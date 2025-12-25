Baek Ki-tae (Hyun Bin), un astuto y ambicioso agente de la Agencia Central de Inteligencia de Corea (KCIA) se enfrenta al implacable fiscal Jang Gun Young (Jung Woo-sung) que intenta desmantelar las operaciones del hombre que aparenta ser un funcionario gubernamental disciplinado en “Made in Korea”, serie surcoreana de Hulu y Disney+ dirigida por Woo Min-ho. ¿Quiénes conforman el elenco principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La primera temporada del drama histórico de acción y suspenso tiene seis episodios, fue escrito por Park Eun-gyo y Park Joon-suk, y producido por Kim Won-guk. La serie ambientada en la década de 1970 y que contó con un presupuesto de 72 000 millones de wones se grabó en Corea, Japón y Tailandia.

Hyun Bin y Jung Woo-sung son los protagonistas de “Made in Korea”, que también cuenta con las actuaciones de Woo Do-hwan, Cho Yeo-jeong, Seo Eun-soo, Won Ji-an, Jung Sung-il, Roh Jae-won, Park Yong-woo, Kang Gil-woo, Lily Franky, Cha Hee, Lee Joo-yeon, Lee Hyun-kyun y Lee Kyu-hoe.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “MADE IN KOREA”

1. Hyun Bin como Baek Ki-tae

Hyun Bin, actor y modelo surcoreano conocido por su participación en “Mi adorable Sam Soon”, “Recuerdos de la Alhambra” y “Crash Landing On You”, da vida a Baek Ki-tae, un agente de alto rango de la Agencia Central de Inteligencia de Corea (KCIA). Aunque se presenta como un funcionario gubernamental disciplinado, su ambición de poder y riqueza lo lleva a dirigir una red de contrabando.

Hyun Bin interpreta a Baek Ki-tae, el protagonista de la serie surcoreana "Made in Korea" (Foto: Disney+)

2. Jung Woo-sung como Jang Geon-young

Jung Woo-sung, que fue parte de “Asphalt Man”, “Athena: Goddess of War”, “Good Life Arigatou, Papa. Sayonara”, “Padam Padam... The Sound of His and Her Heartbeats”, “Delayed Justice” y “Tell Me That You Love Me”, asume el papel de Jang Geon-young, un fiscal implacable que se propone desmantelar las operaciones de Ki-tae a cualquier costo.

Jung Woo-sung asume el rol de Jang Geon-young, un fiscal implacable, en la serie coreana "Made in Korea" (Foto: Disney+)

3. Woo Do-hwan como Baek Ki-hyeon

Woo Do-hwan, que apareció en series como “Shut Up Flower Boy Band”, “Save Me”, “Mad Dog”, “The Great Seducer”, “My Country”, “The King: Eternal Monarch”, “El abogado de Joseon: la ética”, “Sabuesos” y “El Sr. Plancton”, interpreta a Baek Ki-hyeon, el hermano menor de Ki-tae y un oficial de élite que se graduó de la Academia Militar de Corea.

Woo Do-hwan da vida a Baek Ki-hyeon, el hermano menor de Ki-tae, en la serie coreana "Made in Korea" (Foto: Disney+)

4. Cho Yeo-jeong como Bae Geum-ji

Cho Yeo-jeong, conocida principalmente por sus papeles en “The Servant”, “The Concubine”, “Woman of 9.9 Billion”, “I Need Romance” “High Class”, “Detrás de cada estrella” y “Parásitos”, da vida a Bae Geum-ji en “Made in Korea”. Se trata de la madame de una casa de kisaeng de lujo.

Cho Yeo-jeong interpreta a Bae Geum-ji, la madame de una casa de kisaeng, en la serie surcoreana "Made in Korea" (Foto: Disney+)

5. Seo Eun-soo como Oh Ye-jin

Seo Eun-soo, que fue parte de “Don’t Dare to Dream”, “Dr. Romantic”, “My Golden Life”, “The Smile Has Left Your Eyes”, “Legal High”, “Hotel Del Luna”, “Itaewon Class”, “Missing: The Other Side”, “Cómo desbloquear a mi jefe” y “Chief Detective 1958”, interpreta a Oh Ye-jin, una detective novata que trabaja con Geon-young.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Made in Korea”:

Won Ji-an como Choi Yu-ji/Yuji Ikeda

Jung Sung-il como Cheon Seok-joong

Roh Jae-won como Pyo Hak-soo

Park Yong-woo como Hwang Guk-pyeong

Kang Gil-woo como Kang Dae-il

Lily Franky como Osamu Ikeda

Cha Hee como Baek So-young

Lee Joo-yeon como Jang Hye-eun

Lee Hyun-kyun

Lee Kyu-hoe

¿DE QUÉ TRATA “MADE IN KOREA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney+, “Made in Korea” se ambienta en la Corea del Sur de los años setenta y sigue a “un hombre decidido a alcanzar la cima de la riqueza y el poder que lleva una doble vida: agente de la KCIA de día y peligroso empresario de noche. Tenaz e imparable, se enfrenta a un fiscal dispuesto a arriesgarlo todo con tal de hacerlo caer.”

¿CÓMO VER “MADE IN KOREA”?

Los dos primeros episodios de “Made in Korea” se estrenaron el 24 de diciembre de 2025 en Disney+. Cada semana se emitirán nuevos episodios hasta el 14 de enero del 2026.

Por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí