“Chespirito: Sin querer queriendo” nos presenta pasajes de la vida de Roberto Gómez Bolaños que quizá muchos desconocían. Si bien, nos muestra todo lo que hizo para alcanzar la cima y cómo logró mantenerse por bastante tiempo, también da a conocer la relación que tenía con su entorno desde que comenzó su romance con Florinda Meza, quien en varias ocasiones hacía y deshacía dentro de la producción. Precisamente, el trato que la actriz tenía con el resto no era muy bueno, tanto así que una vez humilló a una de sus compañeras. Nos referimos a Anabel Gutiérrez, quien interpretó a Doña Espotaverderona, la mamá de la Chimoltrufia; sin embargo, lo que nadie hubiera imaginado se dio décadas después con la emisión de la bioserie del genio humorístico, cuando la propia nieta de esta diva del cine de oro mexicano la reivindicó con su papel de Graciela Fernández, de joven. Como se sabe, ella fue la primera esposa del actor del Chavo, quien sufrió a causa de la recordada “Vieja chancluda”.

En esta escena de "Chespirito: Sin querer queriendo", vemos a Graciela Fernández y Roberto Gómez Bolaños de jóvenes (Foto: HBO Max)

LA VEZ QUE FLORINDA MEZA HUMILLÓ A ANABEL GUTIÉRREZ

Anabel Gutiérrez recordó en una entrevista a 24xSegundo que llegó a formar parte del programa de Chespirito, específicamente en el sketch “Los Caquitos”, tras ser invitada por Roberto Gómez Bolaños, a quien conoció en la película “Angelitos del trapecio” (1959), cuyo argumento lo escribió él. “Me dijo: ‘Si te gusta, lo haces; si no te gusta, me lo dices’. Ya en Televisa me dijo: ‘Ve a vestuario a escoger tu ropa’. A mí me encantaba la Chimoltrufia, entonces me vestí igualito a ella. Ya grabado el programa, me preguntó: ‘¿Qué pasó?’. Le contesté: ‘¡Me encantó!’, y me dijo: ‘Te quedas’, y me quedé”, relató.

A pesar de llenar de halagos a Gómez Bolaños y a varios de sus compañeros, no tuvo la misma opinión cuando se refirió a uno de ellos. “Roberto era un pan, un hombre maravilloso (…). Conmigo fue una lindísima persona, igual que María Antonieta, Édgar… Todos menos, ¡ya sabemos quién! Omito nombres. Fíjate una vez hubo anécdota cuando estábamos grabando y me llama el licenciado Alatriste para que vaya a su oficina porque yo hacía muchos corajes con una persona (…). Ahí me dijo, de parte del señor Milmo, que la próxima vez que usted salga llorando de un foro por un coraje que le hizo pasar esta persona, la que se va de Televisa es usted. Yo dije: ‘No vuelvo a llorar. Le juro que ya no voy a llorar más’”, relató.

Pero eso fue todo, pues en una ocasión prácticamente ninguneo su trabajo en la pantalla grande. “Ese era el problema que había con ella; no digo que sea mala persona, pero tenía un carácter muy difícil (…). Un día me dijo – que ese fue el día que llamó don Roberto -: ‘Te voy a llevar al camerino’. Le dije: ‘A mí al camerino, ¿para qué Florinda?’. ‘Para enseñarte a ser actriz; bueno, actriz eres de cine, pero de televisión no’”, contó.

LA NIETA DE ANABEL GUTIÉRREZ ACTÚA EN “CHESPIRITO: SIN QUERER QUERIENDO”

Uno de los personajes que vemos en la bioserie es Graciela Fernández, la primera esposa y madre de los seis hijos de Chespirito, papel que fue interpretado en su juventud por Macarena García, la nieta de Anabel Gutiérrez, quien formó parte de la década de oro del cine mexicano.

Con ese papel, muchos consideran que reivindica a su abuela, ya que hace ver cómo apoyó a Roberto Gómez Bolaños desde sus inicios cuando no tenía nada, pero su amor y esfuerzos no le sirvieron de nada porque Florinda Meza terminó arrancándolo de sus brazos, aunque hay que ser claros que él también contribuyó a ello, pues no le importó dejar a su familia por una mujer 20 años más joven que él.

Asimismo, visibiliza a todas aquellas mujeres que desde las sombras siempre estuvieron al lado de sus parejas y las ayudaron a convertirse en grandes figuras de la televisión mexicana.

Gracias a su papel de Graciela Fernández en "Chespirito: Sin querer queriendo", muchos consideran que le hace justicia a su abuela Anabel Gutiérrez (Foto: Macarena García / Instagram)

LA MUERTE DE ANABEL GUTIÉRREZ Y LA CRÍTICA A FLORINDA MEZ

El 21 de agosto de 2022, Anabel Gutiérrez dejó de existir a los 90 años de edad en Puebla de Zaragoza. Ese día, Florinda Meza publicó una fotografía junto a la reconocida actriz con el siguiente mensaje: “La Chimoltrufia está de luto, se nos fue la gran Anabel Gutiérrez. Mi más sentido pésame a su familia y a México”.

Lo que debía ser un mensaje de despedida, se convirtió en el centro de críticas, pues muchas calificaron su publicación como un gesto hipócrita. “¿Y se olvidó cuando la llamó al camerino según usted para enseñarle a ser actriz?”, “Esta vieja no tiene vergüenza. La humilló en vida y ahora se afecta”, “Le da el pésame a la familia después que la humilló y dijo que le enseñaría a ser actriz. Ella sí era una gran actriz, no una trepadora. Qué hipocresía”, fueron algunos de los comentarios.

El mensaje que publicó la actriz de Doña Florinda cuando Anabel Gutiérrez murió (Foto: Florinda Meza / Instagram)

MACARENA GARCÍA Y SU FAMILIA DE ACTORES

Cabe mencionar que Macarena García proviene de una familia de actrices, pues es hija de Amairani y nieta de Anabel Gutiérrez.

Ella nació en México, el 26 de octubre del año 2000. Ha formado parte del elenco de “Amor bravío” (2012), “Muy padres” (2017), “Like, la leyenda” (2018), “Los Elegidos” (2019), “100 días para enamorarnos” (2000), “Control Z”, “Mi secreto”, entre otros más.

La joven es nieta de Anabel Gutiérrez, actriz de la Época de Oro del cine mexicano (Foto: Macarena García / Instagram)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí