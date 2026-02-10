“Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette” llega a las pantallas como la nueva apuesta biográfica romántica de FX, Disney+ y Hulu. Así, la producción se presenta como el quinto proyecto del universo “American Story” y, tal como lo sugiere el título, el show televisivo se centra en la relación de John F. Kennedy Jr. (Paul Kelly) y Carolyn Bessette (Sarah Pidgeon)... desde el flechazo inicial hasta el matrimonio, en medio de la presión mediática y un desenlace marcado por la tragedia aérea de 1999.

Vale precisar que “Love Story” fue concebida por Connor Hines como una antología romántica producida por Ryan Murphy, Nina Jacobson, Brad Simpson y otros colaboradores habituales de la franquicia “American Story”.

En ese sentido, la primera temporada narra la vida en pareja de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette-Kennedy, subrayando cómo una relación idealizada por los medios se fue quebrando ante las exigencias de sus carreras, la exposición constante y tensiones familiares.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “LOVE STORY: JOHN F. KENNEDY JR. & CAROLYN BESSETTE”

La primera temporada de la serie se compone de 9 episodios en total, los cuales están programados para lanzarse entre febrero y marzo del 2026.

Calendario de estreno de “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”:

Episodios 1 (“Pilot”), 2 (“The Pools Party”) y 3 (“America’s Widow”) : jueves 12 de febrero del 2026

jueves 19 de febrero del 2026 Episodio 5 - “Battery Park”: jueves 26 de febrero del 2026

jueves 26 de febrero del 2026 Episodio 6 - “The Wedding”: jueves 5 de marzo del 2026

jueves 5 de marzo del 2026 Episodio 7 - “Obsession”: jueves 12 de marzo del 2026

jueves 12 de marzo del 2026 Episodio 8: jueves 19 de marzo del 2026

jueves 19 de marzo del 2026 Episodio 9: jueves 26 de marzo del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “LOVE STORY: JOHN F. KENNEDY JR. & CAROLYN BESSETTE”?

Como es usual con las producciones de FX, se espera que el lanzamiento de los capítulos de “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette” respete el siguiente horario:

Países Horarios Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los jueves México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. de los jueves Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. de los jueves Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. de los jueves Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. de los jueves España 9:00 a.m. de los jueves

¿CÓMO VER “LOVE STORY: JOHN F. KENNEDY JR. & CAROLYN BESSETTE”?

En Estados Unidos, “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette” se puede ver a través de FX y FX on Hulu.

En Latinoamérica y España, por otro lado, la producción llega al catálogo de Disney+.

En ese sentido, si te encuentras en estos territorios y quieres disfrutar de la serie, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

El póster de "Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette", serie que desarrolla su primera temporada a lo largo de 9 episodios (Foto: 20th Television / FX Network / Ryan Murphy Productions)

