La temporada 4 de “Machos alfa” (en inglés: “Alpha Males“) se estrena en la plataforma de streaming Netflix el viernes 9 de enero del 2026, trayendo consigo 6 episodios que combinan el caos habitual de Pedro, Luis, Raúl y Santi con caras nuevas y varios viejos conocidos. Así, si quieres disfrutar de los nuevos capítulos de la producción sin perderte entre tantos actores y personajes, en esta guía encontrarás quién es quién en el reparto de la cuarta entrega de la serie española. ¡Presta atención!

Vale precisar que, esta vez, nuestros protagonistas deciden que la mejor manera de afrontar la temida crisis de los 40 es hacerlo en compañía.

Por lo tanto, alquilan un piso juntos y convierten la amistad en su refugio frente a divorcios, retos de la paternidad e inevitables tropiezos en su proceso de deconstrucción.

De esta manera, entre campamentos para redescubrir la masculinidad y nuevos modelos familiares, el cuarteto comprobará que compartir techo no es tan fácil como pensaban… ni siquiera durante unas vacaciones en Punta Cana.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Machos alfa” - Temporada 4:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “MACHOS ALFA” - TEMPORADA 4?

1. Diego Martín

Empiezo la guía del elenco con Diego Martín, uno de los intérpretes favoritos de los creadores de la serie de Netflix (los hermanos Caballero).

Y es que el actor de “Aquí no hay quien viva“ y “Muertos S.L” forma parte de algunos episodios de la temporada.

Diego Martín es reconocido por darle vida a José Miguel “Chemi” Fondao en la serie española "Muertos S. L." (Foto: Netflix)

2. Fernando Gil como Pedro Aguilar

Por supuesto, Pedro Aguilar vuelve a ser una de las figuras clave de la ficción, al darle vida al protagonista Fernando Gil.

Al artista también lo hemos visto en producciones como “Cuéntame cómo pasó“, ”Felipe y Letizia” y “Bosé“.

Fernando Gil como Pedro Aguilar en una escena de la temporada 4 de la serie española "Machos alfa" (Foto: Netflix)

3. Fele Martínez como Luis Bravo

Luis Bravo es otro de los integrantes del cuarteto protagonista de la comedia española.

Este rol está a cargo de Fele Martínez, reconocido por su trabajo previo en “Tesis“, ”Los amantes del círculo polar” y “La mala educación“.

Fele Martínez como Luis Bravo en una escena de la temporada 4 de la serie española "Machos alfa" (Foto: Netflix)

4. Patricia Conde como Jimena

Patricia Conde, recordada por “Mis adorables vecinos” y “Splunge“, es otra actriz que se suma al reparto de “Machos alfa 4”.

Ella se pone en la piel de un personaje llamado Jimena.

Patricia Conde como Jimena en una escena de la temporada 4 de la serie española "Machos alfa" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Machos alfa” - Temporada 4:

5. Raúl Tejón como Raúl Camacho , otro de los protagonistas

, otro de los protagonistas 6. Gorka Otxoa como Santiago “Santi” Peralta , el cuarto protagonista

, el cuarto protagonista 7. María Hervás como Daniela Galván

como Daniela Galván 8. Kira Miró como Luz Ferreiro

como Luz Ferreiro 9. Raquel Guerrero como Esther Alonso

como Esther Alonso 10. Paula Gallego como Alejandra “Álex” Peralta Martínez

como Alejandra “Álex” Peralta Martínez 11. Marta Hazas como Marimar

como Marimar 12. Irene Arcos como Paz Artigas

como Paz Artigas 13. Cayetana Cabezas como Blanca Martínez

como Blanca Martínez 14. Paloma Bloyd como Irene Castro

como Irene Castro 15. Begoña Maestre como Virginia

como Virginia 16. María Adánez como Tania

como Tania 17. Ana Verónica Schultz como Marcela

como Marcela 18. Sofía de la Rosa

