LOVE ME”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “Love Me Love Me”, “tras la muerte de su hermano, June se muda a Milán para empezar de cero y se matricula en una escuela internacional de élite, donde encuentra consuelo saliendo con Will, el alumno de honor perfecto.
Pero su frágil estabilidad se ve sacudida por una explosiva rivalidad con su mejor amigo, James —un chico carismático y problemático que esconde una vida peligrosa en peleas clandestinas de MMA—, lo que convierte el resentimiento en una atracción irresistible y obliga a June a elegir entre la seguridad y un amor que desafía todo lo que creía desear.”
¿CÓMO VER “LOVE ME LOVE ME”?
“Love Me Love Me” se estrenará el viernes 13 de febrero de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva película italiana solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.
