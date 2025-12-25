Baek Ki-tae (Hyun Bin), un astuto y ambicioso agente de la Agencia Central de Inteligencia de Corea (KCIA) se enfrenta al implacable fiscal Jang Gun Young (Jung Woo-sung) que intenta desmantelar las operaciones del hombre que aparenta ser un funcionario gubernamental disciplinado en “Made in Korea”, serie surcoreana de Hulu y Disney+ dirigida por Woo Min-ho. ¿Quiénes conforman el elenco principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.
La primera temporada del drama histórico de acción y suspenso tiene seis episodios, fue escrito por Park Eun-gyo y Park Joon-suk, y producido por Kim Won-guk. La serie ambientada en la década de 1970 y que contó con un presupuesto de 72 000 millones de wones se grabó en Corea, Japón y Tailandia.
Hyun Bin y Jung Woo-sung son los protagonistas de “Made in Korea”, que también cuenta con las actuaciones de Woo Do-hwan, Cho Yeo-jeong, Seo Eun-soo, Won Ji-an, Jung Sung-il, Roh Jae-won, Park Yong-woo, Kang Gil-woo, Lily Franky, Cha Hee, Lee Joo-yeon, Lee Hyun-kyun y Lee Kyu-hoe.
LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “MADE IN KOREA”
1. Hyun Bin como Baek Ki-tae
Hyun Bin, actor y modelo surcoreano conocido por su participación en “Mi adorable Sam Soon”, “Recuerdos de la Alhambra” y “Crash Landing On You”, da vida a Baek Ki-tae, un agente de alto rango de la Agencia Central de Inteligencia de Corea (KCIA). Aunque se presenta como un funcionario gubernamental disciplinado, su ambición de poder y riqueza lo lleva a dirigir una red de contrabando.
2. Jung Woo-sung como Jang Geon-young
Jung Woo-sung, que fue parte de “Asphalt Man”, “Athena: Goddess of War”, “Good Life Arigatou, Papa. Sayonara”, “Padam Padam... The Sound of His and Her Heartbeats”, “Delayed Justice” y “Tell Me That You Love Me”, asume el papel de Jang Geon-young, un fiscal implacable que se propone desmantelar las operaciones de Ki-tae a cualquier costo.
3. Woo Do-hwan como Baek Ki-hyeon
Woo Do-hwan, que apareció en series como “Shut Up Flower Boy Band”, “Save Me”, “Mad Dog”, “The Great Seducer”, “My Country”, “The King: Eternal Monarch”, “El abogado de Joseon: la ética”, “Sabuesos” y “El Sr. Plancton”, interpreta a Baek Ki-hyeon, el hermano menor de Ki-tae y un oficial de élite que se graduó de la Academia Militar de Corea.
4. Cho Yeo-jeong como Bae Geum-ji
Cho Yeo-jeong, conocida principalmente por sus papeles en “The Servant”, “The Concubine”, “Woman of 9.9 Billion”, “I Need Romance” “High Class”, “Detrás de cada estrella” y “Parásitos”, da vida a Bae Geum-ji en “Made in Korea”. Se trata de la madame de una casa de kisaeng de lujo.
5. Seo Eun-soo como Oh Ye-jin
Seo Eun-soo, que fue parte de “Don’t Dare to Dream”, “Dr. Romantic”, “My Golden Life”, “The Smile Has Left Your Eyes”, “Legal High”, “Hotel Del Luna”, “Itaewon Class”, “Missing: The Other Side”, “Cómo desbloquear a mi jefe” y “Chief Detective 1958”, interpreta a Oh Ye-jin, una detective novata que trabaja con Geon-young.
Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Made in Korea”:
- Won Ji-an como Choi Yu-ji/Yuji Ikeda
- Jung Sung-il como Cheon Seok-joong
- Roh Jae-won como Pyo Hak-soo
- Park Yong-woo como Hwang Guk-pyeong
- Kang Gil-woo como Kang Dae-il
- Lily Franky como Osamu Ikeda
- Cha Hee como Baek So-young
- Lee Joo-yeon como Jang Hye-eun
- Lee Hyun-kyun
- Lee Kyu-hoe
¿DE QUÉ TRATA “MADE IN KOREA”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney+, “Made in Korea” se ambienta en la Corea del Sur de los años setenta y sigue a “un hombre decidido a alcanzar la cima de la riqueza y el poder que lleva una doble vida: agente de la KCIA de día y peligroso empresario de noche. Tenaz e imparable, se enfrenta a un fiscal dispuesto a arriesgarlo todo con tal de hacerlo caer.”
¿CÓMO VER “MADE IN KOREA”?
Los dos primeros episodios de “Made in Korea” se estrenaron el 24 de diciembre de 2025 en Disney+. Cada semana se emitirán nuevos episodios hasta el 14 de enero del 2026.
Por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.
