Para alegría de sus fans, “Made in Abyss” vuelve al cine con “Mezameru Shinpi” (o “Awakening Mystery”), la primera película de una trilogía que retomará la historia tras la segunda temporada del anime. Así, con un ‘teaser’ que establece su estreno para el 2026, se ha anunciado que el proyecto busca adaptar los siguientes arcos del manga de Akihito Tsukushi en formato cinematográfico. Entonces, ¿te gustaría saber más sobre el filme? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que la cinta cuenta con el mismo equipo creativo de las entregas anteriores y las voces originales de Riko (Miyu Tomita), Reg (Mariya Ise), Nanachi (Shiori Izawa) y Faputa (Misaki Kuno).

Es decir, cuenta con la dirección de Masayuki Kojima, el guion de Hideyuki Kurata y la banda sonora a cargo de Kevin Penkin.

¿DE QUÉ TRATA “MADE IN ABYSS: MEZAMERU SHINPI”?

Por ahora, no se ha revelado una sinopsis oficial de “Made in Abyss: Mezameru Shinpi”, pero se espera que la premisa general de la franquicia se mantenga: los sucesos alrededor de una gigantesca fosa conocida como el Abyss, llena de criaturas extrañas, reliquias imposibles y una maldición que castiga a quienes intentan volver a la superficie.

Como sabemos, el anime sigue a Riko, una niña huérfana que vive en la ciudad de Ōrth, al borde del Abyss, y sueña con convertirse en Cave Raider como su madre... mientras se adentra en las profundidades acompañada por Reg, un misterioso chico robot sin recuerdos.

La nueva película, por lo tanto, se inscribe dentro de este mismo viaje, tomando como punto de partida los eventos ya adaptados en la serie y en los filmes previos de la franquicia.

Así, todo apunta a que se adaptarán más tramos densos y oscuros de la obra, respetando su ritmo y su carga emocional.

MIRA EL AVANCE DE “MADE IN ABYSS: MEZAMERU SHINPI”

Si eres seguidor de la serie, debes saber que el avance funciona casi como un recordatorio de sensaciones: no explica demasiado, pero te deja claro que la película quiere ir un paso más allá en escala y tensión.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “MADE IN ABYSS: MEZAMERU SHINPI”?

Lo más concreto que se ha anunciado es que “Made in Abyss: Mezameru Shinpi” se estrenará en salas de cine de Japón en otoño (entre septiembre y noviembre) del 2026, como la primera parte de una trilogía cinematográfica.

O sea, no se trata de una cinta aislada, sino de un proyecto a tres filmes que continuará la historia más allá de lo adaptado previamente.

Como muchos recordamos, se anunció que habría una secuela de la segunda temporada del anime. Y ahora se confirma que esa continuación adoptará la forma de películas.

Nota importante: para quien llega desde cero, la ruta recomendada es ver la primera entrega de la serie, seguir con el filme “Dawn of the Deep Soul” (o “El amanecer del alma profunda“) y, después, la segunda temporada completa. A partir de ahí, podrás disfrutar sin problemas de “Mezameru Shinpi”.

El póster de "Made in Abyss: Mezameru Shinpi", película dirigida por Masayuki Kojima que llega a los cines en el 2026 (Foto: Kinema Citrus)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí