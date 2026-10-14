Dirigida por Rachel Morrison (“The Fire Inside”) a partir del guion de Julia Cox, “Love of Your Life” (“El amor de tu vida” en español) es una película de Amazon Prime Video que narra la historia de Maya (Margaret Qualley), una joven enfermera cuyo encuentro fortuito con Charlie (Gabriel Basso) desata un romance apasionado que transforma su vida. No obstante, la pandemia altera los planes de la pareja y provoca un trágico suceso que destruye sus sueños. ¿Quiénes completan el reparto principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

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Este drama romántico maduro y conmovedor enfocado en el autodescubrimiento y la resiliencia emocional se estrenó el 13 de septiembre de 2026 en el Festival Internacional de Cine de Toronto, llegó a las salas de cines de Estados Unidos el 7 de octubre y estará disponible en Amazon Prime Video a partir del 14 de octubre.

Margaret Qualley, Aaron Pierre, Patrick Schwarzenegger, Gabriel Basso, Catherine Keener, Tamara Lawrance y Corey Johnson conforman el elenco principal de “Love of Your Life”, que también cuenta con las actuaciones de Aidan Cheng, Michael Shelford, Adam Woodward, Gayane Kaligian, Vas Constanti, Mary Pursell, Shing Moussa Chung, Kalisha A. Johnson y Robert Lonsdale.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LOVE OF YOUR LIFE”

1. Margaret Qualley como Maya

Margaret Qualley, reconocida mundialmente por su rol protagónico en “The Substance” y “Maid”, su participación en “Poor Things” y “Once Upon a Time in Hollywood”, y su papel en “The Dog Stars”, interpreta a Maya, una enfermera de 26 años de Boston que vive un intenso romance y una dolorosa pérdida. Esto último la lleva a realizar un viaje geográfico y emocional para lidiar con su duelo y descubrir su verdadera identidad.

En la película "Love of Your Life", Maya (Margaret Qualley) huye a Europa en un intento por escapar de los fantasmas de su pasado (Foto: Amazon MGM Studios / General Admission / Open Invite Entertainment)

2. Gabriel Basso como Charlie

Gabriel Basso, quien protagonizó la película de ciencia ficción “Super 8”, “The Kings of Summer”, “Hillbilly, una elegía rural” y “El agente nocturno”, asume el papel de Charlie, el primer gran amor de Maya. Se trata de un joven noble y carismático que cuenta con una amorosa familia.

El actor estadounidense Gabriel Basso, el primer gran amor de Maya, interpreta a Charlie en una escena de la película "Love of Your Life" (Foto: Amazon MGM Studios / General Admission / Open Invite Entertainment)

3. Patrick Schwarzenegger como Jason

Patrick Schwarzenegger, que ha protagonizado las series “The Staircase”, “American Sports Story” y la tercera temporada de “The White Lotus”, da vida a Jason, el mejor amigo de Maya que se preocupa por ella cuando su vida toma un rumbo descontrolado tras su terrible pérdida.

Patrick Schwarzenegger asume el papel de Jason, el mejor amigo de Maya, en el drama romántico "Love of Your Life" (Foto: Amazon MGM Studios / General Admission / Open Invite Entertainment)

4. Aaron Pierre como Felix

Aaron Pierre, actor británico conocido por interpretar a John Stewart/ Green Lantern en el Universo DC (DCU), Dev-Em en “Krypton”, Caesar Garner en “The Underground Railroad”, Terry Richmond en “Rebel Ridge” (2024) y Malcolm X en “Genius”, asume el rol de Felix, un comprensivo hombre que Maya conoce en Portugal durante su etapa como nómada digital.

Aaron Pierre interpreta a Felix, el hombre que Maya conoció en Portugal, en el drama romántico "Love of Your Life" (Foto: Amazon MGM Studios / General Admission / Open Invite Entertainment)

5. Catherine Keener como Ruth

Catherine Keener, que en los últimos años apareció en películas como “Un accidente llamado amor”, “Get Out”, “The Greens Are Gone / We Don’t Belong Here”, “The Adam Project“ y “Joker: Folie à Deux”, interpreta a Ruth en “Love of Your Life”. Se trata de la madre de Charlie.

Catherine Keener da vida a Ruth, la madre de Charlie, en el drama romántico "Love of Your Life" (Foto: Amazon MGM Studios / General Admission / Open Invite Entertainment)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “El amor de tu vida”:

Tamara Lawrance como Kali

Corey Johnson como Kerry

Aidan Cheng

Michael Shelford como Colin

Adam Woodward como Matt

Gayane Kaligian

Vas Constanti como Mr. Alvarez

Mary Pursell

Shing Moussa Chung

Kalisha A. Johnson

Robert Lonsdale

Jean Jacques-Renato

Amanda Root

¿DE QUÉ TRATA “LOVE OF YOUR LIFE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “‘Love of Your Life’ sigue a Maya (Margaret Qualley), cuyo encuentro fortuito con Charlie (Gabriel Basso) desencadena un romance arrollador y un futuro que supera todo lo que ella había imaginado. Cuando ese futuro se desmorona repentinamente, Maya se ve impulsada hacia una nueva e inesperada vida: una que la obligará a enfrentarse a quién es, qué quiere y cómo volver a amar.”

¿CÓMO VER “LOVE OF YOUR LIFE”?

“Love of Your Life” se estrenó el 14 de octubre de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver el nuevo drama romántico solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

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