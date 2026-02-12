June (Mia Jenkins) se muda a Milán luego de perder a su hermano. Su plan de empezar desde cero se complica cuando conoce al estudiante moledo Will (Luca Melucci) y a su mejor amigo problemático James (Pepe Barroso). Aunque empieza a salir con el primero, no puede evitar sentirse atraída por el chico que esconde una vida peligrosa en peleas clandestinas de MMA en “Love Me Love Me”, película italoestadounidense de Amazon Prime Video. ¿Quiénes conforman el reparto principal? Conoce a los actores y personajes de esta producción.

Basada en la primera novela de la serie homónima de cuatro libros de Stefania S. que ha generado más de 23 millones de lecturas en Wattpad, este drama romántico cuenta con la dirección de Roger Kumble (“Cruel Intentions”) y un guion escrito por Veronica Galli y Serena Tateo.

Mia Jenkins, Pepe Barroso, Luca Melucci, Andrea Guo, Michelangelo Vizzini, Madior Fall, Vanessa Donghi, Elizabeth Kinnear, Tommaso Caporali, Bruno Cabrerizo, Edoardo De Marte, Ángel de Miguel, Jim Bannister, Alessio Di Chirico, Marco Patrassi y Riccardo Rischia son parte del elenco de “Love Me Love Me”. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de Amazon Prime Video?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LOVE ME LOVE ME”

1. Mia Jenkins como June

Mia Jenkins, conocida por sus papeles de Alex en el drama musical “The Lodge”, y de Emma en la serie “Soy Luna”, también por su participación en la serie de Amazon Prime Video, “Hanna”, la serie de BBC Three, “Mood”, y la serie de Sky Atlantic, “Domina”, interpreta a June, quien se inscribe en una escuela internacional de élite para reorganizar su vida. Pero su mundo se altera tras conocer a dos amigos muy diferentes.

Pepe Barroso da vida a James, Mia Jenkins da vida a June y Luca Melucci da vida a Will en el drama romántico “Love Me Love Me" (Foto: Amazon Prime Video)

2. Pepe Barroso como James

Pepe Barroso, que fue parte de producciones como “45 Revoluciones”, “Alta mar”, “Patria”, “Gran Turismo” y “Those About to Die”, asume el papel de James, un chico carismático y problemático que esconde una vida peligrosa en peleas clandestinas de MMA. Al igual que su amigo, se siente atraído por June e inicia un peligroso juego.

Pepe Barroso interpreta a James, el estudiante rebelde que llama la atención de June, en el drama romántico “Love Me Love Me" (Foto: Amazon Prime Video)

3. Luca Melucci como Will

Luca Melucci, que anteriormente interpretó a Iván en la película “Maschile plurale”, da vida a Will en el drama romántico “Love Me Love Me”. Se trata de un excelente estudiante que le ofrece su amistad a June, quien acepta salir con él, pero también muestra interés en James. ¿Será el final de su amistad?

Luca Melucci asume el papel de Will, el mejor amigo de James y estudiante de honor, en el drama romántico “Love Me Love Me" (Foto: Amazon Prime Video)

4. Andrea Guo como Amelia

Andrea Guo, que participó en series como “Somos una ola”, “Hausen”, “El quinto día”, “German Genius”, “Neuer Wind im Alten Land”, “WaPo Bodensee” y “Maxton Hall - Die Welt zwischen uns”, se une al elenco de otra producciones de Amazon Prime Video. Asume el rol de Amelia, la nueva amiga de June.

Andrea Guo como Amelia y Michelangelo Vizzini como Blaze en una escena del drama romántico “Love Me Love Me" (Foto: Amazon Prime Video)

5. Michelangelo Vizzini como Blaze

Michelangelo Vizzini, actor italiano que fue parte de producciones como “Non puoi capirmi”, “Non dirlo a nessuno” y “Creatives: The Series”, interpreta a Blaze en la película dirigida por Roger Kumble. Se convierte en un buen amigo de June.

Michelangelo Vizzini interpreta a Blaze, Mia Jenkins interpreta a June y Andrea Guo interpreta a Amelia en el drama romántico “Love Me Love Me" (Foto: Amazon Prime Video)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Love Me Love Me”:

Madior Fall como Jackson

Vanessa Donghi como Ari

Elizabeth Kinnear como April

Tommaso Caporali como Austin

Bruno Cabrerizo como el profesor Beckett

Edoardo De Marte como Jasper

Ángel de Miguel como Jordan

Jim Bannister como August

Alessio Di Chirico como Luigi

Marco Patrassi como Pietro

Riccardo Rischia como Bouncer

¿DE QUÉ TRATA “LOVE ME LOVE ME”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “Love Me Love Me”, “tras la muerte de su hermano, June se muda a Milán para empezar de cero y se matricula en una escuela internacional de élite, donde encuentra consuelo saliendo con Will, el alumno de honor perfecto.

Pero su frágil estabilidad se ve sacudida por una explosiva rivalidad con su mejor amigo, James —un chico carismático y problemático que esconde una vida peligrosa en peleas clandestinas de MMA—, lo que convierte el resentimiento en una atracción irresistible y obliga a June a elegir entre la seguridad y un amor que desafía todo lo que creía desear.”

¿CÓMO VER “LOVE ME LOVE ME”?

“Love Me Love Me” se estrenará el viernes 13 de febrero de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva película italiana solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

