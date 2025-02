“Luces, cámara, ¡amor!” (“Melo Movie” en inglés y “Mellomubi” en su idioma original) es una serie surcoreana de Netflix que sigue la historia de amor de Ko Gyeom (Choi Woo-shik) y Kim Mu-bee (Park Bo-young), un cinéfilo y una directora de cine se reencuentran después de años sin saber del otro. Pero ellos no son los únicos protagonistas de la comedia romántica escrita por Lee Na-eun y dirigida por Oh Chung-hwan. Un compositor y una guionista también forman parte del grupo de jóvenes que buscan el amor y persiguen sus sueños. ¿Quiénes conforman el elenco?

“Ambas parejas se separan y se reencuentran, pero sus escenas se retratan de manera diferente. Go Gyum y Kim Moo-bi son una pareja que se reencuentra y está emocionada por su primera relación, mientras que Hong Si-jun y Son Joo-ah son una pareja que se amaba mucho pero se separó sin ningún motivo”, indicó el director Oh Choong-hwan. Mientras que, Ina Eun señaló: “Algunas personas luchan por encontrar el amor, mientras que otras lo dejan todo debido a la pérdida del amor”.

Mientras Choi Woo-shik, Park Bo-young, Lee Jun-young y Jeon So-nee conforman el reparto principal de “Luces, cámara, ¡amor!”, Kim Jae-wook y Cha Woo-min también son parte del elenco del nuevo K-drama. Entonces, ¿quién es quién en la serie coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LUCES, CÁMARA, ¡AMOR!”

1. Choi Woo-shik como Ko Gyeom

Choi Woo-shik, conocido por sus papeles en series como “Our Beloved Summer”, “Rooftop Prince” y “Hogu’s Love”, así como la película “Train to Busan”, da vida a Ko Gyeom, un cinéfilo que se convierte en crítico de cine e intenta recuperar el amor de Kim Mu-bee. ¿Por qué la abandonó tras su primer beso?

Park Bo-young asume el papel de la directora de cine Kim Mu-bee en la serie surcoreana "Luces, cámara, ¡amor!" (Foto: Netflix)

2. Park Bo-young como Kim Mu-bee

Park Bo-young, actriz y cantante surcoreana que protagonizó las series “Scandal Makers”, “Oh My Ghostess”, “Strong Woman Do Bong-soon”, “Doom at Your Service” y “Una dosis diaria de sol”, asume el papel de Kim Mu-bee, quien se convirtió en directora de cine por su padre. Después de su desilusión amorosa, ella no quiere saber nada de Ko Gyeom, pero la vida los volverá a reunir.

Choi Woo-shik interpreta a Ko Gyeom, un cinéfilo que desaparece sin dar explicaciones, en la serie surcoreana "Luces, cámara, ¡amor!" (Foto: Netflix)

3. Lee Jun-young como Hong Si-jun

Lee Jun-young, actor y rapero surcoreano que es miembro del grupo U-KISS y del grupo proyecto UNB, además ha participación en películas como “Amarrados al amor” y “Cazadores en tierra inhóspita”, interpreta a Hong Si-jun, un compositor que asegura ser un genio y que se reencuentra con su exnovia

Lee Jun-young da vida al compositor Hong Si-jun en la serie surcoreana "Luces, cámara, ¡amor!" (Foto: Netflix)

4. Jeon So-nee como Son Joo-ah

Jeon So-nee, que fue parte de series como “When My Love Blooms”, “Dr. Brain”, “Our Blooming Youth” y “Parasyte: los grises”, da vida a Son Joo-ah en “Melo Movie”. Se trata de una guionista y exnovia de Si-jun.

Jeon So-nee interpreta a Son Joo-ah, una guionista que se reencuentra con su exnovio, en la serie surcoreana "Luces, cámara, ¡amor!" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto principal de “Luces, cámara, ¡amor!”:

Kim Jae-wook

Cha Woo-min como Woo Jeong-hu

¿DE QUÉ TRATA “LUCES, CÁMARA, ¡AMOR!”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Luces, cámara, ¡amor!”, “un cinéfilo se enamora de una directora en ciernes, pero su romance termina demasiado pronto. Cuando sus caminos vuelvan a cruzarse, ¿le darán una nueva oportunidad al amor?”

¿CÓMO VER “LUCES, CÁMARA, ¡AMOR!”?

“Luces, cámara, ¡amor!” se estrenará el viernes 14 de febrero de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la comedia romántica surcoreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.