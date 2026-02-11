Después de una tragedia familiar, June (Mia Jenkins) decide mudarse a Milán y empezar una nueva vida alejada de los dramas. No obstante, el caos reaparece cuando conoce a dos amigos. Empieza a salir con el alumno modelo, pero no puede evitar sentirse atraída por el chico problemático en “Love Me Love Me”, película italoestadounidense de Amazon Prime Video. ¿Quieres conocer más detalles de esta producción? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la trama, la lista de miembros del reparto y más.

El drama romántico, dirigido por Roger Kumble (“Cruel Intentions”) a partir del guion de Veronica Galli y Serena Tateo, cuenta con las actuaciones de Mia Jenkins, Pepe Barroso, Luca Melucci, Andrea Guo, Michelangelo Vizzini, Madior Fall, Vanessa Donghi, Elizabeth Kinnear, Tommaso Caporali, Bruno Cabrerizo, Edoardo De Marte, Ángel de Miguel, Jim Bannister, Alessio Di Chirico, Marco Patrassi y Riccardo Rischia.

¿EN QUÉ SE BASA “LOVE ME LOVE ME”?

“Love Me, Love Me” se basa en la primera novela de la serie homónima de cuatro libros de Stefania S. que ha generado más de 23 millones de lecturas en Wattpad y fue publicada en Italia por Sperling & Kupfer.

June (Mia Jenkins) se siente peligrosamente atraída por James (Pepe Barroso) en el drama romántico “Love Me Love Me" (Foto: Amazon Prime Video)

¿DE QUÉ TRATA “LOVE ME LOVE ME”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “Love Me Love Me”, “tras la muerte de su hermano, June se muda a Milán para empezar de cero y se matricula en una escuela internacional de élite, donde encuentra consuelo saliendo con Will, el alumno de honor perfecto.

Pero su frágil estabilidad se ve sacudida por una explosiva rivalidad con su mejor amigo, James —un chico carismático y problemático que esconde una vida peligrosa en peleas clandestinas de MMA—, lo que convierte el resentimiento en una atracción irresistible y obliga a June a elegir entre la seguridad y un amor que desafía todo lo que creía desear.”

Por lo que he visto en el tráiler, a pesar de las advertencias de sus nuevos compañeros sobre mantenerse alejada de James, June no puede ignorarlo y queda atrapada en un triángulo amoroso con Will, el estudiante estrella de la institución. La protagonista debe tomar una decisión. ¿A quién elegirá?

¿CÓMO VER “LOVE ME LOVE ME”?

“Love Me Love Me” se estrenará el viernes 13 de febrero de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva película italiana solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “LOVE ME LOVE ME”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LOVE ME LOVE ME”

Mia Jenkins como June

Pepe Barroso como James

Luca Melucci como Will

Andrea Guo como Amelia

Michelangelo Vizzini como Blaze

Madior Fall como Jackson

Vanessa Donghi como Ari

Elizabeth Kinnear como April

Tommaso Caporali como Austin

Bruno Cabrerizo como el profesor Beckett

Edoardo De Marte como Jasper

Ángel de Miguel como Jordan

Jim Bannister como August

Alessio Di Chirico como Luigi

Marco Patrassi como Pietro

Riccardo Rischia como Bouncer

Luca Melucci asume el rol de Will, el mejor amigo de James, en el drama romántico “Love Me Love Me" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “LOVE ME LOVE ME”?

“Love Me Love Me”, coproducida por Lotus Production, una compañía de Leone Film Group, y Amazon MGM Studios, con el apoyo de WEBTOON Productions, tiene una duración de 99 minutos, es decir, 1 hora y 39 minutos.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí