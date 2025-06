Cuando vi “M3GAN” por primera vez en 2022, no pensé que esa muñeca con flequillo perfecto y coreografías virales iba a quedarse conmigo tanto tiempo. Pero la película no solo fue un éxito en taquilla, también se convirtió en un fenómeno cultural. Blumhouse Productions y Universal Pictures lograron algo especial: una mezcla retorcida de ciencia ficción, sátira y terror que, a pesar de lo absurdo, se sentía peligrosamente real.

Y ahora, tres años después, “M3GAN 2.0” viene con todo. Ya no se trata solo de una muñeca asesina con complejo de niñera digital. Esta vez, se enfrenta a un enemigo creado con fines militares, lo que nos deja una premisa mucho más ambiciosa: inteligencia artificial vs. inteligencia artificial. Acción, conflicto existencial y el eterno dilema de hasta dónde debemos dejar que la tecnología decida por nosotros. Todo con ese humor negro que hizo icónica a la primera entrega.

La película, dirigida nuevamente por Gerard Johnstone, se estrena el 27 de junio de 2025 en cines de Estados Unidos y también en todo el mundo, aunque el día exacto puede variar un día antes o después. Lo que hace interesante a esta secuela es cómo el equipo decidió explorar la evolución emocional de M3GAN, a la vez que introducen nuevos personajes con agendas propias. A diferencia de muchas segundas partes, esta no solo es más grande, también parece más inteligente.

La sinopsis oficial dice que Gemma, la creadora de M3GAN, debe resucitar a su vieja creación para enfrentarse a Amelia, una máquina de matar desarrollada con tecnología robada. Y claro, por si no lo recuerdas, la última vez que la muñeca estuvo suelta casi destruye la vida de todos los que tocó. Así que esto se siente más como un “trato con el diablo” que como un rescate heroico.

Ahora bien, si ya tienes claro que vas a ver la película, déjame ayudarte con lo que probablemente viniste a buscar: quién es quién en “M3GAN 2.0”. A continuación, te dejo la guía definitiva con los personajes principales y los actores que los interpretan.

ACTORES Y PERSONAJES DE “M3GAN 2.0”

Allison Williams como Gemma

Después del caos de la primera película, Gemma ahora es parte del Centro para la Tecnología Segura. Está decidida a impedir que la IA vuelva a salirse de control, aunque para eso tenga que reactivar a la peor de todas. Su conflicto interno es fuerte: culpa, responsabilidad y la tentación constante de usar su genio para crear algo todavía más poderoso.

Allison Williams interpreta a Gemma (Foto: Universal Pictures)

Violet McGraw como Cady

Cady, la sobrina de Gemma, ahora tiene 14 años y está en plena adolescencia. Irónicamente, aunque casi muere a manos de M3GAN, siente que perdió a su mejor amiga. Eso crea un dilema emocional que la secuela explora a fondo.

Violet McGraw como Cady en "M3GAN 2.0" (Foto: Universal Pictures)

Amie Donald (movimientos) y Jenna Davis (voz) como M3GAN

Sí, M3GAN regresa. Más fuerte. Más veloz. Más peligrosa. Y —aparentemente— reprogramada para proteger en lugar de destruir. Pero todos sabemos que confiar en una IA homicida es arriesgado. Donald, quien da vida al personaje físicamente, tuvo entrenamiento intensivo en Wing Chun para esta entrega, y Davis vuelve con esa voz dulce y escalofriante que la hizo viral.

M3GAN vuelve con una apariencia renovada (Foto: Universal Pictures)

Ivanna Sakhno como Amelia

La gran novedad en “M3GAN 2.0”. Amelia es una creación militar construida con tecnología robada de M3GAN. Piensa en ella como una versión sin frenos, diseñada para la guerra y no para cuidar niños. Sakhno, vista antes en Pacific Rim: Uprising, no la interpreta como una villana, sino como una IA con preguntas existenciales, lo que da todavía más miedo.

Ivanna Sakhno interpreta en "M3GAN 2.0" a Amelia, un nuevo robot dispuesto a todo (Foto: Universal Pictures)

Brian Jordan Alvarez como Cole

Cole fue parte del equipo que creó a M3GAN y aún trabaja con Gemma. Esta vez lo veremos probando un exotraje que da fuerza sobrehumana. Es un alivio cómico necesario y, al mismo tiempo, una figura clave en la trama tecnológica.

Jen Van Epps como Tess

Tess ha madurado mucho desde la primera película. Ahora es socia de Gemma y no solo su colega. Está más empoderada y mucho más escéptica sobre los límites de la IA.

Aristóteles Athari como Christian

Este ingeniero vegano, feminista y muy “bienintencionado” se une al equipo con un mix de entusiasmo y torpeza que seguro te hará reír. Athari, ex “SNL”, aporta un aire peculiar que equilibra lo tenso con lo tierno.

Jemaine Clement como Alton Appleton

Este multimillonario tecnológico quiere el exotraje de Gemma para su beneficio. Es arrogante, manipulador y tan excéntrico como solo Clement puede hacerlo. Si viste “What We Do in the Shadows”, sabes que este tipo de personaje es su zona de confort y brilla en ella.

