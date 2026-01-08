La temporada 4 de “Machos alfa” (en inglés: “Alpha Males“) se estrena en la plataforma de streaming Netflix el viernes 9 de enero del 2026, trayendo consigo 6 episodios que combinan el caos habitual de Pedro, Luis, Raúl y Santi con caras nuevas y varios viejos conocidos. Así, si quieres disfrutar de los nuevos capítulos de la producción sin perderte entre tantos actores y personajes, en esta guía encontrarás quién es quién en el reparto de la cuarta entrega de la serie española. ¡Presta atención!
Vale precisar que, esta vez, nuestros protagonistas deciden que la mejor manera de afrontar la temida crisis de los 40 es hacerlo en compañía.
Por lo tanto, alquilan un piso juntos y convierten la amistad en su refugio frente a divorcios, retos de la paternidad e inevitables tropiezos en su proceso de deconstrucción.
De esta manera, entre campamentos para redescubrir la masculinidad y nuevos modelos familiares, el cuarteto comprobará que compartir techo no es tan fácil como pensaban… ni siquiera durante unas vacaciones en Punta Cana.
Antes de continuar, mira el tráiler de “Machos alfa” - Temporada 4:
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “MACHOS ALFA” - TEMPORADA 4?
1. Diego Martín
Empiezo la guía del elenco con Diego Martín, uno de los intérpretes favoritos de los creadores de la serie de Netflix (los hermanos Caballero).
Y es que el actor de “Aquí no hay quien viva“ y “Muertos S.L” forma parte de algunos episodios de la temporada.
2. Fernando Gil como Pedro Aguilar
Por supuesto, Pedro Aguilar vuelve a ser una de las figuras clave de la ficción, al darle vida al protagonista Fernando Gil.
Al artista también lo hemos visto en producciones como “Cuéntame cómo pasó“, ”Felipe y Letizia” y “Bosé“.
3. Fele Martínez como Luis Bravo
Luis Bravo es otro de los integrantes del cuarteto protagonista de la comedia española.
Este rol está a cargo de Fele Martínez, reconocido por su trabajo previo en “Tesis“, ”Los amantes del círculo polar” y “La mala educación“.
4. Patricia Conde como Jimena
Patricia Conde, recordada por “Mis adorables vecinos” y “Splunge“, es otra actriz que se suma al reparto de “Machos alfa 4”.
Ella se pone en la piel de un personaje llamado Jimena.
Otros actores y personajes de “Machos alfa” - Temporada 4:
- 5. Raúl Tejón como Raúl Camacho, otro de los protagonistas
- 6. Gorka Otxoa como Santiago “Santi” Peralta, el cuarto protagonista
- 7. María Hervás como Daniela Galván
- 8. Kira Miró como Luz Ferreiro
- 9. Raquel Guerrero como Esther Alonso
- 10. Paula Gallego como Alejandra “Álex” Peralta Martínez
- 11. Marta Hazas como Marimar
- 12. Irene Arcos como Paz Artigas
- 13. Cayetana Cabezas como Blanca Martínez
- 14. Paloma Bloyd como Irene Castro
- 15. Begoña Maestre como Virginia
- 16. María Adánez como Tania
- 17. Ana Verónica Schultz como Marcela
- 18. Sofía de la Rosa
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí