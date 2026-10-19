La adictiva e ingeniosa serie francesa “Lupin” regresa al catálogo de la famosa plataforma de streaming Netflix con su esperadísima cuarta temporada. Así, el icónico Assane Diop, el ladrón de guante blanco interpretado por Omar Sy, trae consigo más travesuras, disfraces y golpes imposibles. En ese sentido, ¿te gustaría ver los nuevos episodios de la producción? Pues, si la respuesta es positiva, aquí te revelo cuándo, a qué hora y cómo ver esta entrega del show televisivo. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que, en esta tanda de capítulos de la ficción, la historia arranca cuatro años después del final de la temporada anterior.

En ese contexto, Assane sigue en la cárcel y solo quiere terminar su condena para cumplir la promesa que le hizo a su hijo de viajar a conocer a su familia en Senegal.

Sin embargo, todo cambia cuando se difunde un mensaje misterioso, firmado por Lupin, que anuncia robos simultáneos en dos museos.

Así, los atracos se ejecutan tal como se habían planeado, a pesar de las medidas de seguridad reforzadas.

Y, por si fuera poco, una cámara capta a Assane en uno de los museos durante un robo en el que resulta gravemente herida la capitana Belkacem.

Entonces, para demostrar su inocencia y desenmascarar al imitador, nuestro protagonista tendrá que escapar y volver a sus viejas artimañas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Lupin” - Parte 4:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LUPIN” - TEMPORADA 4?

La cuarta entrega de la serie de Netflix se estrena el viernes 23 de octubre del 2026.

Cabe resaltar que los ocho episodios de la temporada, con una duración aproximada de 45 minutos cada uno, llegan juntos ese mismo día, así que no hay que esperar semana a semana para arrancar la maratón.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “LUPIN” - TEMPORADA 4?

Los nuevos capítulos de “Lupin” se lanzarán de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del viernes 23 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. del viernes 23 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. del viernes 23 de octubre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. del viernes 23 de octubre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. del viernes 23 de octubre España 9:00 a.m. del viernes 23 de octubre

¿CÓMO VER “LUPIN” - TEMPORADA 4?

Tal como te puedes imaginar, “Lupin” es un título exclusivo del catálogo internacional de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de la temporada 4 de la serie, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la ficción.

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE “LUPIN”?

“Lupin” fue creada por George Kay y François Uzan. Además, Omar Sy y Louis Leterrier son showrunners, mientras que los directores son Édouard Salier, Everardo Gout y Hugo Gélin.

La producción, por su parte, está a cargo de Gaumont, junto con Carrousel Studios.

Los trucos del caballeroso ladrón Assane Diop siguen sorprendiendo a los personajes de la cuarta temporada de la serie "Lupin" (Foto: Gaumont Télévision / Netflix)

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