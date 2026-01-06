Hyun Bin, actor y modelo surcoreano conocido por su participación en producciones como “Mi adorable Sam Soon”, “Recuerdos de la Alhambra”, “Crash Landing On You” y “Harbin”, es el protagonista de “Made in Korea”, que se ha convertido en una de las series coreanas más populares de Disney+ y Hulu. No solo debido a su trama, que se ambienta en Core de los años 70 y gira en torno al poder y la ambición, también a las actuaciones de los miembros del reparto principal.

El actor, que interpreta a Baek Ki-tae, un agente de alto rango de la Agencia Central de Inteligencia de Corea (KCIA) y que dirige una red de contrabando, también ha conseguido premios como el que recibió en 2025 a Mejor Actor en la 46ª edición de los Blue Dragon Film Awards por la película “Harbin”, dirigida por Woo Min-ho, quien también está detrás de “Made in Korea”.

De hecho, Woo Min-ho fue una de las razones por las que Hyun Bin eligió a “Made in Korea” como su serie de regreso. “Confío plenamente en él. Tiene la capacidad de hacerme descubrir ciertas facetas de mí mismo”, indicó el actor de 43 años.

Hyun Bi es el protagonista de "Made in Korea", producción de Woo Min-ho que ha ganado gran popularidad (Foto: Hive Media Corp / Disney+)

EL CAMBIO FÍSICO DE HYUN BI PARA PROTAGONIZAR “MADE IN KOREA”?

Cada personaje requiere estudio y compromiso para interpretarlo, algo que Hyun Bin tiene claro. De hecho, decidió someterse a un cambio físico para dar vida al agente de alto rango de la KCIA: incrementar de peso. ¿Cuánto subió y por qué?

Para interpretar a Baek Ki-tae, el actor de series como “Memorias de la Alhambra” y “Aterrizaje de emergencia en tu corazón”, subió entre 13 y 14 kilos con la finalidad de demostrar el deseo de “poder absoluto” de su personaje en “Made in Korea”, la popular serie coreana de Hulu y Disney+.

“La razón por la que subí mucho de peso a propósito es que Baek Ki-tae es el jefe de la KCIA, sinónimo de poder absoluto en la Corea de los años 70. Quería que el personaje dominara desde el primer momento”, explicó. “Me resultó un poco más cómodo porque no tengo que ser tan estricto. Creo que ahora mismo tengo el cuerpo más grande en comparación con mis roles anteriores”.

Hyun Bin decidió subir de peso para interpretar a Baek Ki-tae, uno de los protagonistas de la serie "Made in Korea" (Foto: Hive Media Corp / Disney+)

Sus últimas producciones giran en torno al poder y la corrupción

Por otro lado, Hyun Bin, que fue parte de películas como “Confidential Assignment 2: International” (2022), “The Point Men” (2023) y “Harbin” (2024), aseguró que sus últimas producciones giran en torno al poder y la corrupción dentro del gobierno, por lo que tienen un gran peso e invita a la reflexión.

“En ‘Harbin’, se trata del doloroso pasado de la historia coreana, e interpreté a una figura real [An Jung-eun]. Eso conllevaba mucho peso y responsabilidad”, aseguró. “Esta vez, con ‘Made in Korea’, se trata de personajes ficticios, una historia ficticia; fue una perspectiva diferente. Me entusiasmó trabajar con el director Woo en una atmósfera diferente”.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí